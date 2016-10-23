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Хакер из США под псевдонимом The Jester (Шут) взломал сайт российского МИДа, сообщает CNN. Он оставил на сайте сообщение с призывом "прекратить атаки на американцев".

"Товарищи! Мы прерываем программу вещания сайта Министерства иностранных дел РФ, чтобы передать вам следующее важное сообщение. Перестаньте. Возможно, у вас получается давить на соседние страны, но это Америка. Это здесь никого не впечатлит", - написал хакер.

В настоящее время сайт внешнеполитического ведомства работает в обычном режиме.

Официальный представитель МИДа Мария Захарова подтвердила факт хакерской атаки атаку. При этом она заявила, что взломана была старая версия сайта. "Речь идет о старом сайте, который уже давно не эксплуатируется. Специалисты разбираются, что это было. Если установят, что имел место взлом, пусть и не работающего ресурса, американцами, приятного мало, потому что либо начала действовать кибермашина разрушения, о которой говорили Байден и Макфол, либо эта адская провокационная избирательная кампания в Штатах завела людей до такого состояния, что они начинают крушить все на своем пути", - написала Захарова. Она отметила, что сайт МИДа регулярно подвергается хакерским атакам.

7 октября американские власти впервые прямо обвинили Москву в проведении широкомасштабной кампании с целью повлиять на выборы 2016 года, в том числе путем хакерских атак на компьютеры Национального комитета Демократической партии и других политических деятелей. Об этом говорилось в заявлении Управления директора национальной разведки и Министерства внутренней безопасности.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал "ерундой" обвинения в адрес российского руководства в причастности к хакерским атакам на серверы американских организаций. "Это опять какая-то ерунда! На сайт Путина ежедневно нападают несколько десятков тысяч хакеров. Многие атаки прослеживаются с территории США. Мы же не обвиняем каждый раз Белый дом или Лэнгли", - сказал Песков.

11 октября пресс-секретарь Белого Дома Джош Эрнест заявил, что президент США Барак Обама рассмотрит ряд мер в ответ на взлом сайтов правительственных организаций США. "В распоряжении президента имеется несколько вариантов ответных мер, и он рассмотрит те из них, которые сочтет пропорциональными, - сказал Эрнест. - Вполне возможно, что президент выберет один из тех вариантов ответа, о которых мы не объявляем заранее".

15 октября вице-президент США Джо Байден заявил, что США ответят на российские кибератаки. По его словам, США "посылают сигнал" российскому президенту Владимиру Путину. "У нас есть возможности сделать это, и сигнал будет подан. Он узнает об этом, и это произойдет в то время, которое выберем мы, и при тех обстоятельствах, которые будут иметь наибольший эффект", - сказал вице-президент.

Адмирал в отставке Джеймс Ставридис предположил, что целью атаки могут быть данные о финансовых махинациях соратников Путина. "Хорошо известно, что много оффшорных денег вышло за пределы России, - сказал он. - Было бы очень неловко, если эти факты вскроются, и это было бы пропорциональным ответом на то, что мы уже видели".

Песков назвал угрозы Вашингтона в адрес Москвы беспрецедентными. "Приходится принимать меры по защите интересов, как-то хеджировать свои риски. И не только нам, потому что такая непредсказуемость опасна для всего мира", - заявил пресс-секретарь. Помощник президента Юрий Ушаков, комментируя сообщения о возможных кибератаках США, также пообещал, что на это последует реакция. "Это уже на грани хамства. Тем более упоминаются конкретные деятели из российского руководства", - сказал он.