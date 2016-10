Хакер из США под псевдонимом The Jester (Шут) взломал сайт российского МИДа, сообщает CNN. Он оставил на сайте сообщение с призывом "прекратить атаки на американцев".

<div style="border: 1px solid #a7b7d2; padding: 1em 1em; background: #f5f6fb; clear: left"> <a style="color: #000" href="http://graniru.org/Politics/World/US/m.255811.html"> <img src="http://graniru.orghttp://graniru.org/att/cards/255811.png" style="float: left ; margin: 0px 0.5em 0.5em 0px"> <h4 style="margin-top: 0px; font-size: 14px"><img style="border: none; vertical-align: bottom" src="http://graniru.org/assets/sys/grani.gif"> Грани.Ру: Хакер из США взломал сайт российского МИДа</h4> </a> <p style="margin-bottom: 0px"> Хакер из США под псевдонимом The Jester (Шут) взломал сайт российского МИДа. Он оставил сообщение с призывом "прекратить атаки на американцев". Официальный представитель дипломатического ведомства Мария Захарова подтвердила факт атаки. По ее словам, взломана была старая версия сайта, которая уже не используется. В настоящее время сайт МИДа работает в обычном режиме. </p> <hr style="clear: both; height: 1px; border: 0px solid red; margin: 0px 0px;" /> </div>