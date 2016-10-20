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Госдепартамент США отказал российским дипломатам в наблюдении за ходом проведения президентских выборов. Как пишут "Известия", об этом сообщили в Центризбиркоме. Инициативу проявило посольство России в Вашингтоне, предложив направить своих дипломатов на избирательные участки.

Как отмечается в сообщении, американская сторона не пригласила национальную делегацию, рекомендовав россиянам присоединиться к международной миссии Бюро по демократическим институтам по правам человека ОБСЕ. Однако в Центризбиркоме сочли такой формат неприемлемым.

Запрос россиян на пребывание на избирательных участках отклонили сразу в трех штатах - Оклахоме, Луизиане и Техасе. По словам источника издания в дипломатических кругах, в отказе содержались "довольно жесткие формулировки".

"В нарушение всех принципов демократии и норм международного наблюдения в Техасе даже пригрозили привлечением к уголовной ответственности тех наблюдателей, которые появятся на избирательных участках", - отметил собеседник издания.

"Американцы препятствуют наблюдению России за их выборами, так как видят в этом угрозу. Отказ, который они дали российским дипломатам, планировавшим выполнять свои прямые обязанности, демонстрирует нарушение международно-правовых норм, закрепленных Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года", - заявил член ЦИК Василий Лихачев, курирующий в ведомстве международные вопросы.

В свою очередь заместитель председателя комитета по международным делам Совета Федерации Андрей Климов добавил, что такое решение США для России не станет катастрофой. "Они страдают манией преследования - накрутили, что русские хотят сорвать их выборы и специально просятся наблюдателями", - сказал Климов.

В минувшую пятницу вице-президент США Джо Байден в интервью NBC пообещал, что США ответят на российские кибератаки, направленные на американскую избирательную систему. По словам Байдена, США "посылают сигнал" российскому президенту Владимиру Путину. "У нас есть возможности сделать это, и сигнал будет подан. Он узнает об этом, и это произойдет в то время, которое выберем мы, и при тех обстоятельствах, которые будут иметь наибольший эффект", - сказал вице-президент.

Владимир Путин, комментируя это заявление, рассказал, что структуры администрации США "за всеми подглядывают и подслушивают". Такие действия Вашингтона "хорошо всем известны, давно это не секрет никакой". "От наших американских друзей можно ожидать всего, чего угодно", - заметил российский президент.

"Единственная новизна (в заявлении Байдена. - Ред.) в том, что впервые на таком высоком уровне Соединенные Штаты признают то, что они этим занимаются, и в известной степени угрожают, - добавил Путин. - Видимо, нервничают".

По словам российского лидера, подобные демарши "не соответствуют нормам международного общения".