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новость Уж мы пойдем взломить стеною

Российских хакеров подозревают в попытке взлома телефонов руководителей Демпартии США
28.09.2016
Штаб-квартира Демпартии США. Фото: theyeshivaworld.com
Штаб-квартира Демпартии США. Фото: theyeshivaworld.com
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статья Статья

Хак справа

На самом деле важна даже не сама возможность фальсификации, а рассуждения о ней. Они внушают избирателям сомнение в достоверности результата. В настоящее время 34 процента американцев уверены, что итоги голосования будут сфабрикованы. В этом, возможно, и состоит главная цель взломов.

Владимир Абаринов
02.09.2016

ФБР расследует попытки взлома мобильных телефонов членов руководства Демократической партии США, сообщает Reuters со ссылкой несколько источников. Атака была предпринята в августе.

По словам источников, в ФБР подозревают, что за попыткой взлома телефонов стоят хакеры, которых "поддерживает российские власти". Была ли попытка успешной, а также кто конкретно из руководства Демократической партии подвергся кибератаке, пока не разглашается.

Правоохранительные органы США изучают, использовали ли хакеры данные, украденные с серверов Демпартии или из электронной почты ее сотрудников, чтобы получить доступ к мобильным телефонам. Как отметил один из источников, в современном телефоне содержится значительный объем информации - данные о вызовах, текстовые сообщения, электронные письма, фотографии и списки контактов.

Официальные представители ФБР и Демократической партии от каких-либо комментариев по поводу попытки взлома мобильных телефонов отказались.

В последнее время участились обвинения в адрес России в причастности к хакерским атакам. Американские спецслужбы изучат "возможные планы России по дискредитации американской избирательной системы" в связи с попытками вторжения в системы для голосования. ФБР ведет расследование кибератак на американские СМИ и коммерческие организации. В причастности к ним подозревают российских хакеров. Российский след также обнаружен в атаках на компьютерные системы Демократической партии США.

2 сентября в интервью Bloomberg президент Владимир Путин заявил, что Россия на государственном уровне никогда не занималась хакерскими атаками на электронные ресурсы Демократической партии США. "Я об этом ничего не знаю. Вы знаете, столько много хакеров сегодня, причем они действуют настолько филигранно, настолько тонко, могут показать в нужном месте и в нужное время свой "след". Это абсолютно труднопроверяемая вещь, если вообще возможно ее проверить. Во всяком случае, на государственном уровне мы этим точно не занимаемся", - сказал Путин.

В понедельник кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон в ходе теледебатов со своим соперником Дональдом Трампом заявила, что нет "никаких сомнений" в спонсировании Россией кибератак против "всех видов организаций в нашей стране".

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28.09.2016
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Измены и перемены

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Нынешняя полемика республиканцев и демократов вокруг русских хакеров и русского влияния на американские выборы в чем-то очень напоминает 16-летней давности историю с Гором и Черномырдиным. Главное сходство - в неподражаемом лицемерии критиков Трампа, откровенно восхищающегося Путиным.
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Наши со взломом

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Представитель избирательного штаба Клинтон Робби Мук обвинил в утечке русских хакеров. "Нас беспокоит тот факт, что, как говорят нам эксперты, осуществили взлом люди, исполнявшие задание российского государства, - заявил он. - А другие эксперты говорят теперь, что русские предали огласке эти письма для того, чтобы помочь Дональду Трампу".

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Год великого взлома

Владимир Абаринов, 22.06.2016

После того как о двойном взломе сообщила американская пресса, превратив предположение в утверждение и добавив, что хакеры похитили некое "досье на Трампа", в интернете объявился пользователь под ником Guccifer 2.0, заявивший, что сервер демократов взломал он. 21 июня он дал интервью, в котором отрицал, что связан с правительством России.

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