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Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен призвала избранного президента США Дональда Трампа занять жесткую позицию по отношению к России. Как передает "Немецкая волна", об этом она заявила в эфире немецкого общественно-правового телеканала ZDF.

"Трамп должен четко заявить, на какой он стороне: на стороне закона, миропорядка и демократии, или же ему все равно и он налаживает своего рода мужскую дружбу", - сказала глава Минобороны. Она также добавила, что в разговорах с президентом России Владимиром Путиным нельзя забывать ни про аннексию Крыма, ни про бомбардировки Алеппо.

Кроме того, фон дер Ляйен призвала Трампа не относиться к НАТО как к бизнесу. "Это не предприятие. Это не тот случай, когда можно сказать: прошлое меня не волнует. Ценности, которые мы представляем, мне также не важны, я посмотрю, сколько денег я могу заработать и может ли получиться выгодная сделка. Так не управляют страной, и это не принцип НАТО", - подчеркнула она.

Накануне стало известно, что в Европейском союзе намерены продлить санкции против России в декабре, до того как Трамп вступит в должность. Решение о продлении санкций должны поддержать все 28 государств ЕС. По некоторым данным, в ЕС опасаются, что действия нового президента США могут усложнить достижение консенсуса. В ходе предвыборной кампании Трам заявлял о симпатии к Путину и намерении улучшить отношения с ним.

"После инаугурации Трампа в январе, если он действительно пойдет на сближение с Путиным, могут углубиться разногласия внутри ЕС по России, что затруднило бы сохранение санкций", - отметил один из дипломатов.

Как отмечает Reuters, речь идет о продлении как персональных, так и секторальных санкций. Ранее их действие продлевалось раз в полгода. Срок действия секторальных санкций истекает в конце января, персональных - 17 марта.