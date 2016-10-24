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новость МИД: Россия подготовила несимметричный ответ на возможное ужесточение санкций США

24.10.2016
Сергей Рябков. Фото: interaffaires.ru
Сергей Рябков. Фото: interaffaires.ru
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Россия заготовила серию мероприятий несимметричного характера на случай возможного ужесточения санкций США. Как передает ТАСС, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

"Санкционная политика США по отношению к России продолжается уже длительное время. Мы использовали этот период, чтобы провести определенную исследовательскую работу, заготовить серию мероприятий, которые могут применяться именно в несимметричном режиме на случай дальнейшего ужесточения санкционного режима", - сказал он.

16 октября госсекретарь США Джон Керри и глава британского МИДа Борис Джонсон заявили, что Запад обсуждает введение против России новых экономических санкций в ответ на продолжающиеся бомбардировки Алеппо. Такое сообщение они сделали по итогам 10-сторонней встречи в Лондоне. В ней помимо Керри и Джонсона участвовали представители Франции, Германии, Италии, Евросоюза в целом, а также Турции, Иордании, Саудовской Аравии и Катара. Санкции предполагается ввести и против режима Асада.

Керри и Джонсон выразили надежду, что остановить бомбардировки удастся по итогам переговоров с Россией. В то же время они заметили, что дипломатические методы следует подкрепить экономическим давлением. "Мы рассматриваем дополнительные санкции, и президент Обама не перестал рассматривать никакие возможности на этом этапе", - сообщил госсекретарь США, отвечая на вопросы относительно возможности военной операции в Сирии. "Мы определимся в течение нескольких ближайших дней в контексте проводящихся дискуссий", - отметил он.

Рябков, комментируя заявление Керри, отметил, что поведение американских политиков схоже с условными рефлексами в животном мире. "Пока все происходит в таком рефлекторном режиме, - отметил замминистра. - Как у собаки Павлова: зазвенел звонок - и началось выделение желудочного сока. Если обезьяну долго подержать в клетке, то можно научить ее нажимать на рычаг и будет выпадать корм".

"Так и здесь: если что-то не устраивает США в поведении России, начинаются крики про санкции", - сказал Рябков. "Это просто недостойно страны, считающей себя способной достигать своих внешнеполитических целей. Такими методами никаких внешнеполитических целей нельзя добиться", - подчеркнул дипломат.

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24.10.2016

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