О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/World/US/m.257128.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/World/US/m.257128.html
Также: США, Внутренняя политика США, Мир, Политика | Персоны: Дональд Трамп

новость Трамп: США не будут свергать режимы в других странах

02.12.2016
Дональд Трамп. Фото: donaldjtrump.com
Дональд Трамп. Фото: donaldjtrump.com
Реклама

США не будут проводить политику, направленную на свержение политических режимов в других странах. Как пишет Washington examine, об этом избранный президент США Дональд Трамп заявил на первой после выборов встрече со сторонниками в Цинциннати.

"Мы проведем новую внешнюю политику, которая наконец учтет ошибки прошлого. Мы прекратим стремиться к свержению режимов и правительств. Наша цель - это стабильность, а не хаос, потому что мы хотим воссоздать свою страну. Пришло время", - сказал Трамп.

По словам политика, новое правительство США намерено взаимодействовать с другими государствами в поисках общих интересов "везде, где это возможно", а также стремиться к "новой эре мира, понимания и доброй воли".

Трамп также пообещал, что политика новой администрации США в отношении Ближнего Востока будет значительно отличаться от существующей.

"По последним подсчетам, мы потратили на Ближнем Востоке по состоянию на текущую неделю 6 триллионов долларов. Но Ближний Восток сегодня находится в гораздо худшем состоянии, чем когда бы то ни было. Очень скоро вы увидите изменения", - сказал Трамп.

В середине ноября действующий президент США Барак Обама выразил надежду, что его преемник сохранит подход его администрации в вопросе отношений с Москвой. "Я надеюсь, что избранный президент займет схожий конструктивный подход, находя сферы, в которых мы можем сотрудничать с Россией. Но он также должен противостоять России, когда она отклоняется от международных норм", - сказал уходящий президент.

Также после избрания Трампа президентом ряд европейских политиков призвал его занять жесткую позицию в отношении России.

Оставить комментарий Обсудить
02.12.2016
в блоге Блоги
59
Александр Скобов 09.11.2016
в блоге Трамп, Путин и мы
статья Статьи по теме
Владимир Абаринов

Дорога к Трампу

Владимир Абаринов, 18.11.2016

Демократы никак не ожидали, что проиграют, а Трамп - что выиграет. Он начинал кампанию для прикола, обещал, что при нем все станут здоровыми и богатыми, а теперь на него вдруг свалилось президентство, с которым непонятно что делать и как исполнить обещания. Между тем в стране наступил ответственнейший период "междуцарствия".
Илья Мильштейн

На грани Макфола

Илья Мильштейн, 14.11.2016

Оттого окончательно раскрепостившаяся Захарова совсем уж не выбирает выражений. Пнуть сегодня демократическую Америку - это же какое счастье! Не исключено, что экс-посол был внесен в контрсписки год назад или даже больше, но за визой обратился только теперь, и вот ликующий МИД ему отказывает во въезде.
Илья Мильштейн. Courtesy photo

Кем быть

Илья Мильштейн, 11.11.2016

Особый драматизм происходящему придает то обстоятельство, что загадку Дональда Трампа придется теперь разгадывать и самому Дональду Трампу. Это ведь разные Трампы: шоумен, рвущийся в Белый Дом, и законно избранный глава государства Это абсолютно разные проблемы - те, что приходилось решать вчера, и эти, которые необходимо будет решать завтра.
Граффити в Вильнюсе. Фото: @svabodka

Что Трамп грядущий

09.11.2016

Победа американской демократии или глобальная катастрофа? Что означает победа Дональда Трампа для мирового порядка? Подружится ли он с Путиным? Снимут ли санкции? На что надеяться Украине? Первые реакции российских комментаторов.
Владимир Абаринов

Тьма власти

Владимир Абаринов, 10.11.2016

Президент Трамп, как и собирался, постарается наладить отношения с Россией, но совсем не факт, что притирка к Владимиру Путину пройдет благополучно. Трамп - новичок без всякого опыта дипломатии и со смутным представлением о международных делах, а Путин - человек жесткий и неподатливый. Непохоже, что они сойдутся характерами.

новость Новости по теме
01.12.2016 В США создадут комиссию для борьбы с "тайным влиянием" России →
23.11.2016 Песков: Российско-американские отношения находятся "на дне" →
17.11.2016 Обама предложил Трампу не менять подход в отношениях с Россией →
14.11.2016 Путин провел телефонный разговор с Трампом →
12.11.2016 Трамп: Я получил прекрасное письмо от Путина →
11.11.2016 Министр обороны ФРГ призвала Трампа к жестким мерам в отношении России →
10.11.2016 Обама назвал встречу с Трампом "великолепным разговором" →
10.11.2016 ЕС намерен еще до инаугурации Трампа продлить санкции против России →
10.11.2016 В США после победы Трампа прошли многотысячные акции протеста →
10.11.2016 Савченко призвала Трампа усилить санкции против России →
Фото и Видео
22854
Play own
Нодовцы у посольства США
21958
Play own
Расправа с "дьяволом Обамой"
16164
Play
Американские усыновители - российским сиротам
12381
Play own
Игорь Кочетков о встрече с Бараком Обамой
Реклама
Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
новость Семь лет за смску
Оксана Севастиди. Фото с личной страницы
статья Народ и война
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость "Прогресс" не долетел до МКС
Грузовой корабль "Прогресс". Фото: federalspace.ru
в блоге Священный шар государства
383
статья Трусики и идеалы
РЕКЛАМА
Loading...
новость Пентагон возглавит "Бешеный пес"
Джеймс Мэттис. Фото: elivelearningcenter.net
новость Послание Путина
Послание Владимира Путина Федеральному Собранию. Фото: kremlin.ru
новость Лорд отрезвил Чечню
Магомед Даудов (Лорд). Фото: parlamentchr.ru
новость Эрдоган объяснился перед Путиным
Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: akparti.org.tr
новость Украина начала ракетные учения
Ракетные стрельбы на юге Украины. Фото: 112.ua
новость СКР: Дадина пытали "правомерно"
Ильдар Дадин протестует в ШИЗО, 12.09.2016. Кадр видеозаписи фсиновцев; источник: vesti.ru
новость Лавров: США давят на Россию
Сергей Лавров. Фото: mid.ru
статья История киевского бунта
Сергей Хаджинов
статья Путин и его бомба
Виталий Портников
новость Концепция внешней политики
МИД. Фото А.Карпюк/Грани.Ру
новость Маруани обвиняет Киркорова
Задержание Дидье Маруани. Кадр видеозаписи
новость Монумент Неизвестного осквернили
Оскверненный монумент под Магаданом. Фото: @Kurnaeva_tanya
новость Компенсации по делу Евсюкова
Алена Дудаль. Фото: openinform.ru
новость Дипломатия против монгольского рэпа
С. Амармандах. Источник: unuudur.mn
новость Инвалиду скостили срок
Тагир Хасанов и его адвокат. Кадр трансляции из СИЗО