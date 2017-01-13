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Прибывшие в Москву представители сирийской оппозиции попросили России о проведении сухопутной операции. Как передает Интерфакс, об этом заявил глава делегации Мустафа аль-Шейх.

"Пускай российские силы войдут в Сирию и в любой уголок Сирии, и мы готовы их принять, если придут установить мир в нашей стране", - заявил он.

Аль-Шейх пояснил, что чеченские подразделения уже участвовали в различных операциях, в частности, освобождении Алеппо. "Но я при этом убежден, что Россия - не захватчик", - подчеркнул он.

Накануне вечером "Новая газета" опубликовала сканы брошюр с инструкциями по поведению в Сирии. Они были розданы военнослужащими 46-й бригады оперативного назначения Росгвардии. По данным источников издания, чеченских военных из этой бригады готовят "к сирийской командировке".

Первая брошюра, "Визуальный переводчик", представляет собой справочник о Сирии, Ближнем Востоке, типах вооружения и военной техники. В ней содержатся фразы на арабском языке, необходимые для описания военными объектов, своих потребностей, команд и других действий. В документе есть тематические изображения, помогающие описать внешность людей, сориентироваться в звании военнослужащего сирийской армии и определить принадлежность к незаконному вооруженному формированию.

Второе пособие называется "Рекомендации военнослужащим при выполнении задач в Сирийской Арабской Республике". Брошюра содержит несколько глав, в которых дается краткая информация о стране, где ведутся боевые действия: географические сведения, язык, праздники, валюта, обычаи. В брошюре также есть советы, как отличить военного журналиста от шпиона, шпиона от разведчика и кого считать участниками конфликта.

При этом издание отмечает, что правовых оснований для формирования воинского контингента из числа военнослужащих Нацгвардии для использования в Сирии федеральное законодательство России не содержит. В Сирии могут быть использованы только военнослужащие Министерства обороны и подразделений специального назначения ФСБ. К нацгвардейцам это неприменимо.

Если военнослужащие "чеченских батальонов" 46-й отдельной бригады Нацгвардии будут направлены в Сирию именно в качестве нацгвардейцев, такое решение президента не будет основано на существующих федеральных законах и Конституции, отмечается в заметке.

20 декабря "Новая газета" сообщала, что в Чечне формируются два батальона для отправки в Сирию. Численность каждого подразделения должна составить 600 человек. Набор в батальоны продолжается уже несколько месяцев. Одна из схем рекрутинга - создание спецрот при райотделах полиции. Как рассказал изданию родственник одного из солдат такой спецроты, "всех добровольцев взяли в том числе для возможного участия в наземной операции в Сирии".

Отмечается также, что власти стремятся набрать в создаваемые батальоны граждан, родственники которых сейчас воюют в Сирии на стороне "Исламского государства". Командиром одного из батальонов, по данным издания, может стать Апти Болотханов, ранее участвовавший в агрессии России против Украины в Донецкой области.