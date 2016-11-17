О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступное в России зеркало Граней: http://mirror715.graniru.info/Politics/World/US/RF/m.256737.html
Также: Российско-американские отношения, США, Россия, Мир, Политика | Персоны: Барак Обама, Дональд Трамп, Ангела Меркель

новость Завет да нелюбовь

Обама предложил Трампу не менять подход в отношениях с Россией
17.11.2016
Дональд Трамп и Барак Обама. Кадр АВС
Дональд Трамп и Барак Обама. Кадр АВС
Реклама

Президент США Барак Обама выразил надежду, что его преемник Дональд Трамп сохранит подход его администрации в вопросе отношений с Москвой. Об этом сообщает Би-Би-Си.

"Я надеюсь, что избранный президент займет схожий конструктивный подход, находя сферы, в которых мы можем сотрудничать с Россией. Но он также должен противостоять России, когда она отклоняется от международных норм", - сказал уходящий президент на своей последней в этом качестве встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине.

Обама также обсудил с Меркель важность сохранения санкций против России до полного выполнения минских соглашений. Касаясь ситуации в Сирии, Обама заявил, что считает маловероятным кардинальное изменение политики России в этой стране. Обама вновь обвинил власти Сирии и российских военных в бомбардировках гражданских объектов в Сирии.

Меркель также заявила о "глубочайших расхождениях" в отношениях России и Германии. При этом канцлер подчеркнула, что Берлин заинтересован в хороших отношениях с Москвой.

Визит Обамы в Германию проходит в рамках прощального зарубежного турне в должности президента США.

11 ноября Трамп заявил в интервью, что получил "прекрасное письмо" от Владимира Путина, однако не уточнил содержание послания. Тогда же он сообщал о планах в ближайшее время переговорить с российским президентом по телефону.

В понедельник Путин провел телефонный разговор с Трампом. Как сообщалось на сайте Кремля, собеседники согласились, что нынешнее состояние российско-американских отношений "крайне неудовлетворительное" и необходима "активная совместная работа по их нормализации и выведению в русло конструктивного взаимодействия по самому широкому кругу вопросов". В частности, была подчеркнута необходимость развития торгово-экономических связей.

Российский лидер заверил Трампа в своей готовности "выстраивать партнерский диалог с новой администрацией на принципах равноправия, взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела друг друга". Было решено продолжить беседы по телефону, а в дальнейшем провести личную встречу.

В ходе предвыборной кампании Трамп заявлял о симпатии к российскому лидеру и намерении улучшить отношения с ним. Так, 18 октября он сообщил, что в случае победы на выборах готов встретиться с Путиным еще до инаугурации. "Я думаю, это было бы замечательно", - заметил Трамп.

Между тем после избрания Трампа президентом ряд европейских политиков призвал его занять жесткую позицию в отношении России.

Оставить комментарий Обсудить
17.11.2016
в блоге Блоги
59
Александр Скобов 09.11.2016
в блоге Трамп, Путин и мы
статья Статьи по теме
Илья Мильштейн

На грани Макфола

Илья Мильштейн, 14.11.2016

Оттого окончательно раскрепостившаяся Захарова совсем уж не выбирает выражений. Пнуть сегодня демократическую Америку - это же какое счастье! Не исключено, что экс-посол был внесен в контрсписки год назад или даже больше, но за визой обратился только теперь, и вот ликующий МИД ему отказывает во въезде.
Илья Мильштейн. Courtesy photo

Кем быть

Илья Мильштейн, 11.11.2016

Особый драматизм происходящему придает то обстоятельство, что загадку Дональда Трампа придется теперь разгадывать и самому Дональду Трампу. Это ведь разные Трампы: шоумен, рвущийся в Белый Дом, и законно избранный глава государства Это абсолютно разные проблемы - те, что приходилось решать вчера, и эти, которые необходимо будет решать завтра.
Граффити в Вильнюсе. Фото: @svabodka

Что Трамп грядущий

09.11.2016

Победа американской демократии или глобальная катастрофа? Что означает победа Дональда Трампа для мирового порядка? Подружится ли он с Путиным? Снимут ли санкции? На что надеяться Украине? Первые реакции российских комментаторов.
Владимир Абаринов

Тьма власти

Владимир Абаринов, 10.11.2016

Президент Трамп, как и собирался, постарается наладить отношения с Россией, но совсем не факт, что притирка к Владимиру Путину пройдет благополучно. Трамп - новичок без всякого опыта дипломатии и со смутным представлением о международных делах, а Путин - человек жесткий и неподатливый. Непохоже, что они сойдутся характерами.

новость Новости по теме
14.11.2016 Путин провел телефонный разговор с Трампом →
12.11.2016 Трамп: Я получил прекрасное письмо от Путина →
11.11.2016 Министр обороны ФРГ призвала Трампа к жестким мерам в отношении России →
10.11.2016 Обама назвал встречу с Трампом "великолепным разговором" →
10.11.2016 ЕС намерен еще до инаугурации Трампа продлить санкции против России →
10.11.2016 В США после победы Трампа прошли многотысячные акции протеста →
10.11.2016 Савченко призвала Трампа усилить санкции против России →
Фото и Видео
22854
Play own
Нодовцы у посольства США
21958
Play own
Расправа с "дьяволом Обамой"
16164
Play
Американские усыновители - российским сиротам
12381
Play own
Игорь Кочетков о встрече с Бараком Обамой
Реклама
Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
статья Империя на плите
новость США: закон о российском хулиганстве
Бен Кардин. Фото: senate.gov
в блоге Патриоту плюют в душу
383
статья Улюкаев как предчувствие
Илья Мильштейн. Courtesy photo
статья Россия после Крымнаша: анализ
Кирилл Рогов. Кадр Грани-ТВ
РЕКЛАМА
Loading...
новость Песков: Незаконный указ законен
Ельцин передает Путину "президентский" экземпляр Конституции. Фото: kremlin.ru
новость ЕС одобрил отмену виз для украинцев
Флаги Украины и Евросоюза
новость Учения ФСО в Кремле
Кремль в тумане. Фото Д.Борко/Грани.Ру
новость Говорухин выступил за цензуру
Станислав Говорухин. Фото: er.ru
новость Россия потеряла три медали
Хасан Бароев. Фото: minsport15.ru
в блоге Русская мечта для мира
383
новость Ракетоносцы атакуют Сирию
Запуск крылатой ракеты с ТУ-95МС. Фото: mil.ru
новость Россия вышла из Гаагского трибунала
Международный уголовный суд. Фото: icc-cpi.int
новость LinkedIn заблокировали
Логотип LinkedIn
в блоге А нечего троллить Путина
383
новость Провокация ФСИН против Дадина
Ильдар Дадин протестует в ШИЗО, 12.09.2016. Кадр видеозаписи фсиновцев; источник: vesti.ru
новость Паркмену шьют хулиганку
Константин Алтухов. Фото: rusnovosti.ru
новость Восточный: новое дело о хищениях
Строительство космодрома Восточный. Фото: vostokdrom.ru
новость Срок за избиение зэка
ИК-10 в городе Энгельсе. Фото: engels-me.ru
статья Дело Улюкаева: мнения
Владимир Путин и Алексей Улюкаев. Фото: kremlin.ru