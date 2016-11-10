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Президент США Барак Обама встретился в Белом Доме с победителем президентских выборов Дональдом Трампом, сообщает CNN. Встреча продолжалась около полутора часов, хотя ожидалось, что она закончится значительно раньше.

Обама заявил, что они с избранным президентом обсуждали внутреннюю и внешнюю политику, и назвал беседу "великолепным разговором".

Трамп в свою очередь заявил о своем уважении к действующему президенту. "Мы никогда не встречались. И эта встреча должна была продлиться 10 минут, но в итоге мы говорили полтора часа и могли бы дольше. Я думаю о сотрудничестве с президентом в будущем, в том числе как с советником", - сказал Трамп. Обама обещал свое полное содействие в переходный период.

Во вторник Трамп выиграл выборы, он станет 45-м президентом США. В среду соперница Трампа Хиллари Клинтон признала поражение и предложила избранному президенту сотрудничество. Обама поздравил Трампа с победой. Действующий президент заявил, что он обеспечит беспрепятственную передачу власти в руки администрации Трампа, поскольку "теперь мы все болеем за его успехи в объединении страны".

В ходе предвыборной кампании Трамп выступал с резкой критикой Обамы, обвиняя его в некомпетентности. Демократ Обама открыто поддерживал кандидатуру Клинтон и неоднократно критиковал Трампа.