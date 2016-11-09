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статья Что Трамп грядущий

09.11.2016
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Граффити в Вильнюсе. Фото: @svabodka

Победа американской демократии или глобальная катастрофа? Что означает победа Дональда Трампа для мирового порядка? Подружится ли он с Путиным? Снимут ли санкции? На что надеяться Украине? Первые реакции российских комментаторов.

Лилия Шевцова, политолог
...Приход Трампа в Белый Дом грозит обвалить и так потерявший устойчивость миропорядок. Но дело даже не в том, что порядок, построенный вокруг Америки, как стержня, грозит рассыпаться. Дело в том, что президент с нарциссическими наклонностями и без политического опыта может привести мир в состояние конвульсий. Мало не покажется не только американским союзникам, но и Антилиберальному Интернационалу!

...Но смешно, если кто-либо в России ожидает от Трампа компенсации за поддержку: Трамп известен тем, что долгов не отдает!

...Трампизм стал отражением размягчения американских норм и табу. Но злорадствующей по поводу американских выборов российской аудитории стоит напомнить, что России важно иметь предсказуемую Америку. Иначе Кремль, который готов сбрасывать шахматные доски и который при этом ожидает от американцев следования нормам, может встретить ответ, основанный на асимметрии ресурсов, чего до сих пор Вашингтон не допускал.

https://www.facebook.com/ShevtsovaLilia/posts/1797799680476855

Евгений Ихлов. Фото с сайта og.ru
Евгений Ихлов, публицист
...Теперь не будет союза англосаксов. Будет трепещущая перед Путиным Западная Европа. Отдельная Британия, может быть, в союзе с Канадой. Отдельно коллапсирующие США... Вновь встает над миром Китай - похоронены планы создания ему противовеса в виде торгового альянса всей Восточной Азии. Отдельно похоронено сближение США и Индокитая, остающегося один на один с Поднебнесной.

Путин становится силовым полюсом мира. Никакой защиты нет у Польши и стран Балтии. И стремительная перекупка половины Европы. Упершихся - будут свергать.

Украинские радикалы могут не волноваться – им "предательски" не впихнут Донбасс. Украину ждет нищета, опора на собственные силы, еще пять лет позиционной войны, в течении которой обе "республики" будут признаны Москвой.

Сирийцев ждут долгие годы жесточайшей партизанской войны в условиях прямой иранской и российской интервенции.

Не оглядываясь на Трампа и поддерживаемый Москвой, Тегеран вновь рванет к бомбе. А сторонникам иранской оттепели оторвут головы - за "капитулянство перед западными неверными". И Израиль отбросит все вымогаемые американцами уступки палестинцам. А Натаньягу получит тот Армагеддон, о котором мечтал столько лет!

Эрдоган, так старательно расплевавшийся с Америкой и Западной Европой, теперь поймет, что со всей своей мегаломанией он остался наедине с Путиным.

Окончательный гроб с музыкой настал российским либералам и правозащитникам. Теперь примут и госидеологию, и присягу, и какую хочешь нацию… И ОНК будут только из пенсионеров-вохровцев.

https://www.facebook.com/ihlov.evgenij/posts/1485852628096557

Владимир Милов. Фото с официального сайта www.milov.info
Владимир Милов, политик
Трамп, оппортунист по жизни (оппортунизм - это его единственная философия и идеология), инициирует пересмотр всей архитектуры глобальной безопасности и торговли. Я не хочу частушек-апокалипсушек тут петь, но одно лишь уведомление о выходе из НАФТА с мировой экономикой сделает похуже, чем любой Леман Бразерс, а что на корейском полуострове будет происходить сейчас (а Трамп корейцам ясно дал понять, что хочет сэкономить на их охране, и рекомендовал завести свою ядерную бомбу, чтобы защищаться от КНДР), я даже думать не хочу.

