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Также: США, Россия, Российско-американские отношения, Президент, Мир, Политика | Персоны: Дональд Трамп, Владимир Путин, Дмитрий Песков

новость Мы только с голоса поймем

Трамп: Я получил прекрасное письмо от Путина
12.11.2016
Дональд Трамп. Фото: donaldjtrump.com
Дональд Трамп. Фото: donaldjtrump.com
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Дональд Трамп планирует в ближайшее время провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом избранный президент США заявил интервью газете The Wall Street Journal

Трамп также сообщил, что получил "прекрасное" письмо от Путина, но о содержании послания ничего не рассказал.

Накануне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Москве надеются на улучшение российско-американских отношений после вступления Трампа в должность. "Он был очень твердым сторонником идеи хороших отношений между нашими странами", - сказал Песков.

При этом Песков отметил, что у двух стран накопился серьезный багаж разногласий. "Но если мы достаточно мудры, чтобы начать говорить друг с другом, и попытаемся услышать озабоченности друг друга, это будет настоящим успехом", - подчеркнул пресс-секретарь.

По словам Пескова, в целях установления доверия между двумя странами Трамп мог бы убедить НАТО отвести войска от российских границ, что могло бы привести к "своего рода разрядке в Европе". Пресс-секретарь Путина назвал НАТО "инструментом противостояния", добавив, что "мы не чувствуем себя в безопасности" и вынуждены принимать меры. Песков также заявил, что без взаимодействия России и США дальнейшие шаги по политическому урегулированию в Сирии затруднительны.

В ходе предвыборной кампании Трам заявлял о симпатии к Путину и намерении улучшить отношения с ним. 18 октября Трамп заявил, что в случае своей победы на выборах готов встретиться с российским президентом еще до инаугурации. "Я рассматриваю возможность встречи с Путиным и российским руководством до начала работы своей администрации. Я думаю, это было бы замечательно", - сказал Трамп. Таким образом он ответил на вопрос, "как он избежал бы возможности войны с Россией". По словам Трампа проблема заключается в том, что американские лидеры слишком часто оскорбляют Путина. "Неудивительно, что он терпеть не может ни Обаму, ни Хиллари Клинтон", - сказал Трамп.

После избрания Трампа ряд европейских политиков призвал избранного президента занять жесткую позицию по отношению к России.

В четверг Reuters со ссылкой на пятерых европейских дипломатов сообщило, что в ЕС намерены продлить санкции против России в декабре этого года, до того как Трамп вступит в должность. По словам собеседников агентства, в ЕС опасаются, что действия нового президента США могут усложнить достижение консенсуса. "После инаугурации Трампа в январе, если он действительно пойдет на сближение с Путиным, могут углубиться разногласия внутри ЕС по России, что затруднило бы сохранение санкций", - отметил один из дипломатов.

При этом часть дипломатов считают не слишком вероятных значительное смягчение позиции США по отношению к России. Они напоминают, что многие республиканцы-члены Конгресса занимают твердую антироссийскую позицию. "Даже если предположить, что Трамп протянет руку Путину, что же он на самом деле может достигнуть? Он (Путин. - Ред.) очень сложный партнер, трудно получить что-нибудь от него назад. И республиканцы очень прагматичны", - сказал представитель ЕС.

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12.11.2016
в блоге Блоги
59
Александр Скобов 09.11.2016
в блоге Трамп, Путин и мы
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Илья Мильштейн. Courtesy photo

Кем быть

Илья Мильштейн, 11.11.2016

Особый драматизм происходящему придает то обстоятельство, что загадку Дональда Трампа придется теперь разгадывать и самому Дональду Трампу. Это ведь разные Трампы: шоумен, рвущийся в Белый Дом, и законно избранный глава государства Это абсолютно разные проблемы - те, что приходилось решать вчера, и эти, которые необходимо будет решать завтра.
Владимир Абаринов

Тьма власти

Владимир Абаринов, 10.11.2016

Президент Трамп, как и собирался, постарается наладить отношения с Россией, но совсем не факт, что притирка к Владимиру Путину пройдет благополучно. Трамп - новичок без всякого опыта дипломатии и со смутным представлением о международных делах, а Путин - человек жесткий и неподатливый. Непохоже, что они сойдутся характерами.
Граффити в Вильнюсе. Фото: @svabodka

Что Трамп грядущий

09.11.2016

Победа американской демократии или глобальная катастрофа? Что означает победа Дональда Трампа для мирового порядка? Подружится ли он с Путиным? Снимут ли санкции? На что надеяться Украине? Первые реакции российских комментаторов.

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