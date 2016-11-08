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новость СМИ: "Адмирал Кузнецов" готовится выпустить самолеты к Алеппо

08.11.2016
"Адмирал Кузнецов". Фото: mil.ru
"Адмирал Кузнецов". Фото: mil.ru
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Российский авианосец "Адмирал Кузнецов", находящийся в Средиземном море, готовится выпустить самолеты для ударов по силам сирийских повстанцев на дальних подступах к Алеппо. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на неназванный источник в Минобороны.

Корабли, сопровождающие "Адмирала Кузнецова", одновременно будут вести с моря обстрел объектов оппозиции.

"Попытки прорыва боевиков в Алеппо извне бессмысленны", - заверил собеседник агентства.

Удары предполагается нанести в ближайшие часы, добавил источник.

Ранее во вторник схожую информацию передала Газета.Ру.

В публикации Интерфакса также рассказывается о двух сообщениях на сайте Международной организации гражданской авиации (ICAO). Первое помещено правительством Греции; в нем говорится, что авиация российского ВМФ в среду проведет учения к юго-востоку от острова Родос. Во втором извещении, которое опубликовано кипрскими властями, сообщается, что 10-15 и 17-22 ноября в международных водах между Кипром и Сирией состоятся учения кораблей и авиации военно-морских сил России - тренировочные полеты и учебные стрельбы.

Поход в Средиземноморье "Адмирал Кузнецов" вместе с другими кораблями Северного флота начал 15 октября. Авианосец сопровождают тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий", большие противолодочные корабли "Североморск" и "Вице-адмирал Кулаков", а также четыре судна обеспечения. 30-го числа сообщалось, что к группе присоединились три подводные лодки, в том числе две атомные, с новейшими крылатыми ракетами класса "Калибр" на борту.

25 октября генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил "озабоченность" тем, что российские корабли могут использоваться для "активизации авиаударов по гражданским объектам в Алеппо".

На другой день Испания заявила, что отзовет выданное ранее разрешение на заход российских кораблей в североафриканский порт Сеута, если получит подтверждение, что корабли направляются к берегам Сирии для участия в боевых действиях. После этого Россия аннулировала запрос на заход кораблей в Сеуту для дозаправки, сославшись на "изменение маршрута".

27 октября Мальта также заверила, что не позволит заправить в своих портах российские военные корабли.

1 ноября глава российского Минобороны Сергей Шойгу заверил, что на графике движения российских кораблей отказ западных стран в допуске на дозаправку не отразился.

В сентябре - октябре Россия вела интенсивные бомбардировки районов Алеппо, контролируемых оппозицией. Налетам подвергались гражданские объекты, что вело к значительным жертвам среди мирного населения. Демократические страны крайне резко отзывались о действиях Москвы; заявлялось о возможности введения новых санкций против России, а также о намерении добиться, чтобы Гаагский трибунал возбудил дело по факту налетов на сирийский город.

18 октября Россия объявила гуманитарную паузу, предполагающую прекращение бомбардировок. Эта гуманитарная пауза несколько раз продлевалась.

Между тем турецкое правительственное агентство Anadolu в воскресенье сообщило, что Россия сбросила на западные пригороды Алеппо Эль-Атариб, Дар-эль-Изза и Иббин парашютные бомбы. Погибли 11 человек, в том числе женщины и дети; еще 25 получили ранения. Было разрушено больше 10 домов.

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08.11.2016

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