О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступное в России зеркало Граней: http://mirror715.graniru.info/Politics/World/US/RF/m.256902.html
Также: Российско-американские отношения, Россия, США, Президент, Политика, Мир | Персоны: Дмитрий Песков, Дональд Трамп

новость В обстановке взаимоподнимания

Песков: Российско-американские отношения находятся "на дне"
23.11.2016
Дмитрий Песков. Кадр интервью телеканалу "Россия-24"
Дмитрий Песков. Кадр интервью телеканалу "Россия-24"
Реклама
статья Статья

Дорога к Трампу

Демократы никак не ожидали, что проиграют, а Трамп - что выиграет. Он начинал кампанию для прикола, обещал, что при нем все станут здоровыми и богатыми, а теперь на него вдруг свалилось президентство, с которым непонятно что делать и как исполнить обещания. Между тем в стране наступил ответственнейший период "междуцарствия".

Владимир Абаринов
18.11.2016

Отношения с США в данный момент находятся "на дне", и вряд ли их можно еще больше испортить. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает ТАСС. Однако в Кремле надеются на желание американской стороны их нормализовать.

"Сейчас мы знаем - уровень наших двусторонних отношений оставляет желать лучшего, вряд ли можно что-то напортить в этих отношениях, он находится совсем на дне, - сказал Песков. - Безусловно мы рассчитываем на то, что диалог будет возобновлен и начнется непростой и ясно, что небыстрый, процесс вывода отношений в конструктивное русло".

Песков отметил, что ему, как и избранному президенту США Дональду Трампу, не нравится термин "перезагрузка" применительно к российско-американским отношениям. "Что касается слова "перезагрузка" отношений, наверное, действительно здесь можно с избранным президентом согласиться - слово действительно себя скомпрометировало, ибо последствия этой "перезагрузки" совсем не те, которые мы бы хотели видеть, - подчеркнул пресс-секретарь. - Термин в данном случае не имеет никакого значения. Главное - это наличие желания и демонстрация готовности пойти на нормализацию отношений".

В опубликованном в среду интервью The New York Times Трамп заявил, что настроен на нормализацию отношений между Вашингтоном и Москвой. Избранный президент отметил, что было бы хорошо, если бы он и Владимир Путин поладили. Однако Трамп высказался против употребления слова "перезагрузка". "Я бы не стал использовать этот термин после того, что произошло", - сказал Трамп. Во время предвыборной кампании он неоднократно заявлял, что предпринятая его соперницей экс-госсекретарем Хиллари Клинтон попытка "перезагрузить" российско-американские отношения потерпела крах. Как отмечал Трамп из-за ошибок, допущенных Клинтон и администрацией Барака Обамы, связи между США и Россией только ухудшились.

11 ноября Трамп заявил в интервью, что получил "прекрасное письмо" от Владимира Путина, однако не уточнил содержание послания. Тогда же он сообщал о планах в ближайшее время переговорить с российским президентом по телефону.

14 ноября Путин провел телефонный разговор с Трампом. Как сообщалось на сайте Кремля, собеседники согласились, что нынешнее состояние российско-американских отношений "крайне неудовлетворительное" и необходима "активная совместная работа по их нормализации и выведению в русло конструктивного взаимодействия по самому широкому кругу вопросов". В частности, была подчеркнута необходимость развития торгово-экономических связей.

Российский президент заверил Трампа в своей готовности "выстраивать партнерский диалог с новой администрацией на принципах равноправия, взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела друг друга". Было решено продолжить беседы по телефону, а в дальнейшем провести личную встречу.

17 ноября президент США Барак Обама выразил надежду, что Трамп сохранит подход его администрации в вопросе отношений с Москвой. "Я надеюсь, что избранный президент займет схожий конструктивный подход, находя сферы, в которых мы можем сотрудничать с Россией. Но он также должен противостоять России, когда она отклоняется от международных норм", - сказал уходящий президент на своей последней в этом качестве встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине.

