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новость ФБР: Системы голосования подверглись кибератакам более чем в 10 штатах

29.09.2016
Избирательный участок в США. Кадр CNN
Избирательный участок в США. Кадр CNN
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ФБР обнаружило новые попытки хакеров взломать сайты регистрации избирателей в более чем 10 американских штатах. Об этом заявил директор бюро Джеймс Коми, выступая в палате представителей Конгресса США, сообщает CNN.

"Было зафиксировано множество сетевых сканирований, которые обычно предшествуют попыткам проникнуть в систему, а также некоторых неудавшихся попыток проникновений в базу данных избирателей, помимо тех, о которых мы знали в июле и августе, - сказал Коми. - Мы призываем все штаты удостовериться в том, что их система защиты работает"

Следователи ФБР озабочены тем, что за кибератаками может стоять российская разведка. По словам Коми, ФБР "очень, очень тщательно" изучает возможную причастность России к этим атакам. В ФБР считают, что их могут предпринимать с целью повлиять на избирательный процесс в США.

6 сентября The Washington Post сообщала, что американские спецслужбы изучат "возможные планы России по дискредитации американской избирательной системы". Тогда было известно об атаках на системы в штатах Аризона и Иллинойс. По данным собеседников издания, целью широкомасштабной тайной операции России является подрыв доверия американской общественности к предстоящим президентским выборам и политическим институтам США. По словам другого источника, Кремль хочет не столько непосредственно повлиять на результаты выборов, сколько создать хаос и дискредитировать американскую политическую систему в мире. При этом расчет делается на аудиторию постсоветских стран.

Кроме того, ФБР ведет расследование кибератак на американские СМИ и коммерческие организации. В причастности к ним подозревают российских хакеров. Российский след также обнаружен в атаках на компьютерные системы Демократической партии США. В среду стало известно, что ФБР также расследует попытки взлома мобильных телефонов руководителей Демпартии. В них тоже подозревают хакеров, которых "поддерживает российские власти".

2 сентября в интервью Bloomberg президент Владимир Путин заявил, что Россия на государственном уровне никогда не занималась хакерскими атаками на электронные ресурсы Демократической партии США. "Я об этом ничего не знаю. Вы знаете, столько много хакеров сегодня, причем они действуют настолько филигранно, настолько тонко, могут показать в нужном месте и в нужное время свой "след". Это абсолютно труднопроверяемая вещь, если вообще возможно ее проверить. Во всяком случае, на государственном уровне мы этим точно не занимаемся", - сказал Путин.

В понедельник кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон в ходе теледебатов со своим соперником Дональдом Трампом заявила, что нет "никаких сомнений" в спонсировании Россией кибератак против "всех видов организаций в нашей стране".

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