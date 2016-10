Реклама

ФБР проведет расследование фактов взлома электронной почты Джона Подесты, главы предвыборного штаба кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон. Об этом сообщает "Голос Америки".

Как заявил Подеста, действия ФБР станут частью более широкого расследования взломов компьютерных систем Демократической партии, в котором подозревают Россию.

Глава штаба Клинтон также предположил, что друг кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа и его бывший политический советник Роджер Стоун общался с основателем Wikileaks Джулианом Ассанжем и знал о готовящейся публикации похищенной хакерами переписки.

Подеста считает, что Россия могла организовать хакерские атаки, потому что ей близки политические позиции Трампа, которые больше соответствуют российскому внешнеполитическому курсу, чем американскому. Он также не исключил, что причиной также могут быть связанные с Россией бизнес-интересы Трампа.

Посол России в США Сергей Кисляк отвергает эти обвинения. "Мы очень внимательно наблюдаем за избирательной кампанией в этой стране, - заявил посол. - Мы не вмешиваемся во внутренние дела Соединенных Штатов, ни заявлениями, ни электронными или другими средствами".

8 октября Wikileaks опубликовал часть переписки Подесты. Более половины материалов посвящены ядерной энергетике и компании Uranium One, которой через аффилированные лица принадлежит российской госкорпорации "Росатом". По утверждению кандидата от республиканцев Дональда Трампа, компанией управлял Тони Подеста, брат Джона Подесты. Трамп также утверждал, что Клинтон в бытность госсекретарем США передала Uranium One 20 процентов американского урана. В начале августа сообщалось, что Клинтон получала пожертвования от акционеров Uranium One.

Во вторник Wikileaks выложила в открытый доступ еще одну часть переписки Подесты. В начале октября Ассанж пообещал следующие 10 недель публиковать относящиеся к выборам в США секретные документы. В общей сложности будет опубликовано около миллиона документов до конца года, сказал он.

7 октября американские власти впервые прямо обвинили Москву в проведении широкомасштабной кампании с целью повлиять на выборы 2016 года, в том числе путем хакерских атак на компьютеры Национального комитета Демократической партии и других политических деятелей. Об этом говорилось в заявлении Управления директора национальной разведки и Министерства внутренней безопасности.

"Мы полагаем, исходя из объема и направленности этих усилий, что только высшие должностные лица России могли разрешить эту активность, - говорится в документе. - Такая деятельность не является новой для Москвы - Россия использовала подобную тактику и технику по всей Европе и Евразии, например, чтобы повлиять на общественное мнение".

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал "ерундой" обвинения в адрес российского руководства в причастности к хакерским атакам на серверы американских организаций. "Это опять какая-то ерунда! На сайт Путина ежедневно нападают несколько десятков тысяч хакеров. Многие атаки прослеживаются с территории США. Мы же не обвиняем каждый раз Белый дом или Лэнгли", - сказал Песков.