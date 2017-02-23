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новость Неснижаемый остаток

Путин: В Сирии на стороне боевиков воюет около четырех тысяч граждан России
23.02.2017
Владимир Путин. Фото: rusila.su
Владимир Путин. Фото: rusila.su
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На территории Сирии действуют тысячи боевиков - выходцев из России и стран СНГ. Об этом заявил президент Владимир Пути встрече с военнослужащими - участниками военного морского похода к берегам Сирии, сообщает Интерфакс.

"К сожалению, на территории Сирии скопилось огромное количество боевиков - выходцев из бывшего Советского Союза и самой России. По нашим предварительным данным, счет идет на тысячи: по данным ГРУ Генштаба и других спецслужб, например ФСБ, это до четырех тысяч из России и пяти тысяч из республик СНГ", - сказал Путин. - Мы понимаем, какая огромная опасность таится в этом рассаднике терроризма на территории Сирии именно для нас, для России".

Путин также заявил, что российская корабельная группировка была направлена к берегам Сирии по его личной инициативе. Как отметил президент, поход проходил в условиях противодействия усилиям в борьбе с международным терроризмом, а не помощи "от некоторых наших так называемых партнеров".

В октябре 2015 года, спустя две недели после начала российской операции, Путин отмечал, что за ИГ воюют от 5 до 7 тысяч выходцев из России и стран СНГ. "Мы, конечно, не можем допустить, чтобы они полученный сегодня в Сирии опыт позднее применяли бы у нас дома", - заявил президент, призвав внимательно следить за положением дел у внешних границ СНГ. Для этого, по его словам, необходимо "обеспечить эффективную деятельность Антитеррористического центра, продолжать координировать работу спецслужб, осуществлять постоянный обмен информацией".

11 декабря 2015 года Путин приказал российским военным действовать предельно жестко, уничтожая любые цели, угрожающие ВС в Сирии. "Приказываю действовать предельно жестко. Любые цели, угрожающие российской группировке или нашей наземной инфраструктуре, подлежат немедленному уничтожению", - заявил президент на расширенном заседании коллегии Минобороны.

При этом президент отметил, что террористы в Сирии являются прямой угрозой для России, а действия Москвы продиктованы не абстрактными интересами, а намерением защитить страну. Представители разных этнических групп с Северного Кавказа, а также из других регионов "не только принимают активное и открытое участие в боевых действиях, но еще и бравируют своим участием в карательных акциях", - сказал Путин.

"Все это - прямая угроза России и наши военнослужащие в Сирии прежде всего защищают свою страну. Наши действия там не продиктованы какими бы то ни было непонятными, абстрактными геополитическими интересами, желанием потренироваться и испытать новые системы вооружений. Главное не в этом, главное - предотвратить угрозу для самой Российской Федерации", - отметил президент.

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23.02.2017

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