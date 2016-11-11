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Также: Европа, США, Россия, Мир, Политика | Персоны: Дональд Трамп

новость Министр обороны ФРГ призвала Трампа к жестким мерам в отношении России

11.11.2016
Урсула фон дер Ляйен. Фото: n24.de
Урсула фон дер Ляйен. Фото: n24.de
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Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен призвала избранного президента США Дональда Трампа занять жесткую позицию по отношению к России. Как передает "Немецкая волна", об этом она заявила в эфире немецкого общественно-правового телеканала ZDF.

"Трамп должен четко заявить, на какой он стороне: на стороне закона, миропорядка и демократии, или же ему все равно и он налаживает своего рода мужскую дружбу", - сказала глава Минобороны. Она также добавила, что в разговорах с президентом России Владимиром Путиным нельзя забывать ни про аннексию Крыма, ни про бомбардировки Алеппо.

Кроме того, фон дер Ляйен призвала Трампа не относиться к НАТО как к бизнесу. "Это не предприятие. Это не тот случай, когда можно сказать: прошлое меня не волнует. Ценности, которые мы представляем, мне также не важны, я посмотрю, сколько денег я могу заработать и может ли получиться выгодная сделка. Так не управляют страной, и это не принцип НАТО", - подчеркнула она.

Накануне стало известно, что в Европейском союзе намерены продлить санкции против России в декабре, до того как Трамп вступит в должность. Решение о продлении санкций должны поддержать все 28 государств ЕС. По некоторым данным, в ЕС опасаются, что действия нового президента США могут усложнить достижение консенсуса. В ходе предвыборной кампании Трам заявлял о симпатии к Путину и намерении улучшить отношения с ним.

"После инаугурации Трампа в январе, если он действительно пойдет на сближение с Путиным, могут углубиться разногласия внутри ЕС по России, что затруднило бы сохранение санкций", - отметил один из дипломатов.

Как отмечает Reuters, речь идет о продлении как персональных, так и секторальных санкций. Ранее их действие продлевалось раз в полгода. Срок действия секторальных санкций истекает в конце января, персональных - 17 марта.

Комментарии 155 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
11.11.2016
в блоге Блоги
59
Александр Скобов 09.11.2016
в блоге Трамп, Путин и мы
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Владимир Абаринов

Тьма власти

Владимир Абаринов, 10.11.2016

Президент Трамп, как и собирался, постарается наладить отношения с Россией, но совсем не факт, что притирка к Владимиру Путину пройдет благополучно. Трамп - новичок без всякого опыта дипломатии и со смутным представлением о международных делах, а Путин - человек жесткий и неподатливый. Непохоже, что они сойдутся характерами.
Граффити в Вильнюсе. Фото: @svabodka

Что Трамп грядущий

09.11.2016

Победа американской демократии или глобальная катастрофа? Что означает победа Дональда Трампа для мирового порядка? Подружится ли он с Путиным? Снимут ли санкции? На что надеяться Украине? Первые реакции российских комментаторов.

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