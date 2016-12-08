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Советник избранного президента США Дональда Трампа Картер Пейдж прибыл в Москву. Как передает РИА "Новости" в российской столице у него запланирован ряд переговоров.

"Я встречусь с влиятельными бизнесменами и идейными лидерами", - рассказал Пейдж. Советник Трампа также добавил, что останется в Москве до 13 декабря.

Ранее Пейдж заявлял, что администрации Трампа необходимы люди, которые верят в потенциал российско-американских отношений. По его словам, диалог между странами невозможен без доверия к российскому президенту Владимиру Путину.

Как пишет РБК, Пейдж долгое время работал в России, он является основателем инвестиционно-консалтинговой кампании Global Energy Capital, которая специализируется на энергетическом секторе. Пейдж провел три года в Москве, где он отвечал за открытие офиса Merrill Lynch и был советником по ключевым операциям с "Газпромом", РАО "ЕЭС" и другими компаниями. Он выпускник Военно-морской академии США, имеет степень МВА в Школе бизнеса Stern ​при Нью-Йоркском университете и является дипломированным финансовым аналитиком.

В июле американские СМИ, рассказывая о поездке советника Трампа в Москву, обратили особое внимание на то, что в выступлении перед студентами и журналистами он раскритиковал американскую политику в отношении России.

После этого спецслужбы США начали проверку возможных связей Пейджа с российскими властными структурами. По данным источников The Washington Post, в ходе летней поездки в Москву он встречался с главой "Роснефти" Игорем Сечиным и бывшим главой администрации президента Сергеем Ивановым. Предполагалось, что Пейдж мог дать обещания снять некоторые санкции с высокопоставленных чиновников в случае избрания Трампа.

14 ноября Владимир Путин провел телефонный разговор с Трампом. Как утверждается на сайте Кремля, собеседники согласились, что нынешнее состояние российско-американских отношений "крайне неудовлетворительное" и необходима "активная совместная работа по их нормализации и выведению в русло конструктивного взаимодействия по самому широкому кругу вопросов". В частности, была подчеркнута необходимость развития торгово-экономических связей.

Путин и Трамп также сошлись на том, что для обеих стран враг номер один - "международный терроризм и экстремизм". "В данном ключе обсуждались и вопросы урегулирования кризиса в Сирии", - заявляют в Кремле.

Российский лидер заверил Трампа в своей готовности "выстраивать партнерский диалог с новой администрацией на принципах равноправия, взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела друг друга".

Было решено продолжить беседы по телефону, а в дальнейшем провести личную встречу.

До этого Трамп заявил в интервью, что получил "прекрасное письмо" от Путина, однако не уточнил содержание послания. Тогда же он сообщал о планах в ближайшее время переговорить с российским лидером по телефону.