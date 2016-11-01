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новость Шойгу: Отказ в заходе в порты не отразился на графике движения "Адмирала Кузнецова"

01.11.2016
"Адмирал Кузнецов". Фото: mil.ru
"Адмирал Кузнецов". Фото: mil.ru
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Отказ западных стран в заходе в порты для дозаправки никак не отразился на графике движения группы российских кораблей во главе с тяжелым авианесущим крейсером "Адмирал Кузнецов". Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу, сообщает Интерфакс.

"Поход наших кораблей вызвал ажиотаж у западных партнеров. Но особенно удивила нас позиция отдельных стран, которые под давлением США и НАТО публично заявили об отказе в заходе наших боевых кораблей в свои порты", - сказал Шойгу.

Авианосная группа обеспечена всеми необходимыми ресурсами, подчеркнул министр. "С 27 по 29 октября судами обеспечения произведено пополнение корабельной группы всеми видами запасов до установленных норм", - заявил Шойгу. Он отметил, что на прошлой неделе корабли вошли в Средиземное море.

Министр отметил, что был удивлен публичным отказом некоторых стран в заходе российской корабельной авианосной группы в иностранные порты.

Поход в Средиземноморье "Адмирал Кузнецов" вместе с другими кораблями Северного флота начал 15 октября. Авианосец сопровождают тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий", большие противолодочные корабли "Североморск" и "Вице-адмирал Кулаков", а также четыре судна обеспечения. В их числе три танкера.

25 октября генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил "озабоченность" тем, что российские корабли могут использоваться для "активизации авиаударов по гражданским в Алеппо".

На другой день Испания заявила, что отзовет выданное ранее разрешение на заход российских кораблей в североафриканский порт Сеута, если получит подтверждение, что корабли направляются к берегам Сирии для участия в боевых действиях. После этого Россия отозвала запрос на заход кораблей в Сеуту для дозаправки, сославшись на "изменение маршрута".

27 октября Мальта также заверила, что не позволит заправить в своих портах российские военные корабли. При этом не уточнялось, получали ли власти страны соответствующий запрос из Москвы.

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01.11.2016

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