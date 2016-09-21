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новость Россия направит в Средиземное море свой единственный авианосец "Адмирал Кузнецов"

21.09.2016
"Адмирал Кузнецов". Фото: mil.ru
"Адмирал Кузнецов". Фото: mil.ru
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Россия направит в Средиземное море тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов". Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу, сообщает Интерфакс.

"В настоящее время в российскую корабельную группировку восточной части Средиземноморья входит не менее шести боевых кораблей и трех-четырех судов обеспечения из состава всех флотов. Для наращивания боевых возможностей в группировке планируем включить в ее состав корабельную авианосную группу с крейсером "Адмирал Кузнецов", - сказал Шойгу на заседании коллегии Минобороны.

"В целях реализации национальных интересов и поддержания мира в 2013 году мы возобновили свернутое в конце прошлого века постоянное присутствие сил ВМФ в восточной части Средиземноморья, - отметил министр. - Напомню, что в 1967 году нахождение в данном районе 5-й оперативной эскадры позволило не допустить разрастания вооруженного арабо-израильского конфликта и в дальнейшем явилось важным сдерживающим фактором для недружественных акций против Советского Союза".

В марте стало известно о намеченном походе "Адмирала Кузнецова" в Средиземное море. "Этим летом планируется поход "Кузнецова" в Средиземное море, он возглавит постоянную группировку ВМФ в этом регионе", - сказал высокопоставленный источник в главном командовании ВМФ России. Он не уточнил, какие задачи будет выполнять авианосец.

По словам источника, в тот момент авианосец находился на 35-м судоремонтном заводе в Мурманске. Корабль проходил восстановление технической готовности перед дальним морским походом. В частности, к началу лета погреба авианосца должны были модернизировать под новые виды авиационных боеприпасов.

По возвращении из Средиземного моря, "Адмирал Кузнецов" после дальнего похода в Средиземном море встанет в ремонт на 2-2,5 года. Кораблю предстоит, в частности, обновление авиагруппы.

"Адмирал Кузнецов" был заложен в 1982 году на Черноморском судостроительном заводе в Николаеве (ныне Украина). Корабль был спущен на воду в 1985 году и достраивался на плаву. В состав флота "Адмирал Кузнецов" был введен в январе 1991 года. Базируется в Видяеве Мурманской области.

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21.09.2016

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