Комментарии 8 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
23.11.2016
в блоге Блоги
59
Александр Скобов 09.11.2016
в блоге Трамп, Путин и мы
статья Статьи по теме
Илья Мильштейн. Courtesy photo

Кем быть

Илья Мильштейн, 11.11.2016

Особый драматизм происходящему придает то обстоятельство, что загадку Дональда Трампа придется теперь разгадывать и самому Дональду Трампу. Это ведь разные Трампы: шоумен, рвущийся в Белый Дом, и законно избранный глава государства Это абсолютно разные проблемы - те, что приходилось решать вчера, и эти, которые необходимо будет решать завтра.
Граффити в Вильнюсе. Фото: @svabodka

Что Трамп грядущий

09.11.2016

Победа американской демократии или глобальная катастрофа? Что означает победа Дональда Трампа для мирового порядка? Подружится ли он с Путиным? Снимут ли санкции? На что надеяться Украине? Первые реакции российских комментаторов.
Владимир Абаринов

Тьма власти

Владимир Абаринов, 10.11.2016

Президент Трамп, как и собирался, постарается наладить отношения с Россией, но совсем не факт, что притирка к Владимиру Путину пройдет благополучно. Трамп - новичок без всякого опыта дипломатии и со смутным представлением о международных делах, а Путин - человек жесткий и неподатливый. Непохоже, что они сойдутся характерами.

новость Новости по теме
23.11.2016 США обвиняют Россию и Сирию в авиаударах по Алеппо →
17.11.2016 Обама предложил Трампу не менять подход в отношениях с Россией →
14.11.2016 Путин провел телефонный разговор с Трампом →
12.11.2016 Трамп: Я получил прекрасное письмо от Путина →
11.11.2016 Министр обороны ФРГ призвала Трампа к жестким мерам в отношении России →
10.11.2016 Обама назвал встречу с Трампом "великолепным разговором" →
10.11.2016 ЕС намерен еще до инаугурации Трампа продлить санкции против России →
10.11.2016 В США после победы Трампа прошли многотысячные акции протеста →
10.11.2016 Савченко призвала Трампа усилить санкции против России →
Фото и Видео
22854
Play own
Нодовцы у посольства США
21958
Play own
Расправа с "дьяволом Обамой"
16164
Play
Американские усыновители - российским сиротам
12381
Play own
Игорь Кочетков о встрече с Бараком Обамой
Реклама
Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
статья С Лениным в башке
статья Правда Дениса Карагодина
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость СМИ: Дочь Каримова убита
Гульнара Каримова. Фото из твиттера
новость Гаага: доказательства серьезные
Гаагский трибунал. Фото Винсента ван Зейста/Википедия
новость Вече в Киеве: ВИДЕО
Вече в Киеве. Кадр Грани-ТВ
РЕКЛАМА
Loading...
новость Кадыров будет готовить спецназ
Рамзан Кадыров. Фото: vk.com/ramzan
в блоге Сладкий мед ЮКОСа
383
новость В Нижнем увековечат память Немцова
Мемориал на месте гибели Бориса Немцова. Фото: Грани.Ру
новость Черногория требует допросов
Минюст Черногории. Фото: vijesti.me
статья Кадыров, Сечин и Улюкаев
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость "Платон" для небольших грузовиков
Митинг против "Платона" на Яузских воротах в Москве. Фото Дмитрия Борко/Грани.Ру
новость Чиновники отчитаются о своих аккаунтах
Компьютер. Фото: gov.ru
новость Украина: предатели арестованы
Александр Баранов признается в государственной измене. Кадр видео СБУ
новость Путин не хочет отменять эмбарго
Владимир Путин. Фото пресс-службы Кремля
статья Улюкаев и Крым
Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua
новость Дело Квачкова ушло в суд
Владимир Квачков в суде. Кадр НТВ
в блоге Именем Гегеля
383
новость "Спецстрой" упразднят
Логотип "Спецстроя"
новость Украина: задержание предателей
КПП "Чонгар". Фото: dpsu.gov.ua
новость Дадин: взыскание за самооборону
Ильдар Дадин и его сокамерник после драки. Источник: ptzgovorit.ru