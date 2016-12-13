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новость СМИ: Вашингтон может ввести санкции против руководства ГРУ

13.12.2016
Эмблема ГРУ Генштаба России
Эмблема ГРУ Генштаба России
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Соединенные Штаты могут ввести санкции против руководства российского ГРУ. Об этом сообщают CBS News со ссылкой на некоего высокопоставленного чиновника американской администрации.

Как утверждается, в Вашингтоне глубоко убеждены, что кибератаки на сервера политических сил США организовывала именно российская военная разведка с целью поспособствовать приходу в Белый Дом республиканца Дональда Трампа. В числе этих атак упоминается хищение переписки с ресурсов национальных комитетов Республиканской и Демократической партий и комитета Демократической партии по проведению выборов в Конгресс. Данные с серверов демократов позже были опубликованы WikiLeaks и иными сайтами.

Как отмечается, лидеры парламентских фракций обеих партий поддерживают расследование кибератак, а также защищают ЦРУ от нападок Трампа, который продолжает отрицать вмешательство Москвы в ход избирательной кампании.

К санкциям призывает и Адам Шифф, старший член комитета Палаты представителей по вопросам разведки. Для этого, заметил конгрессмен, обе палаты должны провести совместное расследование.

Как стало известно 9 декабря, ЦРУ в своем секретном докладе прямо заявило, что Москва вмешалась в ход президентских выборов в США, чтобы помочь победить Трампу. Ранее американская администрация считала, что целью России была дискредитация самого выборного процесса.

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13.12.2016

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