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новость В морду плюнешь - драться лезет

Путин: США "за всеми подглядывают и подслушивают"
16.10.2016
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru
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Структуры администрации США "за всеми подглядывают и подслушивают". Как передает ТАСС, такое заявление сделал Владимир Путин, комментируя недавнее обещание вице-президента Соединенных Штатов Джо Байдена ответить на российские кибератаки.

Такие действия Вашингтона, продолжил Путин, "хорошо всем известны, давно это не секрет никакой". "От наших американских друзей можно ожидать всего, чего угодно", - заметил он.

"Единственная новизна (в заявлении Байдена. - Ред.) в том, что впервые на таком высоком уровне Соединенные Штаты признают то, что они этим занимаются, и в известной степени угрожают, - добавил Путин. - Видимо, нервничают".

По словам российского лидера, подобные демарши "не соответствуют нормам международного общения".

Путин также обвинил Вашингтон в стремлении представить Россию врагом, чтобы в преддверии ноябрьских президентских выборов отвлечь внимание от внутренних проблем, которых, по утверждению главы российского государства, у США много. "Образ врага в виде Ирана и иранской ядерной угрозы как бы не очень был эффективным, - заметил он. - В случае с Россией это поинтереснее".

Ранее в воскресенье замглавы МИДа Сергей Рябков назвал заявления США "криками, как на базаре". "Это уже даже не мегафонная дипломатия, потому что никакой дипломатии тут нет", - заметил чиновник. В то же время он заверил: "Нас этим криком не возьмешь и не запугаешь".

Как и Путин, Рябков заявил, что "Россия превратилась в карту, которая разыгрывается в предвыборной борьбе американцев". "В данной ситуации речь идет о том, чтобы подыграть на определенной стороне внутриполитического поля и повысить шансы одного из кандидатов на избрание", - подчеркнул чиновник.

На вопрос, не следует ли расценивать заявления Вашингтона как шантаж, Рябков ответил: "К сожалению, (от Вашингтона. - Ред.) можно ожидать любых самых драматических решений". В Москве, добавил чиновник, "не видят даже оттенка понимания того, что американская сторона отдает себе отчет в серьезности подобных действий".

В пятницу вице-президент США Джо Байден пообещал, что США ответят на российские кибератаки, направленные на американскую избирательную систему. США, заметил политик, "посылают сигнал" Владимиру Путину. "Он узнает об этом, и это произойдет в то время, которое выберем мы, и при тех обстоятельствах, которые будут иметь наибольший эффект", - заверил Байден.

Как сообщал NBC со ссылкой на источники в американской разведке, ЦРУ было предложено представить в Белый дом варианты широкой "тайной" кибератаки, направленной против российского руководства. Подготовка к ней ведется, рассказывали собеседники телеканала.

Адмирал в отставке Джеймс Ставридис предположил, что целью атаки могут быть данные о финансовых махинациях лиц из окружения Путина.

7 октября американские власти впервые прямо обвинили Москву в проведении широкомасштабной кампании с целью повлиять на выборы 2016 года, в том числе путем хакерских атак на компьютеры Национального комитета Демократической партии и других политических деятелей. Об этом говорилось в заявлении Управления директора национальной разведки и Министерства внутренней безопасности.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал угрозы Вашингтона в адрес Москвы беспрецедентными. "Приходится принимать меры по защите интересов, как-то хеджировать свои риски. И не только нам, потому что такая непредсказуемость опасна для всего мира", - заявил чиновник.

Помощник Путина Юрий Ушаков, комментируя сообщения о возможных кибератаках США, также пообещал, что на это последует реакция. "Это уже на грани хамства. Тем более упоминаются конкретные деятели из российского руководства", - сказал он.

Во вторник пресс-секретарь Белого Дома Джош Эрнест заявил, что президент США Барак Обама рассмотрит ряд мер в ответ на взлом сайтов правительственных организаций Соединенных Штатов. "В распоряжении президента имеется несколько вариантов ответных мер, и он рассмотрит те из них, которые сочтет пропорциональными", - пообещал Эрнест.

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16.10.2016

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