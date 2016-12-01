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Также: США, Россия, Российско-американские отношения, Мир, Политика, Спецслужбы | Персоны: Сергей Лавров

новость В США создадут комиссию для борьбы с "тайным влиянием" России

01.12.2016
Конгресс США. Фото: house.gov
Конгресс США. Фото: house.gov
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Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о финансировании американских разведслужб в 2017 финансовом году. Как передает ТАСС, в него включено положение о создании специального межведомственного органа, который будет заниматься борьбой с "тайным влиянием" со стороны России на граждан и правительства других государств.

Под "тайным влиянием" в документе понимается "распространение ложных разоблачений, использование агентов влияния, коррупции, нарушение прав человека, терроризм и убийства, осуществляющиеся службами безопасности или политическими элитами России или их посредниками".

Инициативу поддержали 390 конгрессменов, 30 высказались против. Как ожидается, голосование по этому документу в Сенате пройдет до окончания парламентской сессии в 2016 году.

В состав группы войдут представители офиса директора национальной разведки, Госдепартамента, Министерства обороны, Минфина, офиса генерального прокурора, Министерства энергетики и Федерального бюро расследований. Члены комиссии будут проводить встречи на регулярной основе.

Каждый год структура будет отчитываться перед Конгрессом о проделанной работе, в частности, сообщать о предпринимаемых российскими властями попытках оказывать влияние и ключевых инициативах самого комитета.

В заметке Associated Press подчеркивается, что законопроект может "противоречить обещанию избранного президента США Дональда Трампа улучшить отношения США с Москвой".

Общий бюджет разведсообщества США в 2017 году должен составить более 70,3 миллиарда долларов.

Ранее в интервью изданию Corriere della Sera глава российского МИДа Сергей Лавров сообщил о надежде Москвы на то, что администрация Трампа не станет повторять ошибок своих предшественников, разрушивших двусторонние отношения.

При этом он подчеркнул, что восстановление полноформатного сотрудничества между Россией и США является непростой задачей. "Для преодоления разрушительных последствий антироссийского курса администрации Барака Обамы потребуются серьезные усилия с обеих сторон, - сказал министр. - Но, как отметил президент Владимир Путин, мы готовы пройти свою часть пути, чтобы вернуть российско-американские связи на устойчивую траекторию".

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01.12.2016

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