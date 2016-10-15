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США ответят на российские кибератаки, направленные на американскую избирательную систему. Об этом заявил вице-президент США Джо Байден в интервью NBC.

По словам Байдена, США "посылают сигнал" российскому президенту Владимиру Путину. "У нас есть возможности сделать это, и сигнал будет подан. Он узнает об этом, и это произойдет в то время, которое выберем мы, и при тех обстоятельствах, которые будут иметь наибольший эффект", - сказал вице-президент.

Источники в американской разведке рассказали телеканалу, что ЦРУ было предложено представить в Белый дом варианты широкой "тайной" кибератаки, направленной против российского руководства. Не раскрывая никаких подробностей, источники отметили, что подготовка к ней ведется.

Адмирал в отставке Джеймс Ставридис предположил, что целью атаки могут быть данные о финансовых махинациях соратников Путина. "Хорошо известно, что много оффшорных денег вышло за пределы России, - сказал он. - Было бы очень неловко, если эти факты вскроются, и это было бы пропорциональным ответом на то, что мы уже видели".

7 октября американские власти впервые прямо обвинили Москву в проведении широкомасштабной кампании с целью повлиять на выборы 2016 года, в том числе путем хакерских атак на компьютеры Национального комитета Демократической партии и других политических деятелей. Об этом говорилось в заявлении Управления директора национальной разведки и Министерства внутренней безопасности.

"Мы полагаем, исходя из объема и направленности этих усилий, что только высшие должностные лица России могли разрешить эту активность, - говорится в документе. - Такая деятельность не является новой для Москвы - Россия использовала подобную тактику и технику по всей Европе и Евразии, например, чтобы повлиять на общественное мнение".

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал "ерундой" обвинения в адрес российского руководства в причастности к хакерским атакам на серверы американских организаций. "Это опять какая-то ерунда! На сайт Путина ежедневно нападают несколько десятков тысяч хакеров. Многие атаки прослеживаются с территории США. Мы же не обвиняем каждый раз Белый дом или Лэнгли", - сказал Песков.

Во вторник пресс-секретарь Белого Дома Джош Эрнест заявил, что президент США Барак Обама рассмотрит ряд мер в ответ на взлом сайтов правительственных организаций США. "В распоряжении президента имеется несколько вариантов ответных мер, и он рассмотрит те из них, которые сочтет пропорциональными, - сказал Эрнест. - Вполне возможно, что президент выберет один из тех вариантов ответа, о которых мы не объявляем заранее".