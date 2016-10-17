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От американской предвыборной полемики веет легкой шизофренией.

"Все, о чем годами твердили сторонники теории заговора, - все подтвердилось, все оказалось правдой, - вещает звезда Fox News Шон Хэннити. - Теперь открылось, что Хиллари думает, во что она верит... Давайте, говорят они, продвигать прогрессистскую идеологию, чтобы устроить революцию. Чей это образ мышления? Это похоже на коммунизм, на советскую пропаганду. Как ни печально, но это правда, и это реальность, и это мир, в котором вы живете".

Противоположная сторона пугает американцев диктатурой.

"У нас тут не та власть, к которой вы, Трамп, рветесь, - обращается с экрана непосредственно к кандидату республиканцев известный комментатор-публицист Кейт Олберманн. - Власть, какой вы хотите обладать, уже существует. Она называется путинской диктатурой".

"Когда-то мы были страной свободы, а теперь превращаемся в страну тирании", - говорит убежденный трампонист актер Джон Войт, звезда "Полуночного ковбоя" и "Возвращения домой".

А Роберт Де Ниро, в свою очередь, хочет дать Трампу в морду.

Атмосфера нервная. Во всем виноваты утечки. Великий и ужасный хакер Гуччифер 2.0 взламывает один за другим серверы демократов, WiliLeaks вываливает все эти десятки тысяч страниц в общий доступ. А в этих документах чего только нет: и использование служебного положения в личных целях, и презрение к электорату Трампа, и насмешки над католиками, и интрига против соперника Хиллари Берни Сандерса, и сделка госдепа с ФБР. Даже Челси Клинтон попала в диссиденты: занимая пост вице-президента Фонда Клинтонов, она пыталась освободиться от слишком плотной опеки клевретов папеньки и маменьки. Решительно заговор против Америки!

Когда национальный комитет Демократической партии попросил экспертов по кибербезопасности разобраться с первым взломом, те довольно уверенно предположили, что это дело рук "русских хакеров", причем связанных с правительством России. Штаб Клинтон взял эту гипотезу на вооружение. Трамп в их изображении превратился в креатуру и марионетку Путина, благо он сам во всеуслышание призывал Москву найти пропавшую переписку Хиллари. Спецслужбы взялись за расследование и говорили, что окончательные выводы делать рано. Надо полагать, они испытывали немалое давление администрации. Владимир Путин, со своей стороны, призывал не искать взломщиков, а читать документы:

А потом, разве это важно, кто взломал эти какие-то данные из предвыборного штаба госпожи Клинтон? Разве это важно? Важно, что является содержанием того, что было предъявлено общественности. Вокруг этого должна вестись дискуссия на самом деле. Не нужно уводить внимание общественности от сути проблемы, подменяя какими-то второстепенными вопросами, связанными с поиском того, кто это сделал.

Это высказывание трудно назвать опровержением. Тем более что дальше Путин сам себе противоречит:

Я, честно говоря, даже не мог себе представить, если сказать вам откровенно, что информация подобного рода может представить интерес для американской общественности, что, оказывается, предвыборный штаб одного из кандидатов, в данном случае госпожи Клинтон, работал на нее, а не равномерно на всех кандидатов Демократической партии. Да мне просто в голову не приходило, что это может быть для кого-то интересно. Поэтому даже с этой точки зрения мы никак туда официально не могли залезть. Для этого, понимаете, нужно чувствовать нерв и особенности внутриполитической жизни Соединённых Штатов. Не уверен, что даже наши специалисты в МИДе чувствуют это должным образом.

Уничижение паче гордости. Не думаю, что нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что сведения о том, что партийная машина изо всех сил помогала Клинтон и топила Сандерса, представляют несомненный интерес для американских избирателей и серьезно компрометируют процедуру внутрипартийного отбора кандидатов. Именно из-за этого компромата вынуждена была уйти в отставку накануне национального партийного съезда председатель комитета Дебби Вассерман-Шульц. Результат достаточно серьезный. Расуждения же Путина способны лишь внести дополнительное смятение в ситуацию: уж не видел ли он материалы утечки до их публикации?

Видимо, последней каплей для спецслужб стал взлом почтовых ящиков директора ЦРУ Джона Бреннана и других высокопоставленных должностных лиц США. (По этому делу в Северной Каролине арестованы двое американцев, об их связи с "русскими хакерами" пока ничего не сообщается.) 7 октября появилось совместное заявление Министерства внутренней безопасности и Управления директора национальной разведки США, в котором черным по белому сказано:

Разведывательное сообщество США не сомневается в том, что правительство России руководило недавними вторжениями в электронную переписку американских граждан и институтов, включая американские политические организации.

Это заявление позволило демократам занять исключительно удобную позицию: коль скоро взломы организовал Кремль, то нечего и разбираться в них, мало ли чего туда русская разведка понапихала. Тут как раз очень кстати прокололось российское государственное агентство Sputnik International: в публикации очередной утечки оно приписало давнему другу и советнику Клинтонов Сидни Блюменталю текст из статьи журналиста Newsweek Курта Айхенвальда, которую Блюменталь цитирует. Теперь не проходит дня, чтобы лояльные Хиллари говорящие головы не рассуждали, что такое агитпроп, дезинформация, активные мероприятия и прочие уловки советской разведки, использующей "ленинские" методы пропаганды. Советники Клинтон теперь попросту игнорируют все новые разоблачения: мол, мы не то что опровергать или подтверждать аутентичность, но и читать эти фейки не будем.

