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новость NBC: Обама предупреждал Путина о военном конфликте из-за хакерских атак

21.12.2016
Владимир Путин и Барак Обама в Париже. Фото пресс-службы Кремля
Владимир Путин и Барак Обама в Париже. Фото пресс-службы Кремля
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Президент США Барак Обама в преддверии выборов связывался со своим российским коллегой Владимиром Путиным по так называемому "красному телефону", требуя от российского руководства не вмешиваться в избирательный процесс. Об этом сообщает NBC, ссылаясь на высокопоставленный источник.

По данным телеканала, в разговоре американский лидер впервые упомянул слова "вооруженный конфликт".

"Международное право, включая и законы, применимые к вооруженному конфликту, относятся и к действиям в киберпространстве, - говорилось в послании Обамы. - Мы будем оценивать действия России, исходя из этих стандартов".

По словам источников телеканала, администрация Обамы никогда не использовала эту систему ране. Использование "красного телефона" лишь подчеркивает, насколько серьезной была ситуация, отметили несколько сотрудников разведки.

Представитель Белого Дома подтвердил, что "красный телефон" был использован 31 октября для отправки послания в Москву. "Это было элементом наших продолжающихся активных попыток добиться от российского правительства прекращения действий тех, кто несет ответственность за кибератаки", - заявил он, отказавшись сообщить какие-либо конкретные детали о содержании послания.

Так называемый "красный телефон" используется для связи в моменты кризисов, таких как террористический акт, произошедший 11 сентября 2001 года или при таких событиях, как вторжение США в Ирак, - говорится в материале. - Эта система не является телефонной линией в буквальном смысле этого слова. В своем нынешнем виде она предназначена для отправки электронных посланий с прикрепленными файлами".

В конце минувшей недели Обама заявил, что кибератаки на избирательную систему США прекратились, после того как он лично призвал Путина положить им конец.

"В начале сентября, когда я встретил президента Путина в Китае, я понял, что наиболее действенным будет сказать все как есть, и предупредить, что надо это прекратить, чтобы не было серьезных последствий. И мы, в действительности, не видели других вмешательств в процесс выборов", - сказал Обама.

Он вновь повторил, что Вашингтон примет ответные меры против российских хакеров, пытавшихся вмешаться в выборный процесс в США.

В пятницу глава ФБР Джеймс Коми и директор Национальной разведки США Джеймс Клэппер поддержали заявления ЦРУ о том, что Россия повлияла на исход выборов в США с целью добиться победы Дональда Трампа. В Национальной разведке обещали опубликовать доказательства в течение ближайших недель.

Между тем CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника сообщает, что кибератаки была проведены с помощью современных инструментов взлома, эквивалентных используемым в Агентстве национальной безопасности США. Это свидетельствует о причастности высшего руководства России к действиям хакеров.

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21.12.2016

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