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Великая драма американских выборов завершена. Америка проголосовала за трампзит.

День голосования выдался на Восточном побережье погожим. Мои нью-йоркские знакомые шли на выборы как на праздник. Длинные очереди никого не пугали. В некоторых местах народу раздавали беплатные бублики или еще что-нибудь в этом роде. Только детскими колготками и пивом не торговали, как, бывало, при советской власти.

Эта отвратительная президентская кампания всем надоела. Ведь это срам разглядывать исподнее дамы преклонных лет. Мы устали уворачиваться от брызг слюны кандидата с соломенным зачесом и сердитым личиком, похожим на печеное яблоко. Пора было закрыть тему и забыть о Трампе. Опросы предсказывали Хиллари уверенную победу, некоторые - лавинообразную.

Я тоже поддался общей эйфории, подсчитал выборщиков - у меня получилось 333: 205 в пользу Хиллари. Эти подсчеты я опубликовал 25 октября. А на следующий день увидел эти цифры в американском агрегаторе опросов.

Во вторник утром я посмотрел свежие опросы и увидел, что в Нью-Хэмпшире, который демократы кладут в свою копилку по умолчанию, шансы практически равны. И пришел к выводу, что если Трамп выиграет в этом штате, выборы закончатся вничью. В этом случае президента избирала бы нижняя палата Конгресса, которую контролируют республиканцы, - следовательно, президентом стал бы Трамп. Главный гуру прогнозов Нейт Силвер называл такой сценарий "безумным" и оценивал его вероятность в 0,5 процента, а шансы на избрание Клинтон - в 71,4 процента.

К девяти вечера закрылись участки в большинстве штатов, и вскоре стало ясно, что дела Хиллари плохи. Трамп опережал ее не только в спорных штатах, но и в тех, которые демократы привыкли считать гарантированно своими. Но на американских выборах ничто не гарантировано. Обозреватель CNN Джон Кинг все еще озабоченно тыкал пальцем в огромный тач-скрин, изображающий интерактивную карту США, словно надеясь выковырять из какого-то пенсильванского или мичиганского округа дополнительные голоса для Клинтон, но вождям Демократической партии стало уже все ясно. В Твиттере появилось записанное заранее видеообращение Барака Обамы о том, что апокалипсиса не предвидится: "Что бы ни произошло, солнце завтра взойдет". А затем и прощальный твит Хиллари.

Вероятность того, что она выиграет по голосам ибирателей, но проиграет по выборщикам, Нейт Силвер оценивал в 10,5 процента и включил такой сценарий в список безумных. Но в итоге именно это и произошло. Это всего пятый случай в истории США. Кстати, Владимир Путин неоднократно приводил этот пример как свидетельство недемократичности американских выборов. Но сегодня весь российский официоз поет осанну Трампу, нисколько не сомневаясь в легитимности его избрания.

Эксперты будут еще долго судить и рядить о причинах поражения Клинтон и победы Трампа. Но главное можно сказать уже сейчас. Вопрос о том, признает ли эту причину правящий класс США. Она заключается в том, что существующая ныне политическая система не справляется с вызовами и проблемами, стоящими перед страной и миром. Она не в состоянии выдвинуть даже достойных, конкурентоспособных кандидатов в президенты. И недаром в этом сезоне такой успех имели несистемные кандидаты - Берни Сандерс и Дональд Трамп. Политический истеблишмент обанкротился, увяз в интригах и распрях, оказался слишком самонадеян и чересчур уверен в магической силе денег и политтехнологий.

Экзит-поллы показывают, что Хиллари Клинтон не удалось создать коалицию избирателей, дважды проголосоваших за Барака Обаму, и даже мобилизовать свой собственный потенциальный электорат 2008 года. Она растеряла молодежь, пенсионеров, замужних женщин с детьми. Но, конечно, самое главное - она проиграла Трампу самый многочисленный сегмент: белых американцев без высшего образования. Несмотря на существенные демографические сдвиги, они все еще составляют большинство населения США - около 64 процентов. Без их голосов выиграть выборы невозможно.

Отношение демократов к этой посконной Америке сродни отношению российских либералов к "ватникам". Да, с вагоностроителями Нижнего Тагила, шахтерами Пенсильвании, металлургами Огайо говорить непросто и неприятно, но найдите общий язык, если вы хотите заниматься политикой и выигрывать выборы. Они чувствуют себя оскорбленными и униженными и потому хватаются за демагогию Трампа - он хоть что-то им обещает. Для американского "ватника" так же важно сознавать величие своей державы, как для российского. С вашей точки зрения это ложная ценность? Так убеждайте их.

Вот поразительный своей наглядностью опрос. 81 процент избирателей Трампа считают, что полвека назад жизнь в Америке была лучше, чем теперь, а 68 процентов - что у следующего поколения американцев она будет еще хуже. Среди избирателей Клинтон такого мнения придерживаются, соответственно, 19 и 30 процентов. Как ни нелепо это звучит, Трамп зовет строить светлое прошлое. Клинтон зовет оставаться на месте.

Однако хватит о причинах. Что будет теперь, как поведет дела новоизбранный президент Трамп? У него непростые отношения с руководством Республиканской партии. Формальный глава партии, амбициозный спикер нижней палаты Пол Райан наверняка захочет играть более заметную и самостоятельную роль. Тем не менее это однопартийцы Трампа, и они контролируют обе палаты Конгресса. Это значительно облегчает ему законодательную инициативу и утверждение назначений, в том числе в Верховный суд США.

Он ужесточит иммиграционную политику, отменит указы Обамы, защищавшие некоторые категории нелегальных иммигрантов от выдворения из страны. Учинит ли он массовые депортации нелегалов? Думаю, вряд ли. К таким политическим издержкам (не говоря уже о финансовых) не готов даже он. Едва ли Трамп воспретит въезд в США всем мусульманам, как обещал. Остановить расселение сирийских беженцев может. Мексиканский песо по случаю победы Трампа рухнул, но, думаю, мексиканцам не стоит опасаться того, что Трамп заставит их платить за стену, которую он намерен возвести на границе и про которую он говорил в последние дни особенно настойчиво. Он, может, и верит в это, но руки-то у него коротки.

В команде Трампа сейчас начинается распределение портфелей, и первые опубликованные списки кандидатов на высокие посты производят удручающее впечатление. В частности, кандидат на пост госсекретаря - Ньют Гингрич, представитель старой республиканской гвардии, чьи взгляды на окружающий мир устарели десятилетия назад, да и в международных делах он ровно ничем не прославился. Другой кандидат на тот же пост - сенатор Боб Коркер, председатель комитета верхней палаты по иностранным делам, политик гораздо более молодой и вменяемый. В отличие от Хиллари, собравшей в свою команду цвет американской международной экспертизы, у Трампа со специалистами-международниками дело обстоит худо, в том числе и потому, что он считает себя самым умным и не терпит возражений. Однако вчера стало известно, что его поздравили с победой 41-й и 43-й президенты США, Буш-отец и Буш-сын. Этот шаг снимает с их бывших сотрудников этический запрет на работу с Трампом (ранее оба демонстративно отказались поддержать его). Поэтому в списках возможных назначенцев появились Джон Болтон - бывший американский посол в ООН и Стив Хэдли - бывший советник Буша-младшего по национальной безопасности. Первый - кандидат на пост госсекретаря, второй - на должность министра обороны.

Президент Трамп, как и собирался, постарается наладить отношения с Россией, но совсем не факт, что притирка к Владимиру Путину пройдет благополучно. Трамп - новичок без всякого опыта дипломатии и со смутным представлением о международных делах, а Путин - человек жесткий и неподатливый. Непохоже, что они сойдутся характерами. К тому же к Трампу и без того прилепили ярлык путинской марионетки, и он теперь будет всячески доказывать, что это не так.

На самом деле мы пока не знаем, с какими вызовами и кризисами придется столкнуться 45-му президенту США. Буш-младший пришел в Белый Дом в 2001 году с совершенно мирной социальной повесткой дня, но грянуло 11 сентября, и пришлось заниматься совсем другими делами.