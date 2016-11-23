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Демократы никак не ожидали, что проиграют, а Трамп - что выиграет. Он начинал кампанию для прикола, обещал, что при нем все станут здоровыми и богатыми, а теперь на него вдруг свалилось президентство, с которым непонятно что делать и как исполнить обещания. Между тем в стране наступил ответственнейший период "междуцарствия".
Демократы никак не ожидали, что проиграют, а Трамп - что выиграет. Он начинал кампанию для прикола, обещал, что при нем все станут здоровыми и богатыми, а теперь на него вдруг свалилось президентство, с которым непонятно что делать и как исполнить обещания. Между тем в стране наступил ответственнейший период "междуцарствия".
Отношения с США в данный момент находятся "на дне", и вряд ли их можно еще больше испортить. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает ТАСС. Однако в Кремле надеются на желание американской стороны их нормализовать.
"Сейчас мы знаем - уровень наших двусторонних отношений оставляет желать лучшего, вряд ли можно что-то напортить в этих отношениях, он находится совсем на дне, - сказал Песков. - Безусловно мы рассчитываем на то, что диалог будет возобновлен и начнется непростой и ясно, что небыстрый, процесс вывода отношений в конструктивное русло".
Песков отметил, что ему, как и избранному президенту США Дональду Трампу, не нравится термин "перезагрузка" применительно к российско-американским отношениям. "Что касается слова "перезагрузка" отношений, наверное, действительно здесь можно с избранным президентом согласиться - слово действительно себя скомпрометировало, ибо последствия этой "перезагрузки" совсем не те, которые мы бы хотели видеть, - подчеркнул пресс-секретарь. - Термин в данном случае не имеет никакого значения. Главное - это наличие желания и демонстрация готовности пойти на нормализацию отношений".
В опубликованном в среду интервью The New York Times Трамп заявил, что настроен на нормализацию отношений между Вашингтоном и Москвой. Избранный президент отметил, что было бы хорошо, если бы он и Владимир Путин поладили. Однако Трамп высказался против употребления слова "перезагрузка". "Я бы не стал использовать этот термин после того, что произошло", - сказал Трамп. Во время предвыборной кампании он неоднократно заявлял, что предпринятая его соперницей экс-госсекретарем Хиллари Клинтон попытка "перезагрузить" российско-американские отношения потерпела крах. Как отмечал Трамп из-за ошибок, допущенных Клинтон и администрацией Барака Обамы, связи между США и Россией только ухудшились.
11 ноября Трамп заявил в интервью, что получил "прекрасное письмо" от Владимира Путина, однако не уточнил содержание послания. Тогда же он сообщал о планах в ближайшее время переговорить с российским президентом по телефону.
14 ноября Путин провел телефонный разговор с Трампом. Как сообщалось на сайте Кремля, собеседники согласились, что нынешнее состояние российско-американских отношений "крайне неудовлетворительное" и необходима "активная совместная работа по их нормализации и выведению в русло конструктивного взаимодействия по самому широкому кругу вопросов". В частности, была подчеркнута необходимость развития торгово-экономических связей.
Российский президент заверил Трампа в своей готовности "выстраивать партнерский диалог с новой администрацией на принципах равноправия, взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела друг друга". Было решено продолжить беседы по телефону, а в дальнейшем провести личную встречу.
17 ноября президент США Барак Обама выразил надежду, что Трамп сохранит подход его администрации в вопросе отношений с Москвой. "Я надеюсь, что избранный президент займет схожий конструктивный подход, находя сферы, в которых мы можем сотрудничать с Россией. Но он также должен противостоять России, когда она отклоняется от международных норм", - сказал уходящий президент на своей последней в этом качестве встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине.
Особый драматизм происходящему придает то обстоятельство, что загадку Дональда Трампа придется теперь разгадывать и самому Дональду Трампу. Это ведь разные Трампы: шоумен, рвущийся в Белый Дом, и законно избранный глава государства Это абсолютно разные проблемы - те, что приходилось решать вчера, и эти, которые необходимо будет решать завтра.
Победа американской демократии или глобальная катастрофа? Что означает победа Дональда Трампа для мирового порядка? Подружится ли он с Путиным? Снимут ли санкции? На что надеяться Украине? Первые реакции российских комментаторов.
Президент Трамп, как и собирался, постарается наладить отношения с Россией, но совсем не факт, что притирка к Владимиру Путину пройдет благополучно. Трамп - новичок без всякого опыта дипломатии и со смутным представлением о международных делах, а Путин - человек жесткий и неподатливый. Непохоже, что они сойдутся характерами.