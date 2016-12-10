О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/World/US/m.257333.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/World/US/m.257333.html
Также: США, Российско-американские отношения, Россия, Спецслужбы, Технологии, Мир, Политика | Персоны: Дональд Трамп, Барак Обама

новость Подлиннее, чем мы думали

ЦРУ обвинило Россию в пособничестве Трампу на президентских выборах
10.12.2016
Штаб-квартира ЦРУ. Фото: loc.gov
Штаб-квартира ЦРУ. Фото: loc.gov
Реклама

Россия вмешалась в ход президентских выборов в США, чтобы помочь победить Дональду Трампу. Об этом говорится в секретном докладе Центрального разведывательного управления, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники в правительственных кругах.

ЦРУ выявило ряд связанных с российскими властями лиц, которые предоставили сайту WikiLeaks тысячи писем из взломанной почты Национального комитета Демократической партии, в том числе кандидата Хиллари Клинтон, рассказали источники издания. Эти лица уже известны американской разведке как участники более широкой российской операции по укреплению позиций Трампа и ослаблению Клинтон.

"По оценке разведывательного сообщества, целью России было поддержать одного из кандидатов, помочь Трампу победить, - заявил изданию высокопоставленный американский чиновник. - Это общее мнение". Ранее власти США считали, что целью кибератак была дискредитация самого выборного процесса.

В пятницу заместитель пресс-секретаря Белого Дома Эрик Шульц заявил на ежедневном брифинге, что президент Барак Обама приказал спецслужбам заново расследовать кибератаки и иностранное вмешательство в выборные кампании США начиная с 2008 года. По словам Шульца, доклад должен быть представлен президенту и Конгрессу, до того как Обама покинет свой пост 20 января. Правительство постарается сделать доклад открытым для общественности "настолько, насколько это возможно", отметил представитель Белого Дома. Однако в документе может содержаться засекреченная информация, которая не подлежит обнародованию.

Шульц подчеркнул, что в октябре американские спецслужбы заключили с "высокой степенью уверенности", что Россия была причастна к серии кибератак против структур Демократической партии в преддверии президентских выборов. Есть основания полагать, что эти атаки были санкционированы "на самом высоком уровне российского руководства".

7 октября американские власти прямо обвинили Москву в проведении широкомасштабной кампании с целью повлиять на выборы 2016 года, в том числе путем хакерских атак на компьютеры национального комитета Демократической партии, а также ряда политиков.

11 октября пресс-секретарь Белого Дома Джош Эрнест заявил, что Обама рассмотрит ряд мер в ответ на взлом правительственных сайтов. 15-го числа вице-президент США Джо Байден также заверил, что российские кибератаки без ответа не останутся.

5 ноября NBC передавал, что американские "военные хакеры" получили доступ в российскую энергосистему, телекоммуникационные сети и "системы командования Кремля", сделав их уязвимыми для кибератак. Удар, как утверждалось, будет нанесен лишь в том маловероятном случае, если компьютеры США подвергнутся "серьезному нападению".

16 ноября сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил о необходимости провести в верхней палате слушания о возможной причастности Владимира Путина к вмешательству в ход американских выборов. "Мы не можем оставаться в стороне", - подчеркнул сенатор. На следующий день сенатор-демократ Бен Кардин, автор "закона Магнитского", заявил, что подготовил "всеобъемлющий" законопроект об ответных мерах в связи с действиями Кремля в Европе и Сирии, а также с российскими кибератаками на избирательную систему США. "Атакуют ли вас МиГом или (компьютерной) мышью, - также заметил Кардин, - это все равно атака. Она требует ответа. Очевидно, что они ответственны за кибератаки на нашу страну в ходе последних выборов".

Комментарии 1 комментарий | Оставить комментарий Обсудить
10.12.2016

новость Новости по теме
17.11.2016 Сенатор Кардин подготовил законопроект об ответе на российские кибератаки →
14.11.2016 Путин провел телефонный разговор с Трампом →
05.11.2016 NBC: Американские хакеры получили доступ к компьютерным системам России →
02.11.2016 Microsoft обвинила российских хакеров в атаках на Windows →
27.10.2016 Керри: США и Европа солидарны в вопросе антироссийских санкций →
23.10.2016 Хакер из США взломал сайт российского МИДа →
19.10.2016 В Праге задержали подозреваемого в атаках на США российского хакера →
17.10.2016 Белый Дом не исключил финансовых санкций против России за кибератаки →
16.10.2016 Замглавы МИДа Рябков: Заявления США о кибератаках - "крики на базаре" →
15.10.2016 Байден пообещал ответить на российские кибератаки →
12.10.2016 ФБР начало расследование взлома электронной почты главы штаба Клинтон →
08.10.2016 WikiLeaks опубликовал электронные письма главы предвыборного штаба Клинтон →
08.10.2016 Американский сенатор предлагает ввести санкции против России из-за кибератак →
07.10.2016 Вашингтон прямо обвинил Россию в кибератаках на избирательную систему США →
29.09.2016 ФБР: Системы голосования подверглись кибератакам более чем в 10 штатах →
28.09.2016 Российских хакеров подозревают в попытке взлома телефонов руководителей Демпартии США →
Фото и Видео
22854
Play own
Нодовцы у посольства США
21958
Play own
Расправа с "дьяволом Обамой"
16164
Play
Американские усыновители - российским сиротам
12381
Play own
Игорь Кочетков о встрече с Бараком Обамой
Реклама


Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
статья Пир вампиров
Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua
статья Обида Горбачева
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Ужас Путина перед судом
Владимир Путин плачет. Фото с сайта Точка.Нет
новость ООН требует прекратить бои в Сирии
Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке
новость Акция в поддержку Дадина: ФОТО
Алексей Никитин на акции в поддержку Ильдара Дадина. Фото Юрия Тимофеева/Грани.Ру
статья Еврейский гнев Соловьева
РЕКЛАМА
Loading...
новость Вторая часть доклада Макларена
Процедура допинг-контроля. Фото с сайта www.paralymp.ru
новость Михалков против "Ельцин Центра"
Никита Михалков. Фото Ruskino.Ru
в блоге За гения наших дней
383
в блоге Срезать американцев
383
новость В Крыму задержан активист Балух
Владимир Балух. Фото: hromadske.ua
новость Аблязова не выдадут России
Мухтар Аблязов. Фото: kagro.kz
новость На "Истоки" пожаловались в прокуратуру
Урок основ православной культуры. Фото www.religio.ru
новость В Белоруссиии задержали публицистов
Юрий Павловец и Дмитрий Алимкин. Коллаж Граней.Ру
новость Новое "разоблачение" НТВ
Кадр анонса передачи НТВ с участием Ильи Пономарева
новость Приостановлена лицензия ЕУ
Рособрнадзор. Фото с сайта ведомства
новость Джалалдинов обратился в СКР
Рамазан Джалалдинов. Кадр видео с youtube-канала gazetachernovik
новость Как пытали Панова
Евгений Панов в суде, 05.12.2016. Фото Дмитрия Борко/Грани.Ру
новость США вооружат сирийскую оппозицию
Барак Обама. Кадр трансляции выступления
новость Детский срок менту за убийство
Андрей Артемьев в своем кабинете. Источник: fontanka.ru