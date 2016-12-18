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За последние четыре месяца американские спецслужбы и помощники президента США Барака Обамы предлагали несколько вариантов ответа на российские кибератаки, однако все предложения были отклонены. Об этом сообщает The New York Times. Одни из этих вариантов сочли неэффективными, другие - чересчур рискованными.

Один из вариантов - его издание называет "тривиальным" - предполагал разоблачение связей Владимира Путина с олигархами. Но ряд помощников Обамы забраковал эту идею, пояснив, что такое разоблачение не станет для россиян потрясением.

Высказывалась также мысль добиться блокировки секретных счетов, открытых в европейских и азиатских банках функционерами из ближнего круга Путина.

Управление национальной безопасности и Кибернетическое командование США выступили со своими планами, однако некоторые из этих инициатив были отвергнуты Пентагоном. Предполагалось до конца каденции Обамы использовать арсенал кибероружия стоимостью миллиарды долларов для превентивного удара по компьютерам российских хакеров. Одна из идей заключалась в манипулировании кодами кибероружия, разрабатываемого Москвой.

В то же время отмечалось, что выбор целей и точность удара Вашингтона приведут к раскрытию шпионских кодов, внедренных самими американцами в российские сети на случай киберконфликтов в будущем. В августе было разоблачено вмешательство Управления национальной безопасности в работу иностранных сетей. Это, отмечает издание, вселяет опасения, что россияне тоже встроили свои коды в американские сети, а разоблачение было призвано продемонстрировать, что киберудар США встретит соответствующую реакцию.

Бывший посол США в Москве Майкл Макфол, комментируя изданию ситуацию, заметил: "У него (Обамы. - Ред.) не так много возможностей".

Некие действующие чиновники, в свою очередь, пояснили, что президент США руководствуется двумя принципами. Первый - лучше вообще не использовать оружие, чем использовать его неэффективно. Второй - вступать в конфликт можно лишь тогда, когда есть уверенность в выигрыше.

Накануне Обама заявил, что кибератаки на избирательную систему США прекратились после того, как он в начале сентября лично призвал Путина положить им конец. Американский лидер также в очередной раз заверил, что Вашингтон примет ответные меры против российских хакеров.