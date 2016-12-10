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Россия вмешалась в ход президентских выборов в США, чтобы помочь победить Дональду Трампу. Об этом говорится в секретном докладе Центрального разведывательного управления, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники в правительственных кругах.

ЦРУ выявило ряд связанных с российскими властями лиц, которые предоставили сайту WikiLeaks тысячи писем из взломанной почты Национального комитета Демократической партии, в том числе кандидата Хиллари Клинтон, рассказали источники издания. Эти лица уже известны американской разведке как участники более широкой российской операции по укреплению позиций Трампа и ослаблению Клинтон.

"По оценке разведывательного сообщества, целью России было поддержать одного из кандидатов, помочь Трампу победить, - заявил изданию высокопоставленный американский чиновник. - Это общее мнение". Ранее власти США считали, что целью кибератак была дискредитация самого выборного процесса.

В пятницу заместитель пресс-секретаря Белого Дома Эрик Шульц заявил на ежедневном брифинге, что президент Барак Обама приказал спецслужбам заново расследовать кибератаки и иностранное вмешательство в выборные кампании США начиная с 2008 года. По словам Шульца, доклад должен быть представлен президенту и Конгрессу, до того как Обама покинет свой пост 20 января. Правительство постарается сделать доклад открытым для общественности "настолько, насколько это возможно", отметил представитель Белого Дома. Однако в документе может содержаться засекреченная информация, которая не подлежит обнародованию.

Шульц подчеркнул, что в октябре американские спецслужбы заключили с "высокой степенью уверенности", что Россия была причастна к серии кибератак против структур Демократической партии в преддверии президентских выборов. Есть основания полагать, что эти атаки были санкционированы "на самом высоком уровне российского руководства".

7 октября американские власти прямо обвинили Москву в проведении широкомасштабной кампании с целью повлиять на выборы 2016 года, в том числе путем хакерских атак на компьютеры национального комитета Демократической партии, а также ряда политиков.

11 октября пресс-секретарь Белого Дома Джош Эрнест заявил, что Обама рассмотрит ряд мер в ответ на взлом правительственных сайтов. 15-го числа вице-президент США Джо Байден также заверил, что российские кибератаки без ответа не останутся.

5 ноября NBC передавал, что американские "военные хакеры" получили доступ в российскую энергосистему, телекоммуникационные сети и "системы командования Кремля", сделав их уязвимыми для кибератак. Удар, как утверждалось, будет нанесен лишь в том маловероятном случае, если компьютеры США подвергнутся "серьезному нападению".

16 ноября сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил о необходимости провести в верхней палате слушания о возможной причастности Владимира Путина к вмешательству в ход американских выборов. "Мы не можем оставаться в стороне", - подчеркнул сенатор. На следующий день сенатор-демократ Бен Кардин, автор "закона Магнитского", заявил, что подготовил "всеобъемлющий" законопроект об ответных мерах в связи с действиями Кремля в Европе и Сирии, а также с российскими кибератаками на избирательную систему США. "Атакуют ли вас МиГом или (компьютерной) мышью, - также заметил Кардин, - это все равно атака. Она требует ответа. Очевидно, что они ответственны за кибератаки на нашу страну в ходе последних выборов".