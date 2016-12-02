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США не будут проводить политику, направленную на свержение политических режимов в других странах. Как пишет Washington examine, об этом избранный президент США Дональд Трамп заявил на первой после выборов встрече со сторонниками в Цинциннати.
"Мы проведем новую внешнюю политику, которая наконец учтет ошибки прошлого. Мы прекратим стремиться к свержению режимов и правительств. Наша цель - это стабильность, а не хаос, потому что мы хотим воссоздать свою страну. Пришло время", - сказал Трамп.
По словам политика, новое правительство США намерено взаимодействовать с другими государствами в поисках общих интересов "везде, где это возможно", а также стремиться к "новой эре мира, понимания и доброй воли".
Трамп также пообещал, что политика новой администрации США в отношении Ближнего Востока будет значительно отличаться от существующей.
"По последним подсчетам, мы потратили на Ближнем Востоке по состоянию на текущую неделю 6 триллионов долларов. Но Ближний Восток сегодня находится в гораздо худшем состоянии, чем когда бы то ни было. Очень скоро вы увидите изменения", - сказал Трамп.
В середине ноября действующий президент США Барак Обама выразил надежду, что его преемник сохранит подход его администрации в вопросе отношений с Москвой. "Я надеюсь, что избранный президент займет схожий конструктивный подход, находя сферы, в которых мы можем сотрудничать с Россией. Но он также должен противостоять России, когда она отклоняется от международных норм", - сказал уходящий президент.
Также после избрания Трампа президентом ряд европейских политиков призвал его занять жесткую позицию в отношении России.
Демократы никак не ожидали, что проиграют, а Трамп - что выиграет. Он начинал кампанию для прикола, обещал, что при нем все станут здоровыми и богатыми, а теперь на него вдруг свалилось президентство, с которым непонятно что делать и как исполнить обещания. Между тем в стране наступил ответственнейший период "междуцарствия".
Оттого окончательно раскрепостившаяся Захарова совсем уж не выбирает выражений. Пнуть сегодня демократическую Америку - это же какое счастье! Не исключено, что экс-посол был внесен в контрсписки год назад или даже больше, но за визой обратился только теперь, и вот ликующий МИД ему отказывает во въезде.
Особый драматизм происходящему придает то обстоятельство, что загадку Дональда Трампа придется теперь разгадывать и самому Дональду Трампу. Это ведь разные Трампы: шоумен, рвущийся в Белый Дом, и законно избранный глава государства Это абсолютно разные проблемы - те, что приходилось решать вчера, и эти, которые необходимо будет решать завтра.
Победа американской демократии или глобальная катастрофа? Что означает победа Дональда Трампа для мирового порядка? Подружится ли он с Путиным? Снимут ли санкции? На что надеяться Украине? Первые реакции российских комментаторов.
Президент Трамп, как и собирался, постарается наладить отношения с Россией, но совсем не факт, что притирка к Владимиру Путину пройдет благополучно. Трамп - новичок без всякого опыта дипломатии и со смутным представлением о международных делах, а Путин - человек жесткий и неподатливый. Непохоже, что они сойдутся характерами.