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Администрация США не исключает введения против России финансовых санкций санкций за кибератаки на американскую избирательную систему. Об этом заявил пресс-секретарь Белого Дома Джош Эрнест.

Чиновник заметил, что пропорциональный ответ на кибератаки, который обдумывает президент Барак Обама, совсем не обязательно будет представлять собой удар по компьютерным сетям. "Круг ответных мер, доступных президенту, не ограничивается киберсферой, - продолжил пресс-секретарь. - Есть и другие ответные меры, в том числе финансовые санкции".

Какой бы выбор ни был сделан, заключил Эрнест, Белый Дом не будет заранее сообщать о принимаемых мерах.

Ранее ввести против России санкции за атаки на компьютерные сети предложил сенатор Кори Гарднер, председатель подкомитета верхней палаты Конгресса по международной кибербезопасности.

7 октября американские власти впервые прямо обвинили Москву в проведении широкомасштабной кампании с целью повлиять на выборы 2016 года, в том числе путем хакерских атак на компьютеры национального комитета Демократической партии и других политических деятелей. Об этом говорилось в заявлении Управления директора национальной разведки и Министерства внутренней безопасности.

14 октября вице-президент США Джо Байден пообещал, что США ответят на российские кибератаки. Соединенные Штаты, заметил политик, "посылают сигнал" Владимиру Путину. "Он узнает об этом, и это произойдет в то время, которое выберем мы, и при тех обстоятельствах, которые будут иметь наибольший эффект", - заверил Байден.

СМИ сообщали, что ЦРУ было предложено представить в Белый Дом варианты широкой "тайной" кибератаки, направленной против российского руководства. Высказывалось предположение, что целью атаки могут быть данные о финансовых махинациях лиц из окружения Путина.

16 октября замглавы российского МИДа Сергей Рябков назвал заявления США "криками, как на базаре". "Это уже даже не мегафонная дипломатия, потому что никакой дипломатии тут нет", - заметил чиновник. В то же время он заверил: "Нас этим криком не возьмешь и не запугаешь".

Позже в тот же день Путин заявил, что структуры администрации США "за всеми подглядывают и подслушивают". "От наших американских друзей можно ожидать всего, чего угодно", - добавил он.

По словам российского лидера, демарши, подобные заявлению Байдена, "не соответствуют нормам международного общения".

Два с половиной года назад США ввели против России санкции, в том числе финансовые, в ответ на агрессию против Украины. С тех пор они неоднократно продлевались и ужесточались.

Еще один пакет финансовых санкций может быть введен в связи с военными преступлениями Москвы в Сирии.