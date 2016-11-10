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Также: США, Украина, Россия, Война, Мир, Европа, Политика | Персоны: Надежда Савченко

новость Савченко призвала Трампа усилить санкции против России

10.11.2016
Выступление Савченко в Верховной раде. Фото: 112.ua
Выступление Савченко в Верховной раде. Фото: 112.ua
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Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко обратилась с открытым письмом к новому президенту США Дональду Трампу. В обращении, опубликованном на странице Савченко в Фейсбуке, она просит Трампа усилить санкции в отношении России и увеличить военную помощь Украине.

"Украина сегодня страдает от агрессии Российской Федерации, уже потеряла часть своих территорий и десятки тысяч своих солдат, волонтеров и мирных жителей. Большое количество украинских заложников сейчас находятся в плену в тюрьмах России. Уровень жизни украинцев упал почти в три раза вследствие ущерба экономическим институтам страны", - говорится в письме.

США, говорится в обращении, "стоят в авангарде защиты западноевропейских ценностей во всем мире, и всегда оказывали поддержку украинскому народу в своем стремлении присоединиться к семье стран, исповедующих демократические ценности, незыблемости территориальных границ других государств, верховенство закона".

Савченко просит Трампа "не оставлять Украину один на один с агрессором". "Я обращаюсь к вам с просьбой сохранить и даже усилить санкции в отношении России, поскольку эта страна понимает только силу. Я также прошу международной дипломатической, технической, военной поддержки Украины. Я также прошу самых решительных действий американских политиков, вашей будущей администрации, для освобождения украинских заложников из российских тюрем", - пишет Савченко.

"Я хочу добавить, что у вас есть все возможности, чтобы предотвратить Третью мировую войну", - говорится в письме.

Накануне президент Украины Петр Порошенко поздравил Трампа с победой на выборах. "Это символ подлинной демократии, когда никто до последнего момента не знает результаты выборов. И это является признаком настоящей демократии, которую всегда исповедовали и пропагандировали наши надежные и стратегические американские партнеры и друзья", - отметил Порошенко.

Он добавил, что вместе с победой новый президент принимает на себя и ответственность за глобальное лидерство США в демократическом мире. Также Порошенко пригласил Трампа посетить Украину.

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