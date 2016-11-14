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Всезнающий Владимир Вольфович отзывался об этом человеке иначе. Он называл его одним из лучших послов США в России и утверждал, что отозванный из Москвы дипломат стал жертвой Госдепа. Ибо, по словам Жириновского, "не хотел идти на любые ухищрения, лишь бы выполнить задания по активизации "оранжевых сил" в России". Такими отборными словами вождь ЛДПР награждал Майкла Макфола в феврале позапрошлого года, прощаясь с ним.

Никак не менее информированная Мария Захарова вчера высказала прямо противоположное мнение. Подтверждая факт внесения экс-посла в контрсанкционные списки, официальная представительница МИД РФ припечатала отказника, как она одна умеет. Макфолу, сообщила Захарова, запрещен въезд в Россию, поскольку он "целенаправленно портил двусторонние отношения". Хуже того. "Больше, чем Миша нагадил этим двусторонним отношениям, нагадить просто невозможно", - прояснила ситуацию дипломатка.

Спрашивается, кому из них верить - мудрейшему из парламентариев или самой зубастой из наших официальных представительниц? И кто он на самом деле, этот американец: друг или враг? Возникает интрига.

Можно, конечно, предположить, что за три без малого года Макфол сильно изменился. Был настоящим другом нашей страны, настолько закадычным, что даже отказывался свергать Путина, игнорируя приказы из Вашингтона. А как вернулся в Америку, так сразу занялся порчей отношений, причем целенаправленно. Однако хрупкие эти построения рассыпаются даже при беглом знакомстве с биографией бывшего посла.

Владимира Владимировича Михаил Антонович невзлюбил еще задолго до того, как получил назначение в Москву, и называл его "параноидальным лидером". В России собирался активно участвовать в процессе перезагрузки отношений между Кремлем и Белым Домом, но не преуспел. Через неделю после того как Макфол был утвержден послом, Медведев, выступая перед единоросами, выдвинул в президенты своего друга Путина, и с этого дня процесс пошел вспять. Доходило до того, что на посла устраивали форменную "охоту" так называемые журналисты, а служба его в итоге свелась к тщетным попыткам разнообразными средствами лечить нашу паранойю. То есть, к примеру, противодействовать закону подлецов и лично участвовать в составлении списка подлецов, причастных к убийству Сергея Магнитского.

Еще тогда российское начальство возненавидело Макфола всерьез, и острое это чувство не затупилось со временем, проявляясь по-всякому. В троллинге Жириновского, попытавшегося напоследок рассорить посла с Госдепом. В бесконечных комментах неутомимой Захаровой, которая избрала его предметом своих поразительных шуток и гневных, исполненных гражданского пафоса официальных речей. Ушедший в отставку Макфол стал для них символом той Америки, с которой так хочется вербально повоевать, и битвы эти давно уже ведутся в режиме каждодневной пропагандистской спецоперации.

Выходит, никому из них верить не следует - ни парламентарию, ни представительнице? Пожалуй, не стоит, да. Впрочем, с одной важной поправкой. Чувство, которое эти и некоторые другие лучшие люди России выражали, обращаясь к Америке и бывшему ее послу, нельзя не признать подлинным. Это было чувство злорадства.

Сложно устроенный Владимир Вольфович упаковывал его в сострадательные фразы, украшая бантиками и завитушками. Простая, как МИД РФ, Захарова обошлась без украшений и резала правду-матку не стесняясь. Зимой 2014 года он еще не знал, что пропагандистские разборки обернутся полноценной холодной войной. Она знает не только это. На днях Америка выбрала Дональда Трампа; мир, поскрипывая, накренился куда-то вправо, соскальзывая в пропасть, но в Москве победу отмороженного миллиардера до сих пор празднуют так, словно пиндосы, проголосовав на референдуме, решили присоединиться к РФ. Главное, на этих выборах проиграли и Хиллари, и проклятый Обама, и служивший у них Макфол.

Оттого окончательно раскрепостившаяся Захарова совсем уж не выбирает выражений. Пнуть сегодня демократическую Америку - это же какое счастье! Не исключено, что экс-посол был внесен в контрсписки год назад или даже больше, но за визой обратился только теперь, и вот ликующий МИД ему отказывает во въезде. Случай практически беспрецедентный, если не считать инцидента с Джорджем Кеннаном в сталинские времена, однако тем дороже исторические аналогии для страны, поднявшейся с колен. Ну и свежеизбранного триумфатора хочется конечно порадовать, низкопоклонничая перед Западом и стремясь унизить врагов Трампа. Твои враги - наши враги, давай против них дружить, друг Дональд.

Правда, непонятно, сумеет ли он по достоинству оценить подарок и станет ли благодарить за поддержку и всяческие услуги, оказанные ему в ходе президентской кампании и после. Майкл Макфол, кстати, благодарности не скрывает: почитаю, говорит, за комплимент такое к себе отношение со стороны нынешних российских властей. Сразу видно, воспитанный человек, хотя и враг. Разительное все-таки несходство с неотесанным долгожданным новым другом, и тут закрадывается подозрение: а что если он еще хуже уходящих проверенных русофобов?

Эти нехорошие предчувствия способны омрачить чистую злобную радость отмщения за санкции и высокомерный полубойкот. А ну как про Обаму с присущим ему Макфолом и другими воспитанными людьми придется потом вспоминать с тоской и ностальгией? Проклиная нового друга и вспоминая золотое времечко безнаказанного хамства, бессовестных горячих речей, идиллической холодной войны.