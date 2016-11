В США на улицы крупных городов вышли тысячи американцев, недовольных победой Дональда Трампа на президентских выборах. Как передает Би-Би-Си, наиболее многочисленная акция проходит в Нью-Йорке. Ее участники прошли маршем к Трамп-тауэр, где сейчас, как предполагается, находится Дональд Трамп. Вход в здание перекрыли несколько грузовиков с песком.

В Вашингтоне протестующие собрались у здания Белого Дома. Они держат транспаранты с лозунгами, осуждающими расизм, сексизм и ксенофобию.

В Калифорнии школьники и студенты ушли с занятий и устроили демонстрации в кампусах. В Лос-Анджелесе сотни представителей молодежи собрались у Сити-холла и выкрикивали "Не мой президент!"

В Пенсильвании сотни студентов университета Питтсбурга прошли маршем по улицам.

Протесты также наблюдались в штатах Аризона, Айова, Колорадо, Массачусетс, Вашингтон. Протестующие блокировали дороги, в некоторых городах студенты поджигали мусорные баки.

