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Также: США, Российско-американские отношения, Россия, Мир, Политика | Персоны: Дональд Трамп

новость Будущий глава администрации Белого Дома: Решение о санкциях примет Трамп

13.12.2016
Райнс Прибус. Фото из личного твиттера
Райнс Прибус. Фото из личного твиттера
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В вопросе о санкциях против России необходимо дождаться решения избранного президента США. Об этом заявил будущий глава администрации Дональда Трампа, председатель национального комитета республиканской партии Райнс Прибус, сообщает издание Politico.

"Я не готов анонсировать нашу внешнюю политику", - сказал Прибус в ответ на вопрос, сохранятся ли введенные после аннексии Крыма. "Вот что я вам скажу: если вы собираетесь сохранить санкции, они должны исполняться", - добавил политик.

При этом Прибус подчеркнул, что глава Exxon Mobil Рекс Тиллерсон, которого Трамп выдвинул на должность госсекретаря США, "считает санкции и угрозу санкций важной составляющей международной стратегии и дипломатии".

Связи Тиллерсона с Российским президентом Владимиром Путиным являются "огромным преимуществом" для внешней политики, также отметил Прибус.

Во вторник Трамп выдвинул Тиллерсона на пост госсекретаря США. Кандидатуру Тиллерсона, которого называют "другом Владимира Путина", еще должен будет утвердить сенат. Как говорится в заявлении штаба Трампа, Тиллерсон, по замыслу избранного президента, должен будет "укреплять стабильность региона и сосредоточиться на ключевых интересах США с точки зрения национальной безопасности".

Несмотря на отсутствие у Тиллерсона дипломатического опыта, в заявлении команды Трампа отмечается его "упорство, богатый опыт и глубокое понимание геополитики".

Тиллерсон много лет работал с Россией. Он кавалер российского ордена Дружбы, врученного ему Путиным в 2012 году. Наблюдатели отмечают, что из-за этого сенаторы могут неодобрительно отнестись к кандидатуре главы ExxonMobil.

Накануне пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказал об отношениях российского президента с Тиллерсоном. "У них были деловые встречи. Действительно, президент (Владимир Путин) несколько раз принимал господина Тиллерсона, в том числе вместе с его тогдашними партнерами в РФ", - заявил й Песков, отвечая на вопрос, знаком ли российский лидер с предпринимателем.

Песков вновь заявил, что в Москве рассчитывают на конструктивный настрой и профессионализм будущего госсекретаря США, кто бы ни был назначен на эту должность.

"Что касается утверждений о том, что он хорошо или плохо относится к Российской Федерации, - это большая разница - быть госсекретарем и руководить пусть даже очень большой компанией. Поэтому какие-то, скажем так, симпатии, безусловно, отступают на второй план", - сказал пресс-секретарь российского президента.

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13.12.2016
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Илья Мильштейн

Челобитная в лоб

Илья Мильштейн, 05.12.2016

Отваживаясь слегка перечить президенту, Сокуров не забывал о самом важном. "Умоляю вас, - повторял он как заклинание, - помогите... пожалуйста". И еще о том говорил, что освободить оступившегося документалиста - это будет "по-русски, по-христиански". И о том, что "милосердие выше справедливости".
Владимир Абаринов

В сторону Трампа

Владимир Абаринов, 02.12.2016

Последний довод трампофилов заключается в том, что система сдержек и противовесов, сконструированная отцами-основателями, не даст Трампу отбиться от рук. Но эффективность системы разделения властей - это результат конвенции. А Дональд Трамп - нарушитель конвенций. Через четыре года американцы могут просто не узнать свою страну.


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