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США не будут проводить политику, направленную на свержение политических режимов в других странах. Как пишет Washington examine, об этом избранный президент США Дональд Трамп заявил на первой после выборов встрече со сторонниками в Цинциннати.

"Мы проведем новую внешнюю политику, которая наконец учтет ошибки прошлого. Мы прекратим стремиться к свержению режимов и правительств. Наша цель - это стабильность, а не хаос, потому что мы хотим воссоздать свою страну. Пришло время", - сказал Трамп.

По словам политика, новое правительство США намерено взаимодействовать с другими государствами в поисках общих интересов "везде, где это возможно", а также стремиться к "новой эре мира, понимания и доброй воли".

Трамп также пообещал, что политика новой администрации США в отношении Ближнего Востока будет значительно отличаться от существующей.

"По последним подсчетам, мы потратили на Ближнем Востоке по состоянию на текущую неделю 6 триллионов долларов. Но Ближний Восток сегодня находится в гораздо худшем состоянии, чем когда бы то ни было. Очень скоро вы увидите изменения", - сказал Трамп.

В середине ноября действующий президент США Барак Обама выразил надежду, что его преемник сохранит подход его администрации в вопросе отношений с Москвой. "Я надеюсь, что избранный президент займет схожий конструктивный подход, находя сферы, в которых мы можем сотрудничать с Россией. Но он также должен противостоять России, когда она отклоняется от международных норм", - сказал уходящий президент.

Также после избрания Трампа президентом ряд европейских политиков призвал его занять жесткую позицию в отношении России.