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Сотрудников российских телеканала RT и агентства Sputnik, возможно, следует признать иностранными агентами. Об этом в своей колонке в The Washington Post написал бывший посол США в Москве Майкл Макфол.

Контролируемые российским правительством RT и Sputnik, пояснил Макфол, во время последней президентской кампании в США открыто агитировали за кандидата Дональда Трампа, причем Sputnik даже запустил в Твиттере хэштэг #CrookedHillary (англ. бесчестная Хиллари - о Хиллари Клинтон, сопернице Трампа на выборах). "У нас есть законы, которые не позволяют иностранным правительствам оказывать кандидатам финансовую поддержку, - заметил бывший посол. - Следует ли нам принять законы, блокирующие и иную поддержку с их стороны?"

Разработка таких законов - дело непростое, продолжил Макфол, поскольку первая поправка к Конституции США гарантирует свободу слова. "Однако не следовало бы нашим законодателям справиться с этой проблемой?" - говорится в публикации.

"Должны ли сотрудники Sputnik и RT получать аккредитацию как журналисты или как иностранные агенты в соответствии с Законом о регистрации иностранных агентов? - спрашивает Макфол. - Я не знаю. Но нам надо это знать".

На смену некогда существовавшему Коммунистическому интернационалу, отмечает бывший посол, пришел "Антилиберальный интернационал". В его деятельность наряду с российскими и иными иностранными политиками вовлечены и американские. Соединенным Штатам, подчеркивает Макфол, следовало бы выяснить, каковы масштабы деятельности нового "интернационала" и повлияла ли его активность на исход президентских выборов.

Бывший посол одобрил инициативу уходящего президента Барака Обамы, который на днях дал спецслужбам указание заново расследовать кибератаки и иностранное вмешательство в американские выборы начиная с 2008 года и представить результаты до 20 января будущего года, когда Обама покинет свой пост. Однако, продолжил Макфол, серьезное расследование займет больше чем месяц, а вести его должна комиссия Конгресса, образованная из представителей обеих ведущих партий США.

Закон о регистрации иностранных агентов действует в США с 1938 года. Он требует, чтобы структуры - представители иностранных правительств, а также зарубежные физические и юридические лица раскрывали свои род занятий и источники финансирования. Действие документа не распространяется на НПО, ведущие культурную деятельность, и на СМИ.