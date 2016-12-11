О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/World/US/m.257344.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/World/US/m.257344.html
Также: США, Внутренняя политика США, Российско-американские отношения, Россия, СМИ, Телевидение, Право, Свобода слова, Мир, Политика, Общество | Персоны: Майкл Макфол, Дональд Трамп, Барак Обама

новость Агентское вознаграждение

Макфол: Сотрудников RT и Sputnik следует признать иностранными агентами
11.12.2016
Майкл Макфол. Фото: m-mcfaul.livejournal.com
Майкл Макфол. Фото: m-mcfaul.livejournal.com
Реклама

Сотрудников российских телеканала RT и агентства Sputnik, возможно, следует признать иностранными агентами. Об этом в своей колонке в The Washington Post написал бывший посол США в Москве Майкл Макфол.

Контролируемые российским правительством RT и Sputnik, пояснил Макфол, во время последней президентской кампании в США открыто агитировали за кандидата Дональда Трампа, причем Sputnik даже запустил в Твиттере хэштэг #CrookedHillary (англ. бесчестная Хиллари - о Хиллари Клинтон, сопернице Трампа на выборах). "У нас есть законы, которые не позволяют иностранным правительствам оказывать кандидатам финансовую поддержку, - заметил бывший посол. - Следует ли нам принять законы, блокирующие и иную поддержку с их стороны?"

Разработка таких законов - дело непростое, продолжил Макфол, поскольку первая поправка к Конституции США гарантирует свободу слова. "Однако не следовало бы нашим законодателям справиться с этой проблемой?" - говорится в публикации.

"Должны ли сотрудники Sputnik и RT получать аккредитацию как журналисты или как иностранные агенты в соответствии с Законом о регистрации иностранных агентов? - спрашивает Макфол. - Я не знаю. Но нам надо это знать".

На смену некогда существовавшему Коммунистическому интернационалу, отмечает бывший посол, пришел "Антилиберальный интернационал". В его деятельность наряду с российскими и иными иностранными политиками вовлечены и американские. Соединенным Штатам, подчеркивает Макфол, следовало бы выяснить, каковы масштабы деятельности нового "интернационала" и повлияла ли его активность на исход президентских выборов.

Бывший посол одобрил инициативу уходящего президента Барака Обамы, который на днях дал спецслужбам указание заново расследовать кибератаки и иностранное вмешательство в американские выборы начиная с 2008 года и представить результаты до 20 января будущего года, когда Обама покинет свой пост. Однако, продолжил Макфол, серьезное расследование займет больше чем месяц, а вести его должна комиссия Конгресса, образованная из представителей обеих ведущих партий США.

Закон о регистрации иностранных агентов действует в США с 1938 года. Он требует, чтобы структуры - представители иностранных правительств, а также зарубежные физические и юридические лица раскрывали свои род занятий и источники финансирования. Действие документа не распространяется на НПО, ведущие культурную деятельность, и на СМИ.

Оставить комментарий Обсудить
11.12.2016
статья Статьи по теме
Илья Мильштейн

На грани Макфола

Илья Мильштейн, 14.11.2016

Оттого окончательно раскрепостившаяся Захарова совсем уж не выбирает выражений. Пнуть сегодня демократическую Америку - это же какое счастье! Не исключено, что экс-посол был внесен в контрсписки год назад или даже больше, но за визой обратился только теперь, и вот ликующий МИД ему отказывает во въезде.

новость Новости по теме
10.12.2016 ЦРУ обвинило Россию в пособничестве Трампу на президентских выборах →
17.11.2016 Сенатор Кардин подготовил законопроект об ответе на российские кибератаки →
13.11.2016 МИД: Макфол целенаправленно портил отношения США с Россией →
11.11.2016 Экс-послу США в Москве Макфолу запрещен въезд в Россию →
05.11.2016 NBC: Американские хакеры получили доступ к компьютерным системам России →
Фото и Видео
22854
Play own
Нодовцы у посольства США
21958
Play own
Расправа с "дьяволом Обамой"
16164
Play
Американские усыновители - российским сиротам
12381
Play own
Игорь Кочетков о встрече с Бараком Обамой
Реклама


Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
новость Глава МИДа Польши о России
Витольд Ващиковский. Фото: msz.gov.pl
новость Двойной теракт в Стамбуле
После взрывов у Vodafone Arena в Стамбуле. Фото: mezo.me
статья Пир вампиров
Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua
новость Минск обвиняет российские СМИ
Лилия Ананич. Фото: mininform.gov.by
статья Еврейский гнев Соловьева
РЕКЛАМА
Loading...
статья Обида Горбачева
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Ужас Путина перед судом
Владимир Путин плачет. Фото с сайта Точка.Нет
новость Михалков против "Ельцин Центра"
Никита Михалков. Фото Ruskino.Ru
в блоге За гения наших дней
383
новость ООН требует прекратить бои в Сирии
Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке
новость Украина расследует преступления в Крыму
Мустафа Джемилев, Юрий Луценко и Гюндуз Мамедов. Фото: gp.gov.ua
новость Вторая часть доклада Макларена
Процедура допинг-контроля. Фото с сайта www.paralymp.ru
в блоге Срезать американцев
383
новость В Крыму задержан активист Балух
Владимир Балух. Фото: hromadske.ua
новость Новое "разоблачение" НТВ
Кадр анонса передачи НТВ с участием Ильи Пономарева
новость Аблязова не выдадут России
Мухтар Аблязов. Фото: kagro.kz
новость Турция меняет конституцию
Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: tccb.gov.tr
новость Япония смягчит визовый режим
Флаг Японии. Кадр Первого канала
новость Добычу нефти в мире сократят
Добыча нефти. Фото: rosneft.ru
новость На "Истоки" пожаловались в прокуратуру
Урок основ православной культуры. Фото www.religio.ru