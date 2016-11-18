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Также: Абаринов, Внутренняя политика США, Европа, История, Телевидение, Колонки, США, Мир, Общество, СМИ, Политика | Персоны: Владимир Абаринов, Дональд Трамп, Барак Обама, Ангела Меркель, Владимир Соловьев

статья Дорога к Трампу

Владимир Абаринов, 18.11.2016
Владимир Абаринов
Владимир Абаринов
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статья Статья

Кем быть

Особый драматизм происходящему придает то обстоятельство, что загадку Дональда Трампа придется теперь разгадывать и самому Дональду Трампу. Это ведь разные Трампы: шоумен, рвущийся в Белый Дом, и законно избранный глава государства Это абсолютно разные проблемы - те, что приходилось решать вчера, и эти, которые необходимо будет решать завтра.

Илья Мильштейн
11.11.2016
статья Статья

Тьма власти

Президент Трамп, как и собирался, постарается наладить отношения с Россией, но совсем не факт, что притирка к Владимиру Путину пройдет благополучно. Трамп - новичок без всякого опыта дипломатии и со смутным представлением о международных делах, а Путин - человек жесткий и неподатливый. Непохоже, что они сойдутся характерами.

Владимир Абаринов
10.11.2016
статья Статья

Что Трамп грядущий

Победа американской демократии или глобальная катастрофа? Что означает победа Дональда Трампа для мирового порядка? Подружится ли он с Путиным? Снимут ли санкции? На что надеяться Украине? Первые реакции российских комментаторов.

09.11.2016
59
Александр Скобов 09.11.2016
в блоге Трамп, Путин и мы

Если атмосфера последних недель перед выборами была отравлена инсинуациями и демагогией, то первая после них явственно отдавала кислыми щами. Вкус кислятины исходил, во-первых, от растерянной реакции глашатаев либеральной идеи, во-вторых, от квасного патриотизма трампонистов.

Пир победителей удался на славу. На телеканале Fox News бушевала оргия реваншистов, своим глумливым бесстыдством не уступающая лучшим шоу Владимира Соловьева. Рупор правых радикалов Раш Лимбо бесился, слыша традиционные призывы к единству, совместной работе на общее благо:
Мне это надоело. Я сыт этим по горло. Я наблюдаю за этим вот уже 29 лет и на этот раз не намерен сидеть молча, когда это происходит снова. Последние восемь лет нами правили против нашей воли. Объединяться после того, как мы заставили их капитулировать, как мы сделали это с японцами во Второй мировой войне?

Бывший вождь республиканцев, казалось, навсегда списанный в архив Ньют Гингрич, отряхнув с пиджака нафталин, с упоением отправлял на свалку истории однопартийцев, не поддержавших Трампа:
Маленькие, хныкающие, распускающие сопли трусливые нытики, которые пищали "Трамп - никогда", просто недостойны нашего внимания. Пусть они сползают в сточную канаву истории, а мы пойдем вперед и будем работать с Дональдом Трампом и республиканцами нижней палаты и Сената и создавать кардинально новое будущее.

Гингричу теперь везде дорога - как твердый сторонник Трампа, он выбирает в кабинете пост повиднее.

"Невероятным политическим достижением" назвал избрание Трампа один из лидеров Республиканской партии, спикер нижней палаты Конгресса Пол Райан, не раз во время кампании возмущавшийся его неполиткорректными эскападами и демонстративно отказавшийся поддержать его. Позвонили и поздравили Трампа отец и сын Буши, которые прежде дистанцировались от него. И даже сенатор Берни Сандерс поклонился тараканищу. Его позициясамая удивительная:
Я намерен работать с президентом Трампом над решением проблем в интересах среднего класса и работающих семей Америки. Я буду решительно противостоять ему, если он будет прибегать к расизму, сексизму или иным дискриминационным мерам, которые он упоминал во время своей кампании.

Видимо, по четным числам Сандерс будет работать с Трампом, а по нечетным - бороться с ним.

Все это следствие шока и неожиданности, причем для обеих сторон. Демократы никак не ожидали, что проиграют, а Трамп - что выиграет. Он начинал кампанию для прикола, обещал, что при нем все станут здоровыми и богатыми, а теперь на него вдруг свалилось президентство, с которым непонятно что делать и как исполнить обещания. Между тем в стране наступил ответственнейший период "междуцарствия": один президент вместе с Конгрессом превратился в "хромую утку", другой пока что недопрезидент, у него нет никаких полномочий.

