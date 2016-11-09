Трамп, оппортунист по жизни (оппортунизм - это его единственная философия и идеология), инициирует пересмотр всей архитектуры глобальной безопасности и торговли. Я не хочу частушек-апокалипсушек тут петь, но одно лишь уведомление о выходе из НАФТА с мировой экономикой сделает похуже, чем любой Леман Бразерс, а что на корейском полуострове будет происходить сейчас (а Трамп корейцам ясно дал понять, что хочет сэкономить на их охране, и рекомендовал завести свою ядерную бомбу, чтобы защищаться от КНДР), я даже думать не хочу.

...По России. Хотя они, ради умиротворения своего истеблишмента, будут играть в "жесткую линию" и какие-то санкции оставят типа списков Магнитского (плевать и это неважно, это никого не пугает), самые болезненные санкции - прежде всего финансовые - они с Путина снимут. Коллективный Эксон Мобил своего в этом плане не упустит. Путин будет очень доволен.

В целом Россия, думаю, будет на периферии их внимания, однако они Путина используют, чтобы тактически замириться с ним ради активных действий на других фронтах (главным фронтом теперь, боюсь, станет экономическое противостояние в Северной Америке в связи с тем, что атака на НАФТА у Трампа в приоритетах). То есть будет такое замирение по типу как с Эрдоганом - без особой любви, но пакт о ненападении. Внук Молотова и Риббентропа Никонов поможет его составить (тут должен быть смайлик, но сегодня не до них). Чурбан чурбану и мафиозник мафиознику глаз не выклюет.

На Украину им будет наплевать вообще. Она никак в их систему ценностей не вписывается. С учетом того, что они там в Украине, собственно, ни хера не делают, - тем более.

...Америка сделала мощный шаг на пути к окончанию своего мирового лидерства... Вся надежда на Европу. Я бы не был так скептичен тут: когда-то Америка спасла Европу от нацизма и коммунизма, сейчас очередь старушки отдавать свой долг перед человечеством.

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