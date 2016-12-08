Зарегистрироваться | Войти через:
Советник избранного президента США Дональда Трампа Картер Пейдж прибыл в Москву. Как передает РИА "Новости" в российской столице у него запланирован ряд переговоров.
"Я встречусь с влиятельными бизнесменами и идейными лидерами", - рассказал Пейдж. Советник Трампа также добавил, что останется в Москве до 13 декабря.
Ранее Пейдж заявлял, что администрации Трампа необходимы люди, которые верят в потенциал российско-американских отношений. По его словам, диалог между странами невозможен без доверия к российскому президенту Владимиру Путину.
Как пишет РБК, Пейдж долгое время работал в России, он является основателем инвестиционно-консалтинговой кампании Global Energy Capital, которая специализируется на энергетическом секторе. Пейдж провел три года в Москве, где он отвечал за открытие офиса Merrill Lynch и был советником по ключевым операциям с "Газпромом", РАО "ЕЭС" и другими компаниями. Он выпускник Военно-морской академии США, имеет степень МВА в Школе бизнеса Stern при Нью-Йоркском университете и является дипломированным финансовым аналитиком.
В июле американские СМИ, рассказывая о поездке советника Трампа в Москву, обратили особое внимание на то, что в выступлении перед студентами и журналистами он раскритиковал американскую политику в отношении России.
После этого спецслужбы США начали проверку возможных связей Пейджа с российскими властными структурами. По данным источников The Washington Post, в ходе летней поездки в Москву он встречался с главой "Роснефти" Игорем Сечиным и бывшим главой администрации президента Сергеем Ивановым. Предполагалось, что Пейдж мог дать обещания снять некоторые санкции с высокопоставленных чиновников в случае избрания Трампа.
14 ноября Владимир Путин провел телефонный разговор с Трампом. Как утверждается на сайте Кремля, собеседники согласились, что нынешнее состояние российско-американских отношений "крайне неудовлетворительное" и необходима "активная совместная работа по их нормализации и выведению в русло конструктивного взаимодействия по самому широкому кругу вопросов". В частности, была подчеркнута необходимость развития торгово-экономических связей.
Путин и Трамп также сошлись на том, что для обеих стран враг номер один - "международный терроризм и экстремизм". "В данном ключе обсуждались и вопросы урегулирования кризиса в Сирии", - заявляют в Кремле.
Российский лидер заверил Трампа в своей готовности "выстраивать партнерский диалог с новой администрацией на принципах равноправия, взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела друг друга".
Было решено продолжить беседы по телефону, а в дальнейшем провести личную встречу.
До этого Трамп заявил в интервью, что получил "прекрасное письмо" от Путина, однако не уточнил содержание послания. Тогда же он сообщал о планах в ближайшее время переговорить с российским лидером по телефону.
Последний довод трампофилов заключается в том, что система сдержек и противовесов, сконструированная отцами-основателями, не даст Трампу отбиться от рук. Но эффективность системы разделения властей - это результат конвенции. А Дональд Трамп - нарушитель конвенций. Через четыре года американцы могут просто не узнать свою страну.
Демократы никак не ожидали, что проиграют, а Трамп - что выиграет. Он начинал кампанию для прикола, обещал, что при нем все станут здоровыми и богатыми, а теперь на него вдруг свалилось президентство, с которым непонятно что делать и как исполнить обещания. Между тем в стране наступил ответственнейший период "междуцарствия".
Оттого окончательно раскрепостившаяся Захарова совсем уж не выбирает выражений. Пнуть сегодня демократическую Америку - это же какое счастье! Не исключено, что экс-посол был внесен в контрсписки год назад или даже больше, но за визой обратился только теперь, и вот ликующий МИД ему отказывает во въезде.
Особый драматизм происходящему придает то обстоятельство, что загадку Дональда Трампа придется теперь разгадывать и самому Дональду Трампу. Это ведь разные Трампы: шоумен, рвущийся в Белый Дом, и законно избранный глава государства Это абсолютно разные проблемы - те, что приходилось решать вчера, и эти, которые необходимо будет решать завтра.
Победа американской демократии или глобальная катастрофа? Что означает победа Дональда Трампа для мирового порядка? Подружится ли он с Путиным? Снимут ли санкции? На что надеяться Украине? Первые реакции российских комментаторов.
Президент Трамп, как и собирался, постарается наладить отношения с Россией, но совсем не факт, что притирка к Владимиру Путину пройдет благополучно. Трамп - новичок без всякого опыта дипломатии и со смутным представлением о международных делах, а Путин - человек жесткий и неподатливый. Непохоже, что они сойдутся характерами.