В истории хватает примеров, когда нежелание или неумение предшественника и преемника сотрудничать влекло за собой тяжелейшие последствия. В 1860 году избранный президент Авраам Линкольн считал себя до приведения к присяге частным лицом, которое не вправе вмешиваться в политические решения. Тем временем (переходный период продолжался тогда четыре месяца) страна неуклонно сползала в гражданскую войну, а действующий президент Джеймс Бьюкенен не знал что делать. В 1932-м Франклин Рузвельт отказался обсуждать с "хромой уткой" Гербертом Гувером антикризисный план, и страна продолжала барахтаться в Великой депрессии.

В США нет британской практики теневого кабинета, готового приступить к работе в любой момент. Для корректной и плавной передачи власти избранный президент формирует переходную команду, которая в оставшееся до инаугурации время принимает дела у действующей администрации. Хиллари Клинтон всерьез готовилась к этому. У нее были фактически укомплектованы Госдеп и Совет национальной безопасности - говорили о работающих на нее сотнях экспертов-международников, причем и из республиканского лагеря тоже. У Трампа нет ничего подобного. Списки предполагаемых членов кабинета заставляют вспомнить пресловутую системы "дележа добычи", когда теплые места достаются не по компетенции, а по признаку личной дояльности. В ходе своей кампании он отказывался отвечать на вопросы, что он намерен делать с ИГИЛом, с Ираном, с Сирией, - мол, не хочет извещать врагов о своих планах. А на самом деле ему было просто нечего ответить.

Все это не может не тревожить Барака Обаму, не раз в своих выступлениях в поддержку Хиллари Клинтон говорившего, что Трамп "не годится в президенты". Кто займет место лидера западного мира? По случаю визита Обамы в Берлин в европейской прессе появились предположения, что президент США "передает эстафету" Германии. Трамп публично называл Ангелу Меркель "наивным социалистом старой закалки", министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер называл Трампа "проповедником ненависти". Однако несмотря на эту риторику появлялись сообщения и о том, что немецкие должностные лица тайно встречаются с окружением Трампа, дабы подготовиться к его президентству.

Накануне саммита Обама и Меркель опубликовали в еженедельнике Die Wirtschaftswoche статью, в которой подтверждают свою приверженность общим ценностям, в том числе свободе торговли, трансатлантической солидарности и правам человека, обещают и впредь крепить общую оборону и помогать беженцам. Президент и федеральный канцлер пишут:
Сегодня мы находимся на распутье. Будущее зависит от нас самих, и мы никогда не вернемся к экономике доглобализационной эры. Мы, немцы и американцы, должны воспользоваться возможностью адаптировать глобализацию сообразно нашим ценностям и идеям. Мы обязаны в интересах нашей промышленности и наших граждан - фактически в интересах мирового сообщества - расширять и углублять наше сотрудничество.

На совместной пресс-конференции в Берлине Обама и Меркель полностью подтвердили этот подход.

Все это, конечно, красная тряпка для Трампа, который вел свою кампанию с позиций антиглобализма, протекционизма и изоляционизма.

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Владимир Абаринов, 18.11.2016
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Владимир Абаринов

На пороке

Владимир Абаринов, 07.11.2016

В этом избирательном сезоне развернулась небывало жесткая война компроматов с применением новейших технологий. Может статься, что и ничего не найдут - ничего криминального. Но главный компромат мы уже узнали. Это циничные ухватки тех, кого в Америке называют wheeler-dealer - недобросовестный делец, махинатор. Это знание оптимизма не прибавляет.
Владимир Абаринов

На финишной кривой

Владимир Абаринов, 25.10.2016

В понедельник появились первые признаки того, что Хиллари недосягаема для Трампа и что его ждет, скорее всего, разгром. Согласно опросу ABC News, разрыв впервые с начала кампании достиг двузначного числа - 50 процентов у Хиллари, 38 у Трампа. По прогнозу Fox News, Клинтон наберет 334 выборщика, Трамп - 204.

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