...По России. Хотя они, ради умиротворения своего истеблишмента, будут играть в "жесткую линию" и какие-то санкции оставят типа списков Магнитского (плевать и это неважно, это никого не пугает), самые болезненные санкции - прежде всего финансовые - они с Путина снимут. Коллективный Эксон Мобил своего в этом плане не упустит. Путин будет очень доволен.

В целом Россия, думаю, будет на периферии их внимания, однако они Путина используют, чтобы тактически замириться с ним ради активных действий на других фронтах (главным фронтом теперь, боюсь, станет экономическое противостояние в Северной Америке в связи с тем, что атака на НАФТА у Трампа в приоритетах). То есть будет такое замирение по типу как с Эрдоганом - без особой любви, но пакт о ненападении. Внук Молотова и Риббентропа Никонов поможет его составить (тут должен быть смайлик, но сегодня не до них). Чурбан чурбану и мафиозник мафиознику глаз не выклюет.

На Украину им будет наплевать вообще. Она никак в их систему ценностей не вписывается. С учетом того, что они там в Украине, собственно, ни хера не делают, - тем более.

...Америка сделала мощный шаг на пути к окончанию своего мирового лидерства... Вся надежда на Европу. Я бы не был так скептичен тут: когда-то Америка спасла Европу от нацизма и коммунизма, сейчас очередь старушки отдавать свой долг перед человечеством.

https://www.facebook.com/milov.vladimir/posts/1241632575908415

Александр Бондарев, историк, переводчик
Для тех, кто думает, что послезавтра Трамп... поедет в Москву и задружится с Путиным. Во-первых, поскольку его все приличные люди без устали обвиняли в связях с Москвой, то, став президентом, он сделает любой демонстративный жест (а то и несколько), чтобы об этом обвинении население забыло. Это чистая политическая арифметика.

Во-вторых... у Трампа репутация непредсказуемого. До вчерашнего дня на мировой арене подобную репутацию грамотно использовал только один лидер – В.В. Путин. А если Трамп победит, то Путину блефовать станет гораздо труднее: "одно дело - играть на страхе ядерной войны, и совсем другое – рисковать ею на самом деле. Эти риски могут оказаться для Путина неприемлемыми".

https://www.facebook.com/alexandre.bondarev/posts/1278820582159543

Федор Крашенинников, журналист, общественный деятель (Екатеринбург)
Наши, конечно, будут несколько месяцев праздновать победу и намекать, что это наша победа. Но потом выяснится, что Трамп вовсе не такой путинофил, каким его рисовала клинтоновская пропаганда и воображение наших вождей. Так ведь уже было и с Ципрасом, и брекзитом, и с кем только не было: колоссальные ставки на людей, которые в итоге оказывались вовсе не такими хорошими друзьями.

Или же будет встреча двух лидеров и Трамп с удивлением обнаружит, что ему пытается диктовать волю какой-то персонаж, о котором ему все уже рассказали, вплоть до состава последнего анализа. Обидится, зарубится, и все пойдет на новый круг.

Ну и главное. Трамп и сам прекрасно понимает, что или он будет вести себя прилично и системно, став еще одним обычным президентом США, или президентом США станет Майк Пенс - по каким-то весьма объективным и демократическим причинам.

https://www.facebook.com/fyodor.krasheninnikov/posts/10210257173199958

Станислав Кучер, политический обозреватель
Шуток много, но ничего похожего на отчаяние не наблюдается - разве что среди совсем экзальтированных персонажей. Потому что все понимают: победили АМЕРИКАНЦЫ. Потому что американская модель демократии снова доказала свою эффективность.

Этот народ в очередной раз удивил планету, жестко дал по носу своей элите (истеблишменту) и показал всем, что любой, кто бросается хоронить их цивилизацию, - мягко говоря, недалекий человек.

Поскольку первыми американскую демократию в очередной раз похоронили наши пропагандисты ("конечно, победа клана Клинтон предрешена", "массовые нарушения", "крах избирательной системы", "тотальный контроль государства над американским обществом"), вопрос: чем, ребята, займетесь теперь? Начнете откапывать или придумаете новые ракурсы?

Риторика в случае победы Клинтон была понятна, предсказуема и однозначна. Не знаю, как для Путина, но для мозга и психики очень многих в России победа Трампа - куда более серьезный вызов, чем несостоявшийся триумф Клинтон.

https://www.facebook.com/stanislav.kucher/posts/1348163431883295

Сергей Кузнецов, писатель
Те мои знакомые, которые собирались голосовать за Трампа, говорили, что в Америке очень развитая политическая система и она послужит буфером против совсем уж диких решений, которые он сможет принять. Ну, значит, будем смотреть, как Трамп будет взаимодействовать с этой политической системой.

Заодно будем смотреть, что будет с американской экономикой, когда у власти республиканцы. Будем смотреть, как скоро Трамп поругается с Путиным и сохранит ли обещанную произраильскую позицию.

С Трампом или без Трампа - Америка великая страна, поэтому, я подозреваю, она справится с этим вызовом.

https://www.facebook.com/skuzn/posts/10157614658255468

Альфред Кох. Фото из журнала ''Профиль''
Альфред Кох, предприниматель
Это не коллективное безумие, а коллективное возвращение к норме. Посудите сами: если один кандидат говорит, что она повысит налоги на все домохозяйства, имеющие совокупный доход выше 250 тыс. долл. (а налоги и так огромные + медстраховка + ипотека за дом + оплата университета детям), а другой говорит, что он снизит налоги всем, то какая разница, черный я или белый, я все равно проголосую за второго!

Это Америка, детки! Тут никогда не проголосуют за красных! Если бы оба обещали повысить налоги, то тогда имели бы значение все другие различия. Но когда по этому главному вопросу ситуация черно-белая - ожидать другого исходы было бы очень наивно.

Медиа в Америке сильны, но они не всесильны: даже им не под силу убедить людей в том, что помочь бездельникам важнее, чем своим детям.

Кроме того, демократы вели грязную, отвратительную по методам компанию в лучших традициях "Карточного домика". И их не оправдывает то, что Трамп - мудак. Даже мудака нельзя так шельмовать. И люди на это прореагировали. Цель НЕ оправдывает средства.

https://www.facebook.com/koch.kokh.haus/posts/1631793283784541

Элла Панеях. Кадр Граней-ТВ
Элла Панеях, социолог
Результаты еще не объявлены, толпа активистов кампании в штаб-квартире Трампа скандирует "Посади ее". Поздравляю всех, кто считал, что чуть более правая экономическая политика того стоила.

https://www.facebook.com/ella.paneyakh/posts/10154598891227508

Антон Долин, кинокритик
Удивительно, как люди удивляются очередной победе зла. Как будто это так редко случается.

https://www.facebook.com/adolin3/posts/10210085589192483

Комментарии 4 комментария | Оставить комментарий Обсудить
09.11.2016
статья Статьи по теме
Владимир Абаринов

На пороке

Владимир Абаринов, 07.11.2016

В этом избирательном сезоне развернулась небывало жесткая война компроматов с применением новейших технологий. Может статься, что и ничего не найдут - ничего криминального. Но главный компромат мы уже узнали. Это циничные ухватки тех, кого в Америке называют wheeler-dealer - недобросовестный делец, махинатор. Это знание оптимизма не прибавляет.
Владимир Абаринов

Серверная Америка

Владимир Абаринов, 17.10.2016

Многие американцы сегодня задаются вопросом: а что же себе думает глава WikiLeaks Джулиан Ассанж? Почему он подыгрывает одному из кандидатов, где же его хваленая объективность? Где взломы серверов Трампа? Он что, окончательно продался Путину?

Владимир Абаринов

Хак справа

Владимир Абаринов, 02.09.2016

На самом деле важна даже не сама возможность фальсификации, а рассуждения о ней. Они внушают избирателям сомнение в достоверности результата. В настоящее время 34 процента американцев уверены, что итоги голосования будут сфабрикованы. В этом, возможно, и состоит главная цель взломов.

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