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Хакер из США под псевдонимом The Jester (Шут) взломал сайт российского МИДа, сообщает CNN. Он оставил на сайте сообщение с призывом "прекратить атаки на американцев".
"Товарищи! Мы прерываем программу вещания сайта Министерства иностранных дел РФ, чтобы передать вам следующее важное сообщение. Перестаньте. Возможно, у вас получается давить на соседние страны, но это Америка. Это здесь никого не впечатлит", - написал хакер.
В настоящее время сайт внешнеполитического ведомства работает в обычном режиме.
Официальный представитель МИДа Мария Захарова подтвердила факт хакерской атаки атаку. При этом она заявила, что взломана была старая версия сайта. "Речь идет о старом сайте, который уже давно не эксплуатируется. Специалисты разбираются, что это было. Если установят, что имел место взлом, пусть и не работающего ресурса, американцами, приятного мало, потому что либо начала действовать кибермашина разрушения, о которой говорили Байден и Макфол, либо эта адская провокационная избирательная кампания в Штатах завела людей до такого состояния, что они начинают крушить все на своем пути", - написала Захарова. Она отметила, что сайт МИДа регулярно подвергается хакерским атакам.
7 октября американские власти впервые прямо обвинили Москву в проведении широкомасштабной кампании с целью повлиять на выборы 2016 года, в том числе путем хакерских атак на компьютеры Национального комитета Демократической партии и других политических деятелей. Об этом говорилось в заявлении Управления директора национальной разведки и Министерства внутренней безопасности.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал "ерундой" обвинения в адрес российского руководства в причастности к хакерским атакам на серверы американских организаций. "Это опять какая-то ерунда! На сайт Путина ежедневно нападают несколько десятков тысяч хакеров. Многие атаки прослеживаются с территории США. Мы же не обвиняем каждый раз Белый дом или Лэнгли", - сказал Песков.
11 октября пресс-секретарь Белого Дома Джош Эрнест заявил, что президент США Барак Обама рассмотрит ряд мер в ответ на взлом сайтов правительственных организаций США. "В распоряжении президента имеется несколько вариантов ответных мер, и он рассмотрит те из них, которые сочтет пропорциональными, - сказал Эрнест. - Вполне возможно, что президент выберет один из тех вариантов ответа, о которых мы не объявляем заранее".
15 октября вице-президент США Джо Байден заявил, что США ответят на российские кибератаки. По его словам, США "посылают сигнал" российскому президенту Владимиру Путину. "У нас есть возможности сделать это, и сигнал будет подан. Он узнает об этом, и это произойдет в то время, которое выберем мы, и при тех обстоятельствах, которые будут иметь наибольший эффект", - сказал вице-президент.
Адмирал в отставке Джеймс Ставридис предположил, что целью атаки могут быть данные о финансовых махинациях соратников Путина. "Хорошо известно, что много оффшорных денег вышло за пределы России, - сказал он. - Было бы очень неловко, если эти факты вскроются, и это было бы пропорциональным ответом на то, что мы уже видели".
Песков назвал угрозы Вашингтона в адрес Москвы беспрецедентными. "Приходится принимать меры по защите интересов, как-то хеджировать свои риски. И не только нам, потому что такая непредсказуемость опасна для всего мира", - заявил пресс-секретарь. Помощник президента Юрий Ушаков, комментируя сообщения о возможных кибератаках США, также пообещал, что на это последует реакция. "Это уже на грани хамства. Тем более упоминаются конкретные деятели из российского руководства", - сказал он.
Многие американцы сегодня задаются вопросом: а что же себе думает глава WikiLeaks Джулиан Ассанж? Почему он подыгрывает одному из кандидатов, где же его хваленая объективность? Где взломы серверов Трампа? Он что, окончательно продался Путину?
На самом деле важна даже не сама возможность фальсификации, а рассуждения о ней. Они внушают избирателям сомнение в достоверности результата. В настоящее время 34 процента американцев уверены, что итоги голосования будут сфабрикованы. В этом, возможно, и состоит главная цель взломов.
После того как о двойном взломе сообщила американская пресса, превратив предположение в утверждение и добавив, что хакеры похитили некое "досье на Трампа", в интернете объявился пользователь под ником Guccifer 2.0, заявивший, что сервер демократов взломал он. 21 июня он дал интервью, в котором отрицал, что связан с правительством России.