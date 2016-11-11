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Жутковатая, но и забавная новость:американские спецслужбы не доверяют Трампу и боятся Трампа, которого они по закону должны ознакомить с государственными тайнами высшей пробы. Страх понятен. Гостайны - вещь деликатная, а свежеизбранный президент США производит впечатление грубоватого болтливого парня, которого лучше бы не перегружать излишними знаниями. Комизм ситуации заключается в том, что ЦРУ, ФБР и другие организации до сих пор не определились в своем отношении к 70-летнему миллиардеру. Возникает вопрос: что это за спецслужбы такие, которые толком не знают, как им относиться к национальному лидеру? А раньше куда смотрели, помимо электронных файлов Хиллари Клинтон и бывшего мужа бывшей помощницы бывшего кандидата на пост американского президента?

Особый драматизм происходящему придает то обстоятельство, что загадку Дональда Трампа придется теперь разгадывать и самому Дональду Трампу. Это ведь разные Трампы, практически не знакомые между собой: шоумен, рвущийся в Белый Дом, и законно избранный глава государства. Это разные профессии: массовик-затейник и политик первого ряда. Это абсолютно разные проблемы - те, что приходилось решать вчера, и эти, которые необходимо будет решать завтра.

Предвыборное время разбрасывать камни, целя в головы оппонентам, оказалось легким временем. Талантливый, артистичный демагог, он чутко уловил тренд постинформационной эпохи, в которой правда факта запросто вытесняется правдой чувства, основанного на злости, зависти, ненависти, боязни, лукавой конспирологии и тупой дезинформации. Разнополые "стареющие белые мужчины", что бы это ни значило, охотно пошли за ним, натянув нос социологам. Методика и стилистика "новой искренности", противостоящей лицемерию осточертевшего истеблишмента, пришлась по вкусу десяткам миллионов американцев.

Разумеется, Трамп не был первым - популизм вообще древнее ископаемых питекантропов. Если же говорить о новейшей истории, то приоритет следует отдать родине слонов, где сын юриста уже четверть века успешно замеряет в согражданах уровень скотства. Тут Америка далеко отстала не только от России, в которой популизм парадоксальным образом соединился с чекизмом, но и от некоторых внешне демократических стран - качиньской Польши, орбановской Венгрии. В целом так называемый цивилизованный мир, все чаще голосующий за националистов и изоляционистов, заметно устал от политкорректности, толерантности, коррупции, фальши, беженцев, террора, а также ислама как религии мира и добра. И сильно переменился.

Можно сказать, цивилизованный мир утратил невинность, хоть это и будет изрядным преувеличением. Но все-таки раньше, ежели отсчитывать назад лет на десять-двадцать, расизм, ксенофобия, сексизм и прочие излишества в приличных обществах считались чем-то постыдным. Некими тайными пороками, которые удалось более или менее преодолеть при помощи мягкого терапевтического вмешательства, жесткого законодательства и обычных моральных запретов. "Новая искренность" в политической жизни западных стран питается страхами, порой никак не вымышленными, взять хоть постоянную угрозу терактов, и продолжает свой победоносный путь по земле, и вот дошла до Америки.

Три дня назад, подобно россиянам в далеком 1993 году, современным полякам и венграм, а также британцам, проголосовавшим за брекзит, американцы тоже выбирали. Между неправдой и правдой. Неправду всем своим видом олицетворяла Хиллари - лживая, криводушная, с приклеенной улыбочкой, надоевшая, дискредитированная. Правду символизировал Трамп. Прямой, искренний, свежий. Так называемую правду жизни, которая безыскусна как деревенский сортир, но это земная, природная, исконная, демократичная по сути своей, неопровержимая правда. Насчет глупых баб, злокозненных мигрантов, слабого Обамы, сильного Путина, брехливых зажравшихся элит. И чем голосовать за врунов, честнее вымазаться в дерьме, правда же?

Однако теперь все эти дилеммы в прошлом, и хор стареющих белых мужчин разных возрастов и цветов кожи поет ликующую песнь, а победитель слегка растерян. Быть может, впервые в жизни или с того дня как в первый раз обанкротился. Собственно, им обоим трудно - и Обаме, который сильно запинается, рассказывая журналистам о "великолепном разговоре", и миллиардеру. За полтора часа общения с уходящим президентом грядущий Трамп, кажется, впервые начал постигать, какой воз ему придется тянуть через пару месяцев. И он уже готов чуть ли не ежечасно консультироваться со "слабаком"-демократом, и очень, знаете ли, рассчитывает "на сотрудничество в будущем", и "с нетерпением ждет новых встреч".

Действительно, как ему нынче обойтись без советов и что в принципе делать, чтобы одновременно не расстроить стареющих болельщиков и не свернуть себе шею? Строить китайско-берлинскую стену на границе с Мексикой на деньги Мексики или не строить? А если не дадут - вводить войска в Мехико? Как обещал, не впускать в страну мусульман? Вот прямо ни одного? А в Конгрессе что на это скажут? И с Конституцией как быть - отменять, что ли? Отдалять Америку от НАТО или оставить все как было при Обаме и могло бы стать при бабушке? Дружить с Путиным или не дружить? Признавать за ним Крым или не признавать? Сбивать российские самолеты или не сбивать, если они и при нем будут исполнять фигуры пилотажа рядом с американскими самолетами и над эсминцами?

Трамп ветхий, рвущийся в президенты, ответы знал. Строить стену, тормозить исламистов на границе, любить Путина и воевать с Путиным, придавливая кнопку по самое не могу. Трамп новый, вступающий в должность, ответов не знает и глубину своего невежества понемногу уясняет себе только в эти часы.

Не исключено, что отчасти уяснит, и тогда эпоха правления Дональда Трампа будет мало чем отличаться, если не считать невыносимо пошлой риторики, от эпохи Буша, к примеру, младшего. Не исключено также, что он станет быстро учиться азам и более сложным навыкам загадочной своей профессии, и тут могут обнаружиться внезапные черты сходства с Рональдом Рейганом. Тоже, кстати, не самым утонченным и просвещенным из американских президентов, зато великим. Но пока все это в тумане, и начальство в ЦРУ, ФБР и прочих разведывательных и контрразведывательных центрах толком понять не могут, кого посвящают в свои секреты. Да и никто этого не в силах понять, начиная с 45-го президента Соединенных Штатов по имени Дональд Трамп.