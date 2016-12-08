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Также: США, Россия, Внутренняя политика США, Российско-американские отношения, Мир, Политика | Персоны: Дональд Трамп

новость Мистер и миссия

Советник Трампа прибыл в Москву "для встреч с идейными лидерами"
08.12.2016
Картер Пейдж. Фото: en.news-front.info
Картер Пейдж. Фото: en.news-front.info
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Советник избранного президента США Дональда Трампа Картер Пейдж прибыл в Москву. Как передает РИА "Новости" в российской столице у него запланирован ряд переговоров.

"Я встречусь с влиятельными бизнесменами и идейными лидерами", - рассказал Пейдж. Советник Трампа также добавил, что останется в Москве до 13 декабря.

Ранее Пейдж заявлял, что администрации Трампа необходимы люди, которые верят в потенциал российско-американских отношений. По его словам, диалог между странами невозможен без доверия к российскому президенту Владимиру Путину.

Как пишет РБК, Пейдж долгое время работал в России, он является основателем инвестиционно-консалтинговой кампании Global Energy Capital, которая специализируется на энергетическом секторе. Пейдж провел три года в Москве, где он отвечал за открытие офиса Merrill Lynch и был советником по ключевым операциям с "Газпромом", РАО "ЕЭС" и другими компаниями. Он выпускник Военно-морской академии США, имеет степень МВА в Школе бизнеса Stern ​при Нью-Йоркском университете и является дипломированным финансовым аналитиком.

В июле американские СМИ, рассказывая о поездке советника Трампа в Москву, обратили особое внимание на то, что в выступлении перед студентами и журналистами он раскритиковал американскую политику в отношении России.

После этого спецслужбы США начали проверку возможных связей Пейджа с российскими властными структурами. По данным источников The Washington Post, в ходе летней поездки в Москву он встречался с главой "Роснефти" Игорем Сечиным и бывшим главой администрации президента Сергеем Ивановым. Предполагалось, что Пейдж мог дать обещания снять некоторые санкции с высокопоставленных чиновников в случае избрания Трампа.

14 ноября Владимир Путин провел телефонный разговор с Трампом. Как утверждается на сайте Кремля, собеседники согласились, что нынешнее состояние российско-американских отношений "крайне неудовлетворительное" и необходима "активная совместная работа по их нормализации и выведению в русло конструктивного взаимодействия по самому широкому кругу вопросов". В частности, была подчеркнута необходимость развития торгово-экономических связей.

Путин и Трамп также сошлись на том, что для обеих стран враг номер один - "международный терроризм и экстремизм". "В данном ключе обсуждались и вопросы урегулирования кризиса в Сирии", - заявляют в Кремле.

Российский лидер заверил Трампа в своей готовности "выстраивать партнерский диалог с новой администрацией на принципах равноправия, взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела друг друга".

Было решено продолжить беседы по телефону, а в дальнейшем провести личную встречу.

До этого Трамп заявил в интервью, что получил "прекрасное письмо" от Путина, однако не уточнил содержание послания. Тогда же он сообщал о планах в ближайшее время переговорить с российским лидером по телефону.

Комментарии 4 комментария | Оставить комментарий Обсудить
08.12.2016
в блоге Блоги
59
Александр Скобов 09.11.2016
в блоге Трамп, Путин и мы
статья Статьи по теме
Владимир Абаринов

В сторону Трампа

Владимир Абаринов, 02.12.2016

Последний довод трампофилов заключается в том, что система сдержек и противовесов, сконструированная отцами-основателями, не даст Трампу отбиться от рук. Но эффективность системы разделения властей - это результат конвенции. А Дональд Трамп - нарушитель конвенций. Через четыре года американцы могут просто не узнать свою страну.

Владимир Абаринов

Дорога к Трампу

Владимир Абаринов, 18.11.2016

Демократы никак не ожидали, что проиграют, а Трамп - что выиграет. Он начинал кампанию для прикола, обещал, что при нем все станут здоровыми и богатыми, а теперь на него вдруг свалилось президентство, с которым непонятно что делать и как исполнить обещания. Между тем в стране наступил ответственнейший период "междуцарствия".
Илья Мильштейн

На грани Макфола

Илья Мильштейн, 14.11.2016

Оттого окончательно раскрепостившаяся Захарова совсем уж не выбирает выражений. Пнуть сегодня демократическую Америку - это же какое счастье! Не исключено, что экс-посол был внесен в контрсписки год назад или даже больше, но за визой обратился только теперь, и вот ликующий МИД ему отказывает во въезде.
Илья Мильштейн. Courtesy photo

Кем быть

Илья Мильштейн, 11.11.2016

Особый драматизм происходящему придает то обстоятельство, что загадку Дональда Трампа придется теперь разгадывать и самому Дональду Трампу. Это ведь разные Трампы: шоумен, рвущийся в Белый Дом, и законно избранный глава государства Это абсолютно разные проблемы - те, что приходилось решать вчера, и эти, которые необходимо будет решать завтра.
Граффити в Вильнюсе. Фото: @svabodka

Что Трамп грядущий

09.11.2016

Победа американской демократии или глобальная катастрофа? Что означает победа Дональда Трампа для мирового порядка? Подружится ли он с Путиным? Снимут ли санкции? На что надеяться Украине? Первые реакции российских комментаторов.
Владимир Абаринов

Тьма власти

Владимир Абаринов, 10.11.2016

Президент Трамп, как и собирался, постарается наладить отношения с Россией, но совсем не факт, что притирка к Владимиру Путину пройдет благополучно. Трамп - новичок без всякого опыта дипломатии и со смутным представлением о международных делах, а Путин - человек жесткий и неподатливый. Непохоже, что они сойдутся характерами.

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