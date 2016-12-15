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Президент Владимир Путин был лично вовлечен в кампанию по вмешательству в президентские выборы в США. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленные источники в разведке. О вмешательстве Путина можно говорить "с большой долей уверенности", говорится в материале.

По словам чиновников, обладающих прямым доступом к данным нового расследования, Путин лично указывал, как использовать украденные хакерами служебные материалы Демократической партии США, в итоге опубликованные на портале WikiLeaks.

Изначально целью вмешательства была "вендетта" в отношении кандидата от демократов Хиллари Клинтон. Позже, говорится в материале, Россия переориентировалась с дискредитации Клинтон на разоблачение коррупции, намереваясь "расколоть союзников Америки, показав им, что они уже не могут рассчитывать на США как на надежного мирового лидера".

Официальных комментариев от ЦРУ и канцелярии директора Национальной разведки телеканал пока не получил. При этом один из бывших сотрудников ЦРУ сообщил NBC, что администрация Обамы "может почувствовать себя обязанной ответить до своего ухода".

В конце минувшей недели газета The Washington Post рассказала о секретном докладе ЦРУ, в котором говорится о российском вмешательстве в ход президентских выборов в США. ЦРУ выявило ряд связанных с российскими властями лиц, которые предоставили сайту WikiLeaks тысячи писем из взломанной почты Национального комитета Демократической партии, в том числ Хиллари Клинтон, рассказали источники издания. Эти лица уже известны американской разведке как участники более широкой российской операции по укреплению позиций кандидата от республиканцев Дональда Трампа и ослаблению Клинтон. Ранее власти США считали, что целью кибератак была дискредитация самого выборного процесса.

7 октября американские власти прямо обвинили Москву в проведении широкомасштабной кампании с целью повлиять на выборы 2016 года, в том числе путем хакерских атак на компьютеры национального комитета Демократической партии, а также ряда политиков.

11 октября пресс-секретарь Белого Дома Джош Эрнест заявил, что Обама рассмотрит ряд мер в ответ на взлом правительственных сайтов. 15-го числа вице-президент США Джо Байден также заверил, что российские кибератаки без ответа не останутся.

5 ноября NBC передавал, что американские "военные хакеры" получили доступ в российскую энергосистему, телекоммуникационные сети и "системы командования Кремля", сделав их уязвимыми для кибератак. Удар, как утверждалось, будет нанесен лишь в том маловероятном случае, если компьютеры США подвергнутся "серьезному нападению".