Wikileaks опубликовал часть переписки Джона Подесты, главы предвыборной кампании кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон. Как сообщается на портале, обнародован первый пакет из готовящейся серии публикаций переписки. Он содержит 2060 электронных писем и 170 прикрепленных к ним файлов.

Более половины материалов посвящены ядерной энергетике и компании Uranium One, которой через аффилированные лица принадлежит российской госкорпорации "Росатом". По утверждению кандидата от республиканцев Дональда Трампа, компанией управлял Тони Подеста, брат Джона Подесты. Трамп также утверждал, что Клинтон в бытность госсекретарем США передала Uranium One 20 процентов американского урана. В начале августа сообщалось, что Клинтон получала пожертвования от акционеров Uranium One.

В других письмах обсуждаются публикации в СМИ о пожертвованиях в фонд Клинтон, которые делались лицами, "имеющими интересы в горнодобывающей и ядерной отраслях", уточнили в Wikileaks.

Подеста считает Россию причастной ко взлому его электронной переписки. "Я не рад тому, что меня взламывают русские, пытаясь дать Дональду Трампу преимущество на выборах", - написал политик. Он также подчеркнул, что пока не успел определить подлинность опубликованных документов.

В начале октября основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж пообещал следующие 10 недель публиковать относящиеся к выборам в США секретные документы. В общей сложности будет опубликовано около миллиона документов до конца года, сказал он.

В пятницу американские власти впервые прямо обвинили Москву в проведении широкомасштабной кампании с целью повлиять на выборы 2016 года, в том числе путем хакерских атак на компьютеры Национального комитета Демократической партии и других политических деятелей. Об этом говорилось в заявлении Управления директора национальной разведки и Министерства внутренней безопасности.

"Мы полагаем, исходя из объема и направленности этих усилий, что только высшие должностные лица России могли разрешить эту активность, - говорится в документе. - Такая деятельность не является новой для Москвы - Россия использовала подобную тактику и технику по всей Европе и Евразии, например, чтобы повлиять на общественное мнение".

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал "ерундой" обвинения в адрес российского руководства в причастности к хакерским атакам на серверы американских организаций. "Это опять какая-то ерунда! На сайт Путина ежедневно нападают несколько десятков тысяч хакеров. Многие атаки прослеживаются с территории США. Мы же не обвиняем каждый раз Белый дом или Лэнгли", - сказал Песков.

Председатель подкомитета Сената США по международной кибербезопасности Кори Гарднер предложил ввести новые санкции против России после заявления американской разведки о причастности российских властей к намеренным кибератакам. "Я планирую внести законопроект, предписывающий администрации ввести санкции против плохих российских деятелей, которые несут ответственность за вредоносную киберактивность, - заявил Гарднер. - Вмешательство России в американскую демократию представляет прямую угрозу для нашего политического процесса, и это может быть лишь верхушкой айсберга. Крайне важно, чтобы России встретилась с ответом в форме жестких санкций. Мы должны показать миру , что мы не потерпим киберпреступления".