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Всемирное антидопинговое агентство подтвердило подлинность документов, опубликованных хакерской группой Fancy Bears, также известной как Tsar Team. Об этом сообщает пресс-служба агентства.
После первой порции данных, обнародованной 13 сентября, на этот раз были опубликованы конфиденциальные файлы 25 спортсменов из восьми стран, в числе которых 14 медалистов Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.
В списке оказался один представитель российской олимпийской сборной - серебряный призер Игр, боксер Миша Алоян. Согласно приведенным документам, 21 августа в его организме был выявлен туаминогептан - препарат, считающийся стимулятором.
Помимо Алояна во второй части списка упоминаются десять американских, пять британских и пять немецких спортсменов, а также по одному представителю Дании, Польши, Чехии и Румынии. WADA подтвердило, что все документы являются подлинными и получены в результате взлома системы ADAMS.
По словам гендиректора WADA Оливера Ниггли, в организации "не сомневаются", что хакерские атаки связаны с публикацией доклада независимых комиссий Паунда и Макларена, разоблачающих спонсируемую государством допинговую программу в России. "Мы осуждаем эту преступную деятельность и просим российское правительство сделать все, что в его силах, чтобы ее остановить", - сказал Ниггли.
"Продолжающиеся кибер-атаки из России серьезно подрывают работу, направленную на создание соответствующей стандартам антидопинговой программы в России", - добавил он.
13 сентября пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков отверг причастность российских властей ко взлому базы данных WADA. "Однозначно можно сказать, что хоть какой-либо причастности официальной Москвы, правительства, каких-то российских служб к подобным действиям - об этом не может быть и речи. Это исключено полностью", - сказал чиновник.
Ранее во вторник хакерская группа Fancy Bear опубликовала данные, украденные из взломанной системы ADAMS. В этой базе WADA хранит все результаты допинг-тестов. Как следует из опубликованных данных, ряд известных американских спортсменов, в том числе теннисистки Серена и Винус Уильямс и гимнастка Симона Байлз, длительное время принимали допинг.
При этом сестры Уильямс употребляли эти препараты с разрешения WADA. Агентство, так же как и международные спортивные федерации, допускают использование допинга для лечения.
WADA в своем заявлении отождествило Fancy Bear с российской хакерской группой Tsar Team (APT28). Ранее эксперты уже отмечали, что в обеих группах работают одни и те же хакеры.
Взлом, сообщило WADA, был совершен через аккаунт, открытый перед Олимпиадой в Рио-де-Жанейро для Международного олимпийского комитета.
После того как о двойном взломе сообщила американская пресса, превратив предположение в утверждение и добавив, что хакеры похитили некое "досье на Трампа", в интернете объявился пользователь под ником Guccifer 2.0, заявивший, что сервер демократов взломал он. 21 июня он дал интервью, в котором отрицал, что связан с правительством России.