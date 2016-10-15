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новость Российские десантники отправились в Египет на совместные учения

15.10.2016
Высадка десанта. Фото: mil.ru
Высадка десанта. Фото: mil.ru
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Военно-транспортные самолеты Ил-76 с десантниками и техникой на борту вылетели в Египет с аэродрома "Дягилево" в Рязанской области, сообщает Интерфакс со ссылкой на Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны. Там пройдет совместное российско-египетское антитеррористическое учение.

"Российские десантники убыли в Африку для участия в мероприятиях совместного учения "Защитники дружбы-2016", - говорится в сообщении. - Международное учение десантных подразделений России и Египта на Африканском континенте проводится впервые".

Учение пройдет с 15 по 26 октября. В ходе учения планируется одновременная высадка около 300 десантников.

Летом 2015 года Россия и Египет провели совместные военно-морские учения "Мост дружбы", отрабатывая задачи по защите морских путей сообщения. Тогда учения проходили в Средиземном море, в них принимали участие ​корабли ВМФ России и ВМС Египта.

В субботу тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" Северного флота в сопровождении боевых кораблей отправится в Средиземное море. Планируется, что "Адмирал Кузнецов" войдет в состав постоянного оперативного соединения ВМФ в этом регионе. Дальний поход единственного российского авианосца продлится четыре-пять месяцев.

В марте стало известно о намеченном походе "Адмирала Кузнецова" в Средиземное море. "Этим летом планируется поход "Кузнецова" в Средиземное море, он возглавит постоянную группировку ВМФ в этом регионе", - сказал высокопоставленный источник в главном командовании ВМФ России. Он не уточнил, какие задачи будет выполнять авианосец.

По словам источника, в тот момент авианосец находился на 35-м судоремонтном заводе в Мурманске. Корабль проходил восстановление технической готовности перед дальним морским походом. В частности, к началу лета погреба авианосца должны были модернизировать под новые виды авиационных боеприпасов.

По возвращении из Средиземного моря, "Адмирал Кузнецов" после дальнего похода в Средиземном море встанет в ремонт на 2-2,5 года. Кораблю предстоит, в частности, обновление авиагруппы.

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15.10.2016

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