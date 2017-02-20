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новость В Сирии взорвали машину с российским военными: четверо погибших

20.02.2017
Российские военные на базе Хмеймим. Фото: mil.ru
Российские военные на базе Хмеймим. Фото: mil.ru
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В Сирии подорвалась на фугасе машина с российскими военными советниками. Об инциденте, произошедшем 16 февраля, в понедельник сообщил ТАСС со ссылкой на Минобороны. Четверо военных погибли, еще двое ранены - как следует из публикации, тяжело.

Машина с россиянами следовала в составе колонны войск диктатора Башара Асада с аэродрома сирийских ВВС Тияс в сторону Хомса. Автомобиль проехал около 4 километров, после чего под ним сработал радиоуправляемый заряд.

7 декабря 2016 года сообщалось о гибели российского военного советника полковника Руслана Галицкого. Он умер в госпитале от тяжелых ранений, полученных при обстреле повстанцами западных кварталов Алеппо.

На сегодня достоверно известно примерно о 30 российских военных, погибших с 30 сентября 2015 года, когда Москва открыто вмешалась в сирийскую войну. Между тем известно, что помимо граждан, официально состоящих на службе в российской армии, в Сирии воюют и наемники, причем им, по данным СМИ, предоставляются те же льготы, что и кадровым военным. В начале августа число погибших в Сирии российских наемников оценивалось в 500-600 человек.

Комментарии 10 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
20.02.2017

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