Сторонников же Трампа заявление разведсообщества не остановило. Они вняли совету Путина смотреть не на обстоятельства утечек, а на их содержание. Поскольку они вообще более крикливы и агрессивны, во всем этом есть ощущение коллективного психоза.

Многие американцы сегодня задаются вопросом: а что же себе думает глава WikiLeaks Джулиан Ассанж? Почему он подыгрывает одному из кандидатов, где же его хваленая объективность? Где взломы серверов Трампа? Он что, окончательно продался Путину?

О его мотивах я уже писал, но теперь есть что добавить. Свою первую масштабную утечку - огромный массив американской дипломатической переписки - он опубликовал в 2010 году, когда Хиллари Клинтон занимала пост госсекретаря. Это был мощный удар по международному престижу Америки. Ассанж имеет все основания считать, что она ему этого не простила. И наоборот: своими нынешними разоблачениями он оказал неоценимую услугу Трампу, который не переставая черпает компромат из этого бездонного кладезя.

Ассанжу, конечно, обрыдло его вынужденное четырехлетнее затворничество в эквадорском посольстве в Лондоне. Круг его общения очень узок. Как явствует из заключений врачей, опубликованных в сентябре самим Ассанжем, у него серьезные проблемы со здоровьем: он страдает от зубной боли, его мучает воспаление в правом плечевом суставе. Наиболее подробное заключение написал психолог. Из него мы узнали, что грозный разоблачитель живет в комнате площадью пять с половиной квадратных метров без солнечного света, куда помещается лишь кровать и платяной шкаф. Работает он в общем офисном помещении с другими сотрудниками посольства. Там же он принимает пищу и занимается физическими упражнениями на тренажере "бегущая дорожка". Оказать ему большее гостеприимство посольство не в состоянии: оно занимает лишь несколько квартир на первом этаже шестиэтажного жилого дома общей площадью всего 200 квадратных метров, у него нет ни внутреннего двора, ни лужайки, где можно было бы подышать свежим воздухом и размяться. Малоподвижность, сенсорное голодание, существование в замкнутом пространстве привели Ассанжа к мании преследования, сбоям суточного биоритма и в конечном счете к депрессии.

К тому же в начале будущего года в Эквадоре пройдут президентские выборы. Нынешний президент Рафаэль Корреа, стойко защищавший Ассанжа и наотрез отказавший в его выдаче, уже заявил, что не будет переизбираться. Эта неопределенность положения сильно беспокоит отца WikiLeaks.

Стал ли он легкой добычей российских спецслужб? Я бы воздержался от такого заявления. Конечно, можно вспомнить его недолгое - с мая по июль 2012 года - сотрудничество с телекомпанией RT (Russia Today) в качестве ведущего ток-шоу, но с тех пор много воды утекло. Для Ассанжа нынешние утечки - жест отчаяния. В интервью он настаивает на своей объективности и призывает чуму на оба дома. В июле в беседе с корреспондентом новостного портала Democracy Now! Эми Гудмэн, которая упрекнула его за то, что он портит рейтинг Хиллари Клинтон, он сказал: "Вы предлагаете мне выбирать между холерой и гонореей?"

Сотрудник WikiLeaks Сара Харрисон говорит, что если в распоряжении организации появятся материалы с компроматом на Трампа, она их опубликует. Но вот не появляются.

Когда WikiLeaks опубликовала первые плоды взлома серверов Демократической партии, на это событие отозвался другой затворник и некогда поставщик материалов для нее - Эдвард Сноуден. В Твиттере появилась его реплика:

Демократизация информации никогда не была важнее, и WikiLeaks помогла в этом. Но их враждебность даже к слабым лекарствам - ошибка.

Для того чтобы сочинить ответ, WikiLeaks потребовалось полтора часа:

Оппортунизмом ты не заслужишь прощение от Клинтон, а лекарство - это не цензура денег правящей партии.

Это тихая трагедия обоих скитальцев.

Однако возникает вопрос, который уже не первый день задают американские медиа: коль скоро виновник взломов установлен, не пора ли нанести ответный удар? В пятницу вице-президент Джо Байден многозначительно сообщил, что ответ готов и будет нанесен "в удобное для нас время, в обстоятельствах, когда он возымеет наибольший эффект". В тот же день телекомпания NBC News рассказала, что ЦРУ подготовило варианты контратаки, которые теперь находятся на письменном столе президента Обамы.

Из далекого Гоа на эти угрозы отозвался президент Путин: От наших американских друзей можно ожидать всего что угодно. Что он такого нового сказал? Мы что, разве не знаем, что официальные органы Соединённых Штатов за всеми подглядывают и всех подслушивают?

И предложил свое объяснение:

Видимо, нервничают немножко... Им ведь нужно показать, объяснить своему населению, избирателям, почему не сделано то или это.

И наконец, невольно раскрыл технологию вбросов:

Можно ведь полуправду подавать, можно на четверть правды, можно немного правдой разбавить, а дальше использовать эту информацию для введения в заблуждение общественного мнения в той или другой стране.

Собственно, даже непонятно, что такого могут взломать американцы в Кремле. Путин электронной почтой не пользуется, офшорами российскую публику уже не удивишь, и пуссигейт, так навредивший Трампу, ему не грозит - в России к мачизму и сексизму относятся более чем снисходительно, если не одобрительно. У него иммунитет от любых вбросов. Впрочем, поживем – увидим.