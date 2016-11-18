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Если атмосфера последних недель перед выборами была отравлена инсинуациями и демагогией, то первая после них явственно отдавала кислыми щами. Вкус кислятины исходил, во-первых, от растерянной реакции глашатаев либеральной идеи, во-вторых, от квасного патриотизма трампонистов.

Пир победителей удался на славу. На телеканале Fox News бушевала оргия реваншистов, своим глумливым бесстыдством не уступающая лучшим шоу Владимира Соловьева. Рупор правых радикалов Раш Лимбо бесился, слыша традиционные призывы к единству, совместной работе на общее благо:

Мне это надоело. Я сыт этим по горло. Я наблюдаю за этим вот уже 29 лет и на этот раз не намерен сидеть молча, когда это происходит снова. Последние восемь лет нами правили против нашей воли. Объединяться после того, как мы заставили их капитулировать, как мы сделали это с японцами во Второй мировой войне?

Бывший вождь республиканцев, казалось, навсегда списанный в архив Ньют Гингрич, отряхнув с пиджака нафталин, с упоением отправлял на свалку истории однопартийцев, не поддержавших Трампа:

Маленькие, хныкающие, распускающие сопли трусливые нытики, которые пищали "Трамп - никогда", просто недостойны нашего внимания. Пусть они сползают в сточную канаву истории, а мы пойдем вперед и будем работать с Дональдом Трампом и республиканцами нижней палаты и Сената и создавать кардинально новое будущее.

Гингричу теперь везде дорога - как твердый сторонник Трампа, он выбирает в кабинете пост повиднее.

"Невероятным политическим достижением" назвал избрание Трампа один из лидеров Республиканской партии, спикер нижней палаты Конгресса Пол Райан, не раз во время кампании возмущавшийся его неполиткорректными эскападами и демонстративно отказавшийся поддержать его. Позвонили и поздравили Трампа отец и сын Буши, которые прежде дистанцировались от него. И даже сенатор Берни Сандерс поклонился тараканищу. Его позициясамая удивительная:

Я намерен работать с президентом Трампом над решением проблем в интересах среднего класса и работающих семей Америки. Я буду решительно противостоять ему, если он будет прибегать к расизму, сексизму или иным дискриминационным мерам, которые он упоминал во время своей кампании.

Видимо, по четным числам Сандерс будет работать с Трампом, а по нечетным - бороться с ним.

Все это следствие шока и неожиданности, причем для обеих сторон. Демократы никак не ожидали, что проиграют, а Трамп - что выиграет. Он начинал кампанию для прикола, обещал, что при нем все станут здоровыми и богатыми, а теперь на него вдруг свалилось президентство, с которым непонятно что делать и как исполнить обещания. Между тем в стране наступил ответственнейший период "междуцарствия": один президент вместе с Конгрессом превратился в "хромую утку", другой пока что недопрезидент, у него нет никаких полномочий.

В истории хватает примеров, когда нежелание или неумение предшественника и преемника сотрудничать влекло за собой тяжелейшие последствия. В 1860 году избранный президент Авраам Линкольн считал себя до приведения к присяге частным лицом, которое не вправе вмешиваться в политические решения. Тем временем (переходный период продолжался тогда четыре месяца) страна неуклонно сползала в гражданскую войну, а действующий президент Джеймс Бьюкенен не знал что делать. В 1932-м Франклин Рузвельт отказался обсуждать с "хромой уткой" Гербертом Гувером антикризисный план, и страна продолжала барахтаться в Великой депрессии.

В США нет британской практики теневого кабинета, готового приступить к работе в любой момент. Для корректной и плавной передачи власти избранный президент формирует переходную команду, которая в оставшееся до инаугурации время принимает дела у действующей администрации. Хиллари Клинтон всерьез готовилась к этому. У нее были фактически укомплектованы Госдеп и Совет национальной безопасности - говорили о работающих на нее сотнях экспертов-международников, причем и из республиканского лагеря тоже. У Трампа нет ничего подобного. Списки предполагаемых членов кабинета заставляют вспомнить пресловутую системы "дележа добычи", когда теплые места достаются не по компетенции, а по признаку личной дояльности. В ходе своей кампании он отказывался отвечать на вопросы, что он намерен делать с ИГИЛом, с Ираном, с Сирией, - мол, не хочет извещать врагов о своих планах. А на самом деле ему было просто нечего ответить.

Все это не может не тревожить Барака Обаму, не раз в своих выступлениях в поддержку Хиллари Клинтон говорившего, что Трамп "не годится в президенты". Кто займет место лидера западного мира? По случаю визита Обамы в Берлин в европейской прессе появились предположения, что президент США "передает эстафету" Германии. Трамп публично называл Ангелу Меркель "наивным социалистом старой закалки", министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер называл Трампа "проповедником ненависти". Однако несмотря на эту риторику появлялись сообщения и о том, что немецкие должностные лица тайно встречаются с окружением Трампа, дабы подготовиться к его президентству.

Накануне саммита Обама и Меркель опубликовали в еженедельнике Die Wirtschaftswoche статью, в которой подтверждают свою приверженность общим ценностям, в том числе свободе торговли, трансатлантической солидарности и правам человека, обещают и впредь крепить общую оборону и помогать беженцам. Президент и федеральный канцлер пишут:

Сегодня мы находимся на распутье. Будущее зависит от нас самих, и мы никогда не вернемся к экономике доглобализационной эры. Мы, немцы и американцы, должны воспользоваться возможностью адаптировать глобализацию сообразно нашим ценностям и идеям. Мы обязаны в интересах нашей промышленности и наших граждан - фактически в интересах мирового сообщества - расширять и углублять наше сотрудничество.

На совместной пресс-конференции в Берлине Обама и Меркель полностью подтвердили этот подход.

Все это, конечно, красная тряпка для Трампа, который вел свою кампанию с позиций антиглобализма, протекционизма и изоляционизма.