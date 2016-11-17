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Президент США Барак Обама выразил надежду, что его преемник Дональд Трамп сохранит подход его администрации в вопросе отношений с Москвой. Об этом сообщает Би-Би-Си.

"Я надеюсь, что избранный президент займет схожий конструктивный подход, находя сферы, в которых мы можем сотрудничать с Россией. Но он также должен противостоять России, когда она отклоняется от международных норм", - сказал уходящий президент на своей последней в этом качестве встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине.

Обама также обсудил с Меркель важность сохранения санкций против России до полного выполнения минских соглашений. Касаясь ситуации в Сирии, Обама заявил, что считает маловероятным кардинальное изменение политики России в этой стране. Обама вновь обвинил власти Сирии и российских военных в бомбардировках гражданских объектов в Сирии.

Меркель также заявила о "глубочайших расхождениях" в отношениях России и Германии. При этом канцлер подчеркнула, что Берлин заинтересован в хороших отношениях с Москвой.

Визит Обамы в Германию проходит в рамках прощального зарубежного турне в должности президента США.

11 ноября Трамп заявил в интервью, что получил "прекрасное письмо" от Владимира Путина, однако не уточнил содержание послания. Тогда же он сообщал о планах в ближайшее время переговорить с российским президентом по телефону.

В понедельник Путин провел телефонный разговор с Трампом. Как сообщалось на сайте Кремля, собеседники согласились, что нынешнее состояние российско-американских отношений "крайне неудовлетворительное" и необходима "активная совместная работа по их нормализации и выведению в русло конструктивного взаимодействия по самому широкому кругу вопросов". В частности, была подчеркнута необходимость развития торгово-экономических связей.

Российский лидер заверил Трампа в своей готовности "выстраивать партнерский диалог с новой администрацией на принципах равноправия, взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела друг друга". Было решено продолжить беседы по телефону, а в дальнейшем провести личную встречу.

В ходе предвыборной кампании Трамп заявлял о симпатии к российскому лидеру и намерении улучшить отношения с ним. Так, 18 октября он сообщил, что в случае победы на выборах готов встретиться с Путиным еще до инаугурации. "Я думаю, это было бы замечательно", - заметил Трамп.

Между тем после избрания Трампа президентом ряд европейских политиков призвал его занять жесткую позицию в отношении России.