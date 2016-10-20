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новость Российским дипломатам отказали в наблюдении за президентскими выборами в США

20.10.2016
Посольство России в Вашингтоне. Фото: loc.gov
Посольство России в Вашингтоне. Фото: loc.gov
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Госдепартамент США отказал российским дипломатам в наблюдении за ходом проведения президентских выборов. Как пишут "Известия", об этом сообщили в Центризбиркоме. Инициативу проявило посольство России в Вашингтоне, предложив направить своих дипломатов на избирательные участки.

Как отмечается в сообщении, американская сторона не пригласила национальную делегацию, рекомендовав россиянам присоединиться к международной миссии Бюро по демократическим институтам по правам человека ОБСЕ. Однако в Центризбиркоме сочли такой формат неприемлемым.

Запрос россиян на пребывание на избирательных участках отклонили сразу в трех штатах - Оклахоме, Луизиане и Техасе. По словам источника издания в дипломатических кругах, в отказе содержались "довольно жесткие формулировки".

"В нарушение всех принципов демократии и норм международного наблюдения в Техасе даже пригрозили привлечением к уголовной ответственности тех наблюдателей, которые появятся на избирательных участках", - отметил собеседник издания.

"Американцы препятствуют наблюдению России за их выборами, так как видят в этом угрозу. Отказ, который они дали российским дипломатам, планировавшим выполнять свои прямые обязанности, демонстрирует нарушение международно-правовых норм, закрепленных Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года", - заявил член ЦИК Василий Лихачев, курирующий в ведомстве международные вопросы.

В свою очередь заместитель председателя комитета по международным делам Совета Федерации Андрей Климов добавил, что такое решение США для России не станет катастрофой. "Они страдают манией преследования - накрутили, что русские хотят сорвать их выборы и специально просятся наблюдателями", - сказал Климов.

В минувшую пятницу вице-президент США Джо Байден в интервью NBC пообещал, что США ответят на российские кибератаки, направленные на американскую избирательную систему. По словам Байдена, США "посылают сигнал" российскому президенту Владимиру Путину. "У нас есть возможности сделать это, и сигнал будет подан. Он узнает об этом, и это произойдет в то время, которое выберем мы, и при тех обстоятельствах, которые будут иметь наибольший эффект", - сказал вице-президент.

Владимир Путин, комментируя это заявление, рассказал, что структуры администрации США "за всеми подглядывают и подслушивают". Такие действия Вашингтона "хорошо всем известны, давно это не секрет никакой". "От наших американских друзей можно ожидать всего, чего угодно", - заметил российский президент.

"Единственная новизна (в заявлении Байдена. - Ред.) в том, что впервые на таком высоком уровне Соединенные Штаты признают то, что они этим занимаются, и в известной степени угрожают, - добавил Путин. - Видимо, нервничают".

По словам российского лидера, подобные демарши "не соответствуют нормам международного общения".

Комментарии 8 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
20.10.2016
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Владимир Абаринов

Серверная Америка

Владимир Абаринов, 17.10.2016

Многие американцы сегодня задаются вопросом: а что же себе думает глава WikiLeaks Джулиан Ассанж? Почему он подыгрывает одному из кандидатов, где же его хваленая объективность? Где взломы серверов Трампа? Он что, окончательно продался Путину?

Владимир Абаринов

Хак справа

Владимир Абаринов, 02.09.2016

На самом деле важна даже не сама возможность фальсификации, а рассуждения о ней. Они внушают избирателям сомнение в достоверности результата. В настоящее время 34 процента американцев уверены, что итоги голосования будут сфабрикованы. В этом, возможно, и состоит главная цель взломов.

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