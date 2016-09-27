О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступное в России зеркало Граней: http://mirror707.graniru.info/Politics/World/US/m.254919.html
Также: США, Внутренняя политика США, Мир, Политика

новость CNN: Клинтон выиграла первые дебаты с Трампом

27.09.2016
Дебаты между Дональдом Трампом и Хиллари Клинтон. Кадр CNN
Дебаты между Дональдом Трампом и Хиллари Клинтон. Кадр CNN
Реклама

Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон выиграла первый тур дебатов с кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом. По данным опроса CNN, победителем ее считают 62 процента избирателей. Победу Трампу присудили лишь 27 процентов опрошенных.

Дебаты кандидатов длились 90 минут и включали в себя такие темы, как обеспечение безопасности США, дальнейшее развитие страны и укрепление ее экономики.

Клинтон, как передает Би-Би-Си, обвинила Трампа в потворстве кибератакам против американских госучреждений и компаний, за которыми, по ее мнению, стоит Кремль. "Мы будем защищать жителей нашей страны, и русские должны это понимать", - добавила она.

Трамп, в свою очередь заявил, что за кибератаками могла стоять не Россия, а Китай или другая страна, и упрекнул нынешнюю американскую администрацию в том, что она проигрывает информационную войну с экстремистами.

"Она говорит "Россия, Россия, Россия", но это могли сделать Россия, или Китай, или какой-то человек весом в 400 фунтов, сидя на постели в своей комнате", - добавил Трамп.

Кандидат от республиканцев также отметил, что считает ядерный арсенал, которым располагает Россия, более мощным, чем у США. "Россия расширяет свои возможности" в том, что касается ядерного оружия, считает Трамп. Он подчеркнул, что ядерное оружие, а не изменение климата "является самой серьезной угрозой для США".

Дебаты кандидатов прошли в университете Хофстра, расположенном недалеко от Нью-Йорка. Следующие встречи состоятся 9 и 19 октября.

Оставить комментарий Обсудить
27.09.2016
статья Статьи по теме
Владимир Абаринов

Наш человек в Америке

Владимир Абаринов, 26.04.2016

Если бы граждане России имели возможность выбирать президента США, они выбрали бы Дональда Трампа. Россия оказалась единственной страной "двадцатки", которой нравится Трамп. Между тем в самой Америке избиратели перестали смотреть на Трампа как на ежевечернее комедийное шоу и вспомнили, что он избирается не в главные клоуны.
Илья Мильштейн

Огни Трампа

Илья Мильштейн, 21.12.2015

Шанс обзавестись своим человеком в Белом Доме может быть и упущен. В том случае, например, если президент РФ с присущим ему Пушковым будут слишком часто и назойливо рассказывать американцам о том, какой Трамп яркий и талантливый, и тот по простоте душевной станет опять кланяться и благодарить.


новость Новости по теме
14.09.2016 Обама назвал Путина "образцом для подражания" для Трампа →
12.09.2016 Клинтон отменила предвыборное турне из-за диагностированной пневмонии →
08.09.2016 Обама назвал "вздором" слова Трампа о нем и Путине →
08.09.2016 Трамп пообещал выстроить "очень, очень хорошие" отношения с Путиным →
06.09.2016 В США изучат российские угрозы американской избирательной системе →
02.09.2016 Путин заявил о непричастности России к хакерским атакам на Демократическую партию США →
19.08.2016 Глава предвыборного штаба Трампа подал в отставку →
02.08.2016 Трамп: Попытка США вернуть Крым Украине может привести к Третьей мировой →
01.08.2016 Клинтон обвинили в привлечении инвесторов в "Сколково" →
31.07.2016 Трамп: Жители Крыма предпочли быть с Россией →
31.07.2016 Клинтон обвинила Россию в атаках на компьютерную сеть Демпартии →
28.07.2016 Обама назвал Клинтон лучшим в истории кандидатом в президенты США →
23.07.2016 Клинтон выбрала в вице-президенты сенатора от Вирджинии Кейна →
20.07.2016 Трамп выдвинут кандидатом в президенты США от Республиканской партии →
08.06.2016 Хиллари Клинтон одержала победу на праймериз в Калифорнии →
Фото и Видео
22854
Play own
Нодовцы у посольства США
21958
Play own
Расправа с "дьяволом Обамой"
16164
Play
Американские усыновители - российским сиротам
12381
Play own
Игорь Кочетков о встрече с Бараком Обамой
Реклама
Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
новость Квартиры бабушки Кабаевой
Алина Кабаева. Фото: moscvichka.ru
новость Ярошенко подписал прошение о выдаче
Пилот Константин Ярошенко. Фото Газеты.Ру
новость Boeing: Минобороны юлит
Боевик ДНР с игрушкой погибшего пассажира Boeing-777. Фото: news.pn
статья "Офицеры" позорят Россию
Илья Мильштейн
статья В Америке победит Путин
Владимир Соловьев
РЕКЛАМА
Loading...
новость На Поклонскую завели дело
Наталья Поклонская. Фото: rkproc.ru
новость Русский марш без политики
Дмитрий Демушкин. Фото Евгении Михеевой/Грани.Ру
в блоге Афиши Набиуллиной
383
статья Кадры эпохи Путина
Виталий Портников
новость Ту-22М против исландского лайнера
Бомбардировщик Ту-22М. Фото: mil.ru
новость Трафик россиян дешифруют
Наталья Касперская. Фото: infowatch.ru
в блоге Чудесный помощник Путина
383
в блоге Васильева зовет в поле
383
новость В Барнауле избили журналиста
Григорий Пасько. Фото Граней.Ру
новость Семь суток за облитые фото
Задержание Александра Петрунько боевиками "Центра профилактики правонарушений". Фото Дмитрия Борко/Грани.Ру
новость Продажный мент и деньги РЖД
Дмитрий Захарченко. Фото: poliksal.ru
новость Васильева за трудовое воспитание
Ольга Васильева со школьниками. Фото: минобрнауки.рф
новость Титушки сорвали выставку: ВИДЕО
Боевики "Офицеров России" у Центра Люмьеров. Фото Дмитрия Борко/Грани.Ру
новость Бастрыкин подал в отставку
Владимир Путин и Александр Бастрыкин. Фото: kremlin.ru
новость Варварство во имя Асада
После российского налета на гуманитарный конвой ООН под Алеппо. Кадр Al Jazeera