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В одобренном Палатой представителей Конгресса США бюджете министерства обороны страны на 2017 финансовый год прописан прямой запрет на военное сотрудничество с Россией. Об этом сообщает "Голос Америки".

Согласно законопроекту, инициированному сенатором Джоном Маккейном, общий размер военного бюджета США составит 618,7 миллиарда долларов.

Отношениям Пентагона с Россией в документе посвящена целая глава. Законопроект запрещает использование выделяемых средств на какое-либо двустороннее военное сотрудничество с правительством России. Деньги могут быть выделены в том случае, если Пентагон уведомит Конгресс о том, что Россия "прекратила оккупацию украинской территории и агрессивные действия, которые угрожает суверенитету и территориальной целостности Украины и членов Организации Североатлантического договора".

В документе также содержится запрет на использование средств на любую деятельность, связанную "с признанием суверенитета России в Крыму".

Законопроект также ограничивает сотрудничество с Россией в различных технологических сферах. При этом делается исключение для российских поставщиков ракетных двигателей.

До 2027 года продлен запрет на обмен информацией с Россией о противоракетной обороне, а также на создание объединенных систем ПРО с Россией и Китаем.

Конгресс также предусмотрел выделение военной помощи Украине на сумму 350 миллионов долларов.

Проект бюджета также предусматривает крупнейшее за последние шесть лет увеличение денежного довольствия американских военнослужащих.

На следующей неделе законопроект будет направлен на рассмотрение в Сенат.

В четверг избранный президент США Дональд Трамп заявил, что намерен номинировать на должность главы Пентагона генерала морской пехоты в отставке Джеймса Мэттиса по прозвищу "Бешеный пес". Мэттис участвовал во многих крупных военных операциях, в том числе в "Буре пустыне", а также военных операциях в Афганистане и Ираке. 66-летний генерал известен своими достаточно провокационными заявлениями. В 2005 году он подвергся критике за высказывание о том, что в Афганистане "весело пострелять кое-каких людей".

Мэттис неоднократно критиковал Россию из-за ситуации в Крыму и агрессии против Украины.