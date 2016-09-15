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Всемирное антидопинговое агентство подтвердило подлинность документов, опубликованных хакерской группой Fancy Bears, также известной как Tsar Team. Об этом сообщает пресс-служба агентства.

После первой порции данных, обнародованной 13 сентября, на этот раз были опубликованы конфиденциальные файлы 25 спортсменов из восьми стран, в числе которых 14 медалистов Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.

В списке оказался один представитель российской олимпийской сборной - серебряный призер Игр, боксер Миша Алоян. Согласно приведенным документам, 21 августа в его организме был выявлен туаминогептан - препарат, считающийся стимулятором.

Помимо Алояна во второй части списка упоминаются десять американских, пять британских и пять немецких спортсменов, а также по одному представителю Дании, Польши, Чехии и Румынии. WADA подтвердило, что все документы являются подлинными и получены в результате взлома системы ADAMS.

По словам гендиректора WADA Оливера Ниггли, в организации "не сомневаются", что хакерские атаки связаны с публикацией доклада независимых комиссий Паунда и Макларена, разоблачающих спонсируемую государством допинговую программу в России. "Мы осуждаем эту преступную деятельность и просим российское правительство сделать все, что в его силах, чтобы ее остановить", - сказал Ниггли.

"Продолжающиеся кибер-атаки из России серьезно подрывают работу, направленную на создание соответствующей стандартам антидопинговой программы в России", - добавил он.

13 сентября пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков отверг причастность российских властей ко взлому базы данных WADA. "Однозначно можно сказать, что хоть какой-либо причастности официальной Москвы, правительства, каких-то российских служб к подобным действиям - об этом не может быть и речи. Это исключено полностью", - сказал чиновник.

Ранее во вторник хакерская группа Fancy Bear опубликовала данные, украденные из взломанной системы ADAMS. В этой базе WADA хранит все результаты допинг-тестов. Как следует из опубликованных данных, ряд известных американских спортсменов, в том числе теннисистки Серена и Винус Уильямс и гимнастка Симона Байлз, длительное время принимали допинг.

При этом сестры Уильямс употребляли эти препараты с разрешения WADA. Агентство, так же как и международные спортивные федерации, допускают использование допинга для лечения.

WADA в своем заявлении отождествило Fancy Bear с российской хакерской группой Tsar Team (APT28). Ранее эксперты уже отмечали, что в обеих группах работают одни и те же хакеры.

Взлом, сообщило WADA, был совершен через аккаунт, открытый перед Олимпиадой в Рио-де-Жанейро для Международного олимпийского комитета.