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Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон выиграла первый тур дебатов с кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом. По данным опроса CNN, победителем ее считают 62 процента избирателей. Победу Трампу присудили лишь 27 процентов опрошенных.

Дебаты кандидатов длились 90 минут и включали в себя такие темы, как обеспечение безопасности США, дальнейшее развитие страны и укрепление ее экономики.

Клинтон, как передает Би-Би-Си, обвинила Трампа в потворстве кибератакам против американских госучреждений и компаний, за которыми, по ее мнению, стоит Кремль. "Мы будем защищать жителей нашей страны, и русские должны это понимать", - добавила она.

Трамп, в свою очередь заявил, что за кибератаками могла стоять не Россия, а Китай или другая страна, и упрекнул нынешнюю американскую администрацию в том, что она проигрывает информационную войну с экстремистами.

"Она говорит "Россия, Россия, Россия", но это могли сделать Россия, или Китай, или какой-то человек весом в 400 фунтов, сидя на постели в своей комнате", - добавил Трамп.

Кандидат от республиканцев также отметил, что считает ядерный арсенал, которым располагает Россия, более мощным, чем у США. "Россия расширяет свои возможности" в том, что касается ядерного оружия, считает Трамп. Он подчеркнул, что ядерное оружие, а не изменение климата "является самой серьезной угрозой для США".

Дебаты кандидатов прошли в университете Хофстра, расположенном недалеко от Нью-Йорка. Следующие встречи состоятся 9 и 19 октября.