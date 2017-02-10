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новость Предупрежденные и вооруженные

Турецкий Генштаб оповещал Россию о своих военных в районе удара ВКС
10.02.2017
Похороны турецкого военного. Кадр местного телевидения
Похороны турецкого военного. Кадр местного телевидения
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Генштаб Турции заранее оповестил российскую сторону о пребывании своих военных в районе, который подвергся авиаудару Воздушно-космических сил России. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление турецкого военного ведомства.

"Считаем необходимым разъяснить ситуацию в связи с заявлением Дмитрия Пескова, чтобы избежать ее ошибочной интерпретации. Наши военные, которые 9 февраля были атакованы с самолета, находятся в одной и той же точке в течение последних десяти дней. 8 февраля по данной дислокации со стороны позиции, расположенной на подконтрольной Российской Федерации территории, была выпущена ракета. В тот же день в 23:11 координаты расположения наших сил были еще раз доведены до сведения ответственных лиц в оперативном центре в Хмеймиме. В тот же час военный атташе РФ в Анкаре был приглашен в наш Генштаб, где ему еще раз были переданы координаты расположения наших военных", - говорится в заявлении.

В пятницу пресс-секретарь российского президента Песков заявил, что у Москвы и Анкары нет разногласий относительно причин инцидента в Сирии, в результате которого погибли турецкие военнослужащие. По его словам, стороны согласны, что удар ВКС был непреднамеренным и произошел из-за несогласованности в предоставлении координат российским ВКС .

"Ситуация очевидная: к сожалению, наши военные в ходе нанесения ударов по террористам руководствовались теми координатами, которые были переданы нам турецкими партнерами, в пределах этих координат турецких военных быть не должно было, - сказал Песков. - Именно поэтому эти непреднамеренные удары имели место".

На уточняющий вопрос, была ли изначально причиной удара ошибка турецкой разведки, Песков ответил: "Это несогласованность в предоставлении координат, я бы сформулировал так".

До этого "Коммерсант" сообщал, что возможной причиной инцидента могла стать ошибка турецкого командования. По предположению источников издания в органах военного управления, одной из причин трагедии могло стать несогласованное перемещение турецких сухопутных войск в заранее определенный для нанесения авиаудара квадрат. Подтвердить или опровергнуть эту гипотезу должно совместное расследование инцидента, отмечало издание.

В российском Минобороны сообщили, что по итогам экстренных переговоров начальника Генштаба ВС Валерия Герасимова и его турецкого коллеги Хулуси Акара "стороны договорились о более тесной координации совместных действий, а также обмене информацией об обстановке на земле".

Позже на заседании российского Совбеза министр обороны Сергей Шойгу подчеркнул, что военное руководство двух стран решило усовершенствовать "механизм согласования совместных действий по борьбе с террористами в Сирии". От дальнейших комментариев в военном ведомстве воздержались.

В четверг российский военный самолет нанес удар по зданию в северном сирийском городе Эль-Баб (мухафаза Халеб), где были расквартированы турецкие военные. Трое из них погибли, еще 11 получили ранения. Инцидент произошел около 8:40 утра. Как турецкая, так и российская стороны начали расследование инцидента.

Владимир Путин выразил соболезнования своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану. Шойгу доложил президенту, что после инцидента состоялся разговор начальников генштабов России и Турции.

Отношения двух стран серьезно испортились в ноябре 2015 года, когда Турция сбила российский самолет, вылетевший бомбить позиции сирийских туркмен на севере арабской страны, но нарушивший границу турецкого воздушного пространства. Летчик Олег Пешков катапультировался, но был расстрелян туркменами с земли с сирийской стороны границы.

Прошлым летом президент Эрдоган принес извинения в связи с инцидентом, после чего отношения Анкары и Москвы улучшились. 18 января нынешнего года в России заявили, что авиация двух стран начала совместные бомбардировки объектов ИГ в Сирии.

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10.02.2017

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