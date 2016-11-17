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Сенатор-демократ Бен Кардин, автор "закона Магнитского", подготовил "всеобъемлющий" законопроект об ответных мерах в связи с действиями Кремля в Европе и Сирии, а также с российскими кибератаками на избирательную систему США. Об этом сообщает Reuters.

"Россия представляет очень серьезную проблему для Америки, - сказал сенатор. - Она не наш партнер. Она хулиган".

"Атакуют ли вас МиГом или (компьютерной) мышью, - также заметил Кардин, - это все равно атака. Она требует ответа. Очевидно, что они (россияне. - Ред.) ответственны за кибератаки на нашу страну в ходе последних выборов".

Детали законопроекта сенатор уточнять отказался, пояснив, что сначала намерен выступить с речью о российской политике. Выступление запланировано на четверг.

Кардин также заявил, что ожидает от уходящего президента Барака Обамы, что тот, прежде чем покинет пост 20 января, подпишет уже принятый Конгрессом закон, позволяющий президенту собственным решением вводить дополнительные санкции, а также посылать вооружения на Украину.

16 ноября сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил о необходимости провести в верхней палате слушания о возможной причастности Владимира Путина к вмешательству в ход американских выборов. "Мы не можем оставаться в стороне", - подчеркнул сенатор.

7 октября американские власти прямо обвинили Москву в проведении широкомасштабной кампании с целью повлиять на выборы 2016 года, в том числе путем хакерских атак на компьютеры национального комитета Демократической партии, а также ряда политиков.

11 октября пресс-секретарь Белого Дома Джош Эрнест заявил, что президент Барак Обама рассмотрит ряд мер в ответ на взлом правительственных сайтов. 15-го числа вице-президент США Джо Байден также заверил, что российские кибератаки без ответа не останутся.

5 ноября NBC передавал, что американские "военные хакеры" получили доступ в российскую энергосистему, телекоммуникационные сети и "системы командования Кремля", сделав их уязвимыми для кибератак. Удар, как утверждалось, будет нанесен лишь в том маловероятном случае, если компьютеры США подвергнутся "серьезному нападению".