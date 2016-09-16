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Президент Владимир Путин заявил, что Россия не поддерживает действия хакеров, взломавших базу данных WADA, сообщает РБК. При этом онпризвал разобраться в том, что удалось выяснить взломщикам.

"Мы не разделяем то, что делают хакеры, но то, что они сделали, не может не быть интересным для международной общественности, прежде всего спортивной общественности. Возникает очень много вопросов. Вроде как бы здоровые спортсмены легально принимают медикаменты, запрещенные для других, а люди, которые явно страдают тяжелыми заболеваниями, тяжелой инвалидностью, даже по подозрению в принятии каких-то препаратов отстраняются от Паралимпийских игр", - сказал Путин.

Между тем в пятницу хакерская группировка Fancy Bear выложила в открытый доступ третью подборку с именами спортсменов, получивших разрешение от Всемирного антидопингового агентства на прием допинга, сообщает Интерфакс. В этом списке фигурируют 11 спортсменов из Великобритании, Дании, Австралии, Испании и Германии.

Во вторник хакеры из Fancy Bear опубликовали данные, украденные из взломанной системы ADAMS. В этой базе WADA хранит все результаты допинг-тестов. Как следует из опубликованных данных, ряд известных американских спортсменов, в том числе теннисистки Серена и Винус Уильямс и гимнастка Симона Байлз, длительное время принимали допинг.

При этом сестры Уильямс употребляли эти препараты с разрешения WADA. Агентство, так же как и международные спортивные федерации, допускают использование допинга для лечения.

WADA в своем заявлении отождествило Fancy Bear с российской хакерской группой Tsar Team (APT28). Ранее эксперты уже отмечали, что в обеих группах работают одни и те же хакеры. Взлом, сообщило WADA, был совершен через аккаунт, открытый перед Олимпиадой в Рио-де-Жанейро для Международного олимпийского комитета.

В тот же день пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отверг причастность российских властей ко взлому базы данных WADA. "Однозначно можно сказать, что хоть какой-либо причастности официальной Москвы, правительства, каких-то российских служб к подобным действиям - об этом не может быть и речи. Это исключено полностью", - сказал чиновник.

В четверг хакеры опубликовали конфиденциальные файлы 25 спортсменов из восьми стран, в числе которых 14 медалистов Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. В списке оказался один представитель российской олимпийской сборной - серебряный призер Игр, боксер Миша Алоян. Согласно приведенным документам, 21 августа в его организме был выявлен туаминогептан - препарат, считающийся стимулятором.

Помимо Алояна во второй части списка упоминаются десять американских, пять британских и пять немецких спортсменов, а также по одному представителю Дании, Польши, Чехии и Румынии. WADA подтвердило, что все документы являются подлинными и получены в результате взлома системы ADAMS.

По словам гендиректора WADA Оливера Ниггли, в организации "не сомневаются", что хакерские атаки связаны с публикацией доклада независимых комиссий Паунда и Макларена, разоблачающих спонсируемую государством допинговую программу в России. "Мы осуждаем эту преступную деятельность и просим российское правительство сделать все, что в его силах, чтобы ее остановить, - сказал Ниггли. - Продолжающиеся кибер-атаки из России серьезно подрывают работу, направленную на создание соответствующей стандартам антидопинговой программы в России".