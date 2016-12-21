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В США раскрыли сеть поддельных сайтов и виртуальных пользователей, которая зарабатывала до 5 миллионов долларов ежедневно на мошенничестве с видеорекламой. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на отчет компании White Ops, которая занимается компьютерной безопасностью в сфере рекламы.

Сеть организовали хакеры из России, отмечает глава White Ops Майкл Тиффани. Мошенники создали более шести тысяч поддельных сайтов, выдающих себя за новостные агрегаторы и СМИ. Хакеры при этом оперируют более 570 тысячами программ-ботов, которые имитируют деятельность настоящих пользователей. По данным компании, хакеры получают 13 долларов за 1000 просмотров видео. Это позволяет им зарабатывать от 3 до 5 миллионов долларов в день.

По словам Тиффани, об использовании ботов для увеличения просмотра рекламных роликов было известно и раньше. Однако "«это никогда не происходило в таких масштабах", отметил он. White Ops проинформировала рекламодателей об этой мошеннической схеме.

По данным White Ops, мошенники действовали из России. Их основная цель - получение прибыли. Подчеркивается, что нет никаких свидетельств того, что они связаны с кибератаками во время выборов в США.

Хакеры из России часто оказываются причастными к корыстным киберпреступлениям. В апреле суд в США в среду приговорил 27-летнего гражданина России Александра Панина к девяти годам тюрьмы за создание компьютерной программы SpyEye, предназначенной для хищения крупных сумм денег со счетов частных лиц и организаций. SpyEye была внедрена более чем в 50 миллионов компьютеров по всему миру. Она собирала и отправляла хакерам информацию о номерах банковских и брокерских счетов и паролях доступа к ним. Программа два года, с 2010-го по 2012-й, была самой популярной у хакеров во всем мире. Всего с помощью этого вируса было похищено около 1 миллиарда долларов. Панин продавал свой продукт в интернете по цене от 500 до 10 тысяч долларов. Всего у него было около 150 клиентов.

В 2011 году был обнаружен вирус Citadel. Программа похищала пользовательские данные, которые затем использовались для вывода средств из различных банков. При этом Citadel не атаковал компьютеры с русской и украинской раскладками клавиатуры. Для противодействия вирусу Microsoft и ФБР провели совместную операцию. В 2015 году 22-летний россиянин Дмитрий Белороссов признал вину в разработке Citadel. Суд в США приговорил его к 4,5 годам тюрьмы за кражу в общей сложности полумиллиарда долларов и заражение вирусом более 11 миллионов компьютеров.