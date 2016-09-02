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"Правительство США официально не возлагало ответственность за проникновения, о которых сообщалось, ни на какое юридическое лицо или страну".

Так осторожно выразился на днях пресс-секретарь Белого Дома Джош Эрнест, когда его попросили прокомментировать действия русских хакеров, взломавших базы данных в Аризоне и Иллинойсе.

Президент Обама, когда его спросили о взломах, остановился буквально в полушаге.

"Я знаю, что эксперты приписывают это русским. - сказал он в интервью NBC News. - Нам известно, что русские взламывают наши системы. Не только государственные, но и частные. Я не могу судить о мотивах всех этих утечек. Я знаю, что Дональд Трамп неоднократно выражал восхищение Владимиром Путиным".

"Похоже, вы предполагаете, что Путин предпочитает видеть Трампа в Белом Доме", - подтолкнула его журналистка.

"Я сужу только по словам самого Трампа, - ответил президент. - И я думаю, что Трампа российская пресса освещает весьма благожелательно".

"Вы считаете, это возможно, что русские попытаются повлиять на выборы в США?" - настаивала журналистка.

"Все возможно", - молвил Обама.

Но что же именно возможно?

В марте 2007 года подкомитет нижней палаты Конгресса по выборам провел публичные слушания о надежности американских машин для голосования. Профессор Принстонского университета Эдвард Фелтен продемонстрировал в действии один из самых распространенных аппаратов производства компании Diebold. В списке кандидатов значились двое - Джордж Вашингтон и Бенедикт Арнольд (имя генерала, во время Войны за независимость перебежавшего на сторону противника, стало в США синонимом слова "предатель"). Фелтен трижды проголосовал за Вашингтона, но победителем со счетом 2:1 вышел Арнольд. Результат "исправил" вирус, которым профессор заразил машину.

Ненадежность электронного способа голосования привела к тому, что теперь волеизъявление дублируется при помощи квитанции, которая остается у избирателя. Тем не менее система уязвима. Ведь данные с каждой машины поступают в терминалы, затем передаются дальше - на любом этапе их можно исказить. При значительной разнице с экзит-поллами результаты голосования вызовут подозрения. Поэтому фальсифицировать итоги надо там, где ожидается упорная борьба.

Нас загипнотизировали и успокоили последние опросы, сулящие легкую победу Хиллари Клинтон. Однако ее преимущество постепенно тает. С восьми процентных пунктов оно сократилось до 4-5. А социологическая служба Rasmussen по итогам своего опроса от 1 сентября поставила Дональда Трампа на первое место.

Не стоит забывать, что каждый штат избирает президента отдельно по мажоритарной системе: победитель получает всех выборщиков штата. У обеих партий есть свой традиционный электорат, который обеспечивает кандидату победу там, где он составляет большинство. Но для избрания президентом этих выборщиков мало. Поэтому главная схватка идет сейчас за "фронтовые" штаты, где ни один кандидат не имеет гарантированного перевеса. Клинтон и Трамп ведут упорную борьбу, в частности, в одном из ключевых штатов - Флориде. По последнему опросу, отрыв Хиллари от Трампа составляет там всего два процентных пункта, 44:42, при 14 процентах неопределившихся избирателей и 4-процентной статистической погрешности. К числу фронтовых штатов принадлежит и Аризона, где имел место взлом базы данных избирателей. В настоящий момент Трамп там впереди, но ненамного. При таком плотном соперничестве искаженный результат может и не вызвать подозрений.

Подсадить вирус в машину несложно. Специалисты утверждают, что это обойдется всего в 15 долларов и не потребует особого умения. К тому же в пяти штатах машины не выдают избирателям квитанций. Еще в десяти выдают не на всех участках.

А что дает доступ к регистрационным данным избирателей? Их можно запутать: заменить адреса или номера телефонов. Такая путаница уже имела место в ходе праймериз. В результате избиратели не были допущены до голосования.

Подтасовками не обязательно должен заниматься вирус - это могут делать и сотрудники избирательных комиссий. В Нью-Йорке, например, после праймериз было уволено двое сотрудников, удаливших из списков избирателей по меньшей мере 120 тысяч имен.

Наконец, систему можно вывести из строя при помощи DDoS-атаки.

Любой из перечисленных выше инцидентов даст возможность проигравшему оспаривать результат.

Сбои в избирательных системах случались и прежде, но не привлекали к себе особого внимания: кому интересны выборы члена школьного совета в каком-нибудь захолустье? Но если выстроить их в хронологическом порядке, трудно отделаться от впечатления, что хакеры последние 6-8 лет проводили полевые испытания, проверяли систему на прочность, не имея определенного плана. В 2008 году были атакованы сайты обоих кандидатов, Обамы и Маккейна. В 2012 на несколько часов был выведен из строя сайт Митта Ромни - хакеры лишили его пожертвований, которые он мог бы получить за это время. В прошлом году взломали почтовый сервер Белого Дома.

Добавляют нервозности в кампанию обещания Джулиана Ассанжа преподнести Хиллари Клинтон "октябрьский сюрприз" в виде нового компромата.

Не исключено, что хакеры овладели и более тонкими технологиями. Вот, скажем, история с мужем ближайшего советника Хиллари Клинтон Хумы Абедин. Бывший конгрессмен Энтони Винер в третий раз попался на сексуальной переписке с посторонней дамой. Хума на этот раз не выдержала и объявила, что расстается с неверным супругом. Ясно, что эта история плохо отразилась на ее самообладании. Но откуда газета The New York Post взяла эту переписку, что это за таинственная брюнетка, сторонница Трампа и член Национальной стрелковой ассоциации? На эти вопросы ответов нет. Работа хакеров? Очень может быть.

На самом деле важна даже не сама возможность фальсификации, а рассуждения о ней. Они внушают избирателям сомнение в достоверности результата. В настоящее время 34 процента американцев уверены, что итоги голосования будут сфабрикованы. В этом, возможно, и состоит главная цель взломов.

Что сообщал нам недавно об американских выборах Владимир Путин? А вот что:

Вот они всех учат, как надо жить, и демократии учат. А что, вы считаете, что там демократические выборы президента, что ли?.. Посмотрите: дважды в истории США избирали президентом человека большинством голосов выборщиков, а за этими выборщиками стояло меньшее количество избирателей. Это что, демократия, что ли? А когда нам говорят: "Не лезьте, это не ваше дело, мы так привыкли", - так и хочется сказать: "Ну тогда не лезьте к нам. Что вы лезете-то? Разберитесь у себя сначала".

Кто к кому лезет - вот вопрос.