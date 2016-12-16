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Действующий президент США Барак Обама пообещал принять "ответные меры" в отношении России, вмешавшейся в прошедшие в стране президентские выборы. "Я считаю, мы несомненно должны принять меры, когда правительство чужой страны пытается повлиять на неприкосновенность наших выборов. И мы их примем - в то время и в том месте, которое выберем", - заявил Обама в интервью National Public Radio.

По словам президента, какая-то часть этих мер будет "явной и обнародованной", а некоторые из них не будут преданы огласке.

"Господин Путин хорошо осведомлен о моих чувствах по этому поводу, потому что я напрямую говорил с ним об этом", - подчеркнул Обама.

Он уверен, что кибератаки оказали больше влияния на предвыборную кампанию кандидата от демократов Хиллари Клинтон, нежели на кампанию ее соперника от республиканцев Дональда Трампа.

"Нет сомнений в том, что она (кибератака. - Ред.) способствовала созданию атмосферы, в которой все внимание на протяжении недель, месяцев было сфокусировано на скандале вокруг электронных писем Хиллари, Фонде Клинтонов, политических сплетнях вокруг Национального комитета Демократической партии США", - пояснил Обама.

Заместитель советника Обамы по национальной безопасности Бен Родс уточнил, что беседа российского и американского лидеров по поводу хакерских атак состоялась в сентябре в ходе саммита G20 в китайском Ханчжоу.

"Обама дал ясно понять, что мы собираемся сделать то, что необходимо сделать, чтобы защитить наш избирательный процесс", - сказал Родс.

О том, что Владимир Путин был лично вовлечен в кампанию по вмешательству в президентские выборы в США, накануне сообщил телеканал NBC, ссылаясь на высокопоставленные источники в разведке. О вмешательстве Путина можно говорить "с большой долей уверенности", говорилось в материале.

По словам чиновников, обладающих прямым доступом к данным нового расследования, Путин лично указывал, как использовать украденные хакерами служебные материалы Демократической партии США, в итоге опубликованные на портале WikiLeaks.

Изначально целью вмешательства была "вендетта" в отношении Клинтон. Позже Россия переориентировалась с дискредитации Клинтон на разоблачение коррупции, намереваясь "расколоть союзников Америки, показав им, что они уже не могут рассчитывать на США как на надежного мирового лидера".

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал публикацию телеканала "смешной чушью". "Смешная чушь не может иметь под собой никаких оснований", - добавил чиновник.

В конце минувшей недели газета The Washington Post рассказала о секретном докладе ЦРУ, в котором говорится о российском вмешательстве в ход президентских выборов в США. ЦРУ выявило ряд связанных с российскими властями лиц, которые предоставили сайту WikiLeaks тысячи писем из взломанной почты НКДП, в том числе Хиллари Клинтон, рассказали источники издания. Ранее власти США считали, что целью кибератак была дискредитация самого выборного процесса.

7 октября американские власти прямо обвинили Москву в проведении широкомасштабной кампании с целью повлиять на выборы 2016 года, в том числе путем хакерских атак на компьютеры национального комитета Демократической партии, а также ряда политиков.

11 октября пресс-секретарь Белого Дома Джош Эрнест заявил, что Обама рассмотрит ряд мер в ответ на взлом правительственных сайтов. 15-го числа вице-президент США Джо Байден также заверил, что российские кибератаки без ответа не останутся.