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В Европейском союзе намерены продлить санкции против России в декабре этого года, до того как избранный президент США Дональд Трамп вступит в должность. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пятерых европейских дипломатов.

Решение о продлении санкций должны поддержать все 28 государств ЕС. По словам собеседников агентства, в ЕС опасаются, что действия нового президента США могут усложнить достижение консенсуса. В ходе предвыборной кампании Трам заявлял о симпатии к российскому президенту Владимиру Путину и намерении улучшить отношения с ним.

"После инаугурации Трампа в январе, если он действительно пойдет на сближение с Путиным, могут углубиться разногласия внутри ЕС по России, что затруднило бы сохранение санкций", - отметил один из дипломатов.

"Расширение санкций должно произойти в декабре. На Украине ничего не изменилось, так что нет причин для того, чтобы их не продлевать", - сказал другой собеседник агентства.

При этом часть дипломатов считают не слишком вероятных значительное смягчение позиции США по отношению к России. Они напоминают, что многие республиканцы-члены Конгресса занимают твердую антироссийскую позицию. "Даже если предположить, что Трамп протянет руку Путину, что же он на самом деле может достигнуть? Он (Путин. - Ред.) очень сложный партнер, трудно получить что-нибудь от него назад. И республиканцы очень прагматичны", - сказал представитель ЕС.

Как отмечает Reuters, речь идет о продлении как персональных, так и секторальных санкций. Ранее их действие продлевалось раз в полгода. Срок действия секторальных санкций истекает в конце января, персональных - 17 марта.

Впервые персональные санкции были введены Евросоюзом в отношении физических и юридических лиц, причастных к нарушению суверенитета Украины, 17 марта 2014 года, на другой день после "референдума" в Крыму. Включение в санкционный список влечет замораживание счетов в банках стран ЕС и запрет на въезд в Евросоюз.

Секторальные санкции Евросоюза, принятые из-за агрессии России на Украине, вступили в действие 1 августа 2014 года. Они были введены на срок 1 год. Ограничительные меры коснулись банковской и нефтяной сферы, оборонно-промышленного комплекса, продукции двойного назначения и сферы технологий. В частности, был введен запрет на поставки оборудования для нефтяной промышленности, на технологическое сотрудничество с Россией в разработке Арктического шельфа и сланцевых месторождений. ЕС также ввел эмбарго на торговлю оружием с Россией и экспорт технологий двойного